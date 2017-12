Champions League im Livestream und Ticker: Wo gibt es Liverpool - Spartak Moskau live?

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Serie A Live Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Eredivisie Alkmaar -

Ajax Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Florenz -

Genua Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villareal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio

Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase empfängt Jürgen Klopps FC Liverpool an der heimischen Anfield Road Spartak Moskau (Mittwoch, 20:45 im LIVETICKER). Im Fernduell mit dem FC Sevilla geht es für die Reds um den Gruppensieg, aber auch der Gast aus Russland hat den Achtelfinaleinzug noch in eigener Hand. SPOX hat alle Infos zu der Partie, den beiden Mannschaften, sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die Ausgangslage in Gruppe E könnte kaum spannender sein. Liverpool, Sevilla und Moskau kämpfen am letzen Spieltag um den Einzug ins Achtelfinale. Alle drei Teams können noch Gruppensieger, Zweiter oder sogar Dritter werden.

Die beste Ausgangslage hat dabei der FC Liverpool, der mit einem Sieg als Gruppenerster das Achtelfinale erreichen würde und bei einem Unentschieden immer noch mindestens Zweiter wäre.

Der Gast aus Moskau muss an der Anfield Road drei Punkte holen, um Gruppenzweiter zu werden. Sollte der FC Sevilla es tatsächlich nicht schaffen gegen NK Maribor zu gewinnen, könnte Moskau sogar noch als Erster durchs Ziel gehen.

Sevilla hingegen hat im Auswärtsspiel in Maribor eine vermeintlich leichte Aufgabe. Die Slowenen sind bereits ausgeschieden. Sowohl mit einem Sieg als auch mit einem Remis wären die Spanier sicher für die K.o.-Phase qualifiziert. Für den Gruppensieg bräuchte Sevilla neben dem eigenen Dreier eine Niederlage des FC Liverpool.

In dem Szenario eines Sieges von Spartak Moskau und des FC Sevilla wären wiederum die Reds ausgeschieden, da sie dann den direkten Vergleich mit den Russen verloren hätten.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft S U N Tore Differenz Punkte 1 FC Liverpool 2 3 0 16:6 10 9 2 FC Sevilla 2 2 1 11:11 0 8 3 Spartak Moskau 1 3 1 9:6 3 6 4 NK Maribor 0 2 3 2:15 -13 2

Wann findet FC Liverpool gegen Spartak Moskau statt?

Partie FC Liverpool - Spartak Moskau Datum 06. Dezember 2017 Uhrzeit 20:45 (MEZ) Ort Anfield Road (54.074 Plätze), Liverpool

Wo kann ich die Partie im TV und Livestream sehen?

Sky überträgt das Spiel im Pay-TV. Dort kann die Partie als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt werden. Skygoermöglicht den Kunden des Senders darüber hinaus, das Spiel im Livestream zu verfolgen.

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zu allen der UEFA Champions League einen Liveticker an.

FC Liverpool: Offensive kommt ins Rollen - Matip fällt aus

Jürgen Klopp rief zu Saisonbeginn bereits seine Kritiker auf den Plan, als die Reds weder in der Champions League noch in der Liga die hohen Erwartungen an der Merseyside zu hundert Prozent erfüllten.

Zuletzt gab es aber wieder zwei klare Siege, die Liverpool auf Rang vier brachten. In der Königsklasse ist das Team immer noch ungeschlagen, wenn auch die vielen Unentschieden dazu geführt haben, dass man noch nicht vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert ist.

Auffällig in den letzten Wochen war, dass sowohl Philippe Coutinho als auch Sadio Mane endlich fit und verletzungsfrei sind. Zusammen mit Liverpools neuem Superstar Mohamed Salah und dem Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino kommt Jürgen Klopps Offensive so langsam richtig ins Rollen. Acht Tore aus den letzten zwei Partien sprechen eine deutliche Sprache.

In der Abwehr wird Klopp jedoch auf Innenverteidiger Joel Matip verzichten müssen, der mit einer Muskelverletzung ausfällt.

Spartak Moskau: Gelingt die Überraschung?

Nach der Auslosung der Champions-League-Gruppen rechneten nicht wenige damit, dass Spartak Moskau in einer Gruppe mit Sevilla und Liverpool nur der Gang in die Europa League bleibt. Doch die Russen holten zuhause ein 1:1 gegen die Reds und schlugen den FC Sevilla gar mit 5:1.

Auch wenn vor dem 6. Spieltag wieder alles danach aussieht, als würde Spartak 2018 Europa League spielen, hat die Mannschaft von Massimo Carrera bereits bewiesen, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Am letzten Spieltag das Schicksal noch selbst in der Hand zu haben, darf in Moskau bereits als Erfolg verbucht werden.