Ägypten-Coach: Real Madrid will Salah

Premier League Bournemouth -

Southampton Premier League Man City -

West Ham Premier League West Ham -

Chelsea Premier League Newcastle -

Leicester Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Premier League Leicester -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

Newcastle Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed)

Mohamed Salah hat mit seinen beeindruckenden Leistungen beim FC Liverpool offenbar das Interesse Real Madrids geweckt. Das behauptet sein Nationaltrainer Hector Cuper.

Der ägyptische Nationalspieler führt mit zwölf Treffern die Torjägerliste auf der Insel an. "Er erlebt aktuell einen unglaublichen Moment", analysierte Cuper gegenüber ON Sport TV und verriet: "Mir gegenüber wurde bestätigt, dass Real Madrid Interesse an Salah zeigt."

Der 25-Jährige wechselte im Sommer für 42 Millionen Euro vom AS Rom zum FC Liverpool. Sein Vertrag bei den Reds ist bis zum 30. Juni 2022 datiert, weshalb ein Transfer für die Königlichen zumindest sehr kostspielig werden würde.

Der Rechtsaußen könnte in Madrid Gareth Bale ersetzen, der spanischen Medienberichten zufolge aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit auf dem Abstellgleis der Blancos steht.