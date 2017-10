Spitzenspiele in Turin, Rom und Mailand

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Serie A Juventus -

Am 8. Spieltag der Serie A treffen die sechs Spitzenteams der Liga direkt aufeinander. Juventus Turin empfängt zum Auftakt Lazio Rom, der SSC Neapel gastiert bei der AS Rom. In Mailand treffen sich Inter und AC zum Derby della Madonnina. Alle Infos zu Livestreams, Livetickern und Ergebnissen findest Du auf SPOX.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze:

Juventus verlor keine der vergangenen 25 Duelle in der Serie A mit Lazio (19 Siege, sechs Remis). Allerdings ging das bislang letzte Duell in der Supercoppa Italiana mit 2:3 verloren.

Juventus gewann die vergangenen sechs Ligaspiele gegen Lazio allesamt zu Null. Mit 262 Toren schoss die Alte Dame gegen die Biancocelesti mehr Tore als gegen jedes anderes Team der Serie A.

Die Roma und Napoli trennten sich in den vergangenen zehn Aufeinandertreffen nur einmal Remis. Fünf Siege gingen an die Hauptstädter, vier an Neapel.

Die Roma traf in den vergangenen 27 Ligaspielen mindestens einmal. Sollte die Giallorossi auch gegen Neapel erfolgreich sein, wäre das ein neuer Serie-A-Rekord.

Inter und AC trennten sich in der vergangenen Saison in beiden Spielen mit 2:2. Drei Remis in Folge gab es zuletzt im Februar 1937.

Die Partien des 8. Spieltags im Überblick:

Datum Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Sa., 14.10.17 18 Uhr Juventus Turin - Lazio Rom DAZN SPOX Sa., 14.10.17 20.45 Uhr AS Rom - SSC Neapel DAZN SPOX So., 15.10.17 12.30 Uhr AC Florenz - Udinese Calcio DAZN SPOX So., 15.10.17 15 Uhr Cagliari Calcio - FC Genua DAZN SPOX So., 15.10.17 15 Uhr FC Bologna - SPAL DAZN SPOX So., 15.10.17 15 Uhr Sampdoria Genua - Atalanta Bergamo DAZN SPOX So., 15.10.17 15 Uhr FC Crotone - FC Turin DAZN SPOX So., 15.10.17 15 Uhr Sassuolo Calcio - Chievo Verona DAZN SPOX So., 15.10.17 20.45 Uhr Inter Mailand - AC Mailand DAZN SPOX Mo., 16.10.17 20.45 Uhr Hellas Verona - Benevento DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 8. Spieltag: