Wo kann ich Leipzig gegen Porto live sehen?

Vor RB nahmen schon zwei andere Leipziger Vereine am Europacup teil: Während es die BSG Chemie Leipzig in den 60er Jahren nur auf sechs Spiele brachte, war der 1. FC Lokomotive Leipzig in den 70er und 80er Jahren regelmäßig Gast auf der internationalen Bühne und erreichte 1987 sogar das Endspiel im Europapokal der Pokalsieger (0:1 gegen Ajax Amsterdam).