Wo kann ich ManCity gegen Napoli sehen?

Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

Eindhoven Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

Saint-Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol v

Real Betis Primera División Las Palmas -

Deportivo

Im Etihad Stadium zu Manchester kommt es am 3. Spieltag der Champions League zum Topspiel in der Gruppe F, wenn der SSC Napoli zu Tabellenführer Manchester City reist (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im TV und Livestream, sowie dem Liveticker.

Die Citizens spielen derzeit Fußball von einem anderen Stern. Als einsamer "Makel" der bisherigen Saison steht ein Unentschieden in der Liga zu Buche, ansonsten schießt Pep Guardiolas Truppe alles kurz und klein. Und gewinnt alles: acht Spiele, 29 Tore und Tabellenführer lautet die Bilanz beispielsweise in der Premier League, jüngst gab es ein 7:2 gegen Stoke.

Und das, obwohl Toptorjäger Sergio Agüero nach seinem Autounfall samt Rippenbruch wohl noch pausieren muss. Aber dafür haben die Himmelblauen ja Kevin de Bruyne, der jüngst von Pep zum "besten Spieler Europas" ausgerufen wurde.

Doch am Dienstag kommt Napoli nach Manchester - und die legen selbst gerade eine beängstigende Serie hin. So steht nicht etwa Juve, die Roma oder Inter an der Spitze der Serie A, sondern die Neapolitaner. Und das noch ohne jeden Punktverlust. Das einzige Spiel, das Maurizio Sarris Mannen in der laufenden Saison nicht gewinnen konnten, war das erste Gruppenspiel in der Königsklasse gegen Donezk.

Wann findet City gegen Napoli statt?

Spiel Manchester City - SSC Napoli Datum Dienstag, 17. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Spielort Etihad Stadium

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go



Das Topspiel der Gruppe F wird im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV übertragen. Dafür ist das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky als Einzelspiel (Sky Sport 6) oder in der Konferenz (Sky Sport 1) zu sehen. Via SkyGo bietet der Sender auch einen Livestream für die Partie an.

Wo kann ich City gegen Napoli im Liveticker verfolgen?

Bei SPOX habt ihr wie an jedem Spieltag der Champions League die Möglichkeit, die Partie einzeln oder in der Konferenz im Liveticker zu verfolgen.

Die Tabelle der Gruppe F vor dem 3. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 Manchester City 2 6 6 1 SSC Napoli 2 1 3 3 Schachtjor Donezk 2 -1 3 4 Feyenoord Rotterdam 2 -6 0

Der voraussichtliche Kader von Manchester City

Position Spieler Manchester City Tor Ederson, Claudio Bravo Abwehr John Stones, Nicolas Otamendi, Vincent Kompany, Eliaquim Mangala, Kyle Walker, Danilo Mittelfeld Fernandinho, Ilkay Gündogan, Fabian Delph, Yaya Toure, Kevin de Bruyne, David Silva, Oleksandr Zinchenko Sturm Raheem Sterling, Leroy Sane, Bernardo Silva, Gabriel Jesus

Nicht dabei: Benjamin Mendy (Kreuzbandverletzung), Sergio Agüero (Rippenbruch)

Der voraussichtliche Kader des SSC Napoli

Position Spieler SSC Napoli Tor Pepe Reina, Rafael, Luigi Sepe Abwehr Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Raul Albiol, Lorenzo Tonelli, Vlad Chiriches, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Elseid Hysaj, Christian Maggio Mittelfeld Jorginho, Amadou Diawara, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Allan, Marko Rog, Emanuele Giaccherini Sturm Lorenzo Insigne, Adam Ounas, Leandrinho, Jose Callejon, Dries Mertens

Nicht dabei: Arkadiusz Milik (Kreuzbandverletzung)

Vorschau aufs Spiel