"Schlag auf den Fuß": Keita angeschlagen

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit Bayern-Leipzig & Bayer-Köln Eredivisie Live Vitesse -

PSV Serie A Live Benevento -

Lazio Championship Live Birmingham -

Aston Villa Premier League Live Zenit -

Lok Moskau First Division A Live Brügge -

Sint-Truiden Premier League Live Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien

Bundesligist RB Leipzig bangt mit Blick auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch beim FC Porto um den Einsatz von Naby Keita. Der Schlüsselspieler der Sachsen hatte das Top-Duell bei Bayern München (0:3) wenige Minuten vor Schluss verlassen müssen.

"Er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen und hatte danach Schmerzen", sagte RB-Coach Ralph Hasenhüttl: "Ich hoffe, es ist für Mittwoch kein Problem."

Am Sonntag gab der Österreicher nach dem Regenerationstraining allerdings schon leichte Entwarnung. "Es geht ihm besser, der Tritt war nicht ganz so schlimm", berichtete Hasenhüttl (50). Am Montag erklärte der Klub via Twitter, dass es sich um eine Schienbein-Prellung handle, Keita sei "zum Glück nicht schlimmer verletzt".

Mittelfeldakteur Keita (22) war in der Schlussphase von Bayern-Profi Thiago zu Fall gebracht worden und wurde laut Hasenhüttl "genau an der Stelle getroffen, die ihm schon weh getan hat." Verursacher Thiago sei allerdings nach dem Spiel in die Leipziger Kabine gekommen und habe sich entschuldigt, ergänzte der Trainer des Tabellendritten.