BVB rettet Punkt gegen zehn Leverkusener

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Premier League Live Brighton -

Liverpool Championship Live Millwall -

Sheffield Utd Primera División Live Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Live Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante

Borussia Dortmund kommt weiterhin nicht vom Fleck. In Spiel eins nach dem denkwürdigen 4:4 im Revierderby kam die Mannschaft von Peter Bosz trotz 50-minütiger Überzahl bei Bayer Leverkusen nur zu einem 1:1 (0:1).

Das von Beginn an ruppige und intensive Spiel forderte schon nach fünf Minuten sein erstes Opfer, als sich Dortmunds einziger Stürmer im 3-4-2-1, Maximilian Philipp, vermutlich schwer am Knie verletzte. Kurz vor der Halbzeit mussten die Schwarzgelben einen weiteren Ausfall verkraften, nachdem Gonzalo Castro nach einem üblen Foul von Wendell in die Kabine musste. Leverkusens Außenverteidiger sah nach Ansicht der TV-Bilder die Rote Karte.

Spielerisch legten beide Teams ein hohes Tempo vor und suchten schnell die Wege in die Spitze. Dabei gelang es den Leverkusenern besser, im insgesamt hektischen Spiel eine Struktur in ihre Umschaltbewegung zu bekommen und auf der anderen Seite die Angriffe der Gäste durch das Verdichten des Mittelfelds im Vorfeld zu ersticken.

Erst nach dem Platzverweis in Minute 41 kehrte bei der Borussia die Hoffnung zurück. Mit Wiederanpfiff war der zuvor klar unterlegene BVB jetzt tonangebend (teilweise 80 Prozent Ballbesitz), vor allem dank des für Castro gekommenen und extrem fleißigen Shinji Kagawa. Leverkusen, in Unterzahl mit einer Dreier- bzw. Fünferkette, schaffte kaum noch Entlastungsangriffe.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Volland (30.), 1:1 Yarmolenko (73.)

Rote Karte: Wendell (41./Leverkusen)

Kevin Volland war in jedem der letzten sechs Bundesligaspiele an genau einem Tor direkt beteiligt (fünf Treffer, eine Vorlage). Mit neun Saisontoren steht Volland hinter Robert Lewandowski (13) und Pierre-Emerick Aubameyang (11) auf Platz drei der Torjägerliste und ist damit bester Deutscher.

Bayer 04 verlor keines der acht Pflichtspiele in der BayArena unter Heiko Herrlich (vier Siege, vier Remis) und ist seit neun Ligaspielen ohne Niederlage.

Es ist das 7. sieglose Bundesligaspiel in Serie für den BVB (drei Remis, vier Niederlagen), das war der Borussia zuletzt im Herbst 2014 (September bis November) unter Jürgen Klopp passiert.

Der Star des Spiels: Leon Bailey

Unermüdlicher Einsatz des Jamaikaners, der auf seiner linken Seite überall zu finden war und seinen Gegnern immer wieder davonlief. Gab die meisten Schüsse der Leverkusener ab (vier), lieferte die meisten Vorlagen (drei) und gewann starke neun von zehn Zweikämpfen.

Der Flop des Spiels: Neven Subotic

Wackliger Auftritt als zentraler Mann in der Dreierkette. Machte vor dem 0:1 mit seinem misslungenen Kopfball die Lücke für Volland auf und ließ den Bayer-Angreifer vor der großen Chance zum 0:2 fahrlässig laufen. Ausbaufähiges Stellungsspiel und wenig Beitrag zum Spielaufbau.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

Schwieriges spiel für den Unparteiischen. Richtig, nach Intervention des VAR das Foul von Wendell an Castro neu zu bewerten und den Leverkusener vom Platz zu stellen. Knifflige Szene beim Zupfer von Petsos gegen Yarmolenko, als Hartmann gegen einen Elfmeter entschied - eine Fifty-fifty-Situation! Hätte Dahoud nach dessen taktischem Foul (69.) mit Gelb verwarnen müssen.