BVB gegen APOEL unter Zugzwang

Borussia Dortmund steht schon am 3. Spieltag der Champions League gegen APOEL Nikosia gewaltig unter Druck. Ein Sieg muss her, um den Anschluss an Real Madrid und Tottenham Hotspur nicht gänzlich zu verlieren und die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. SPOX sagt euch, was ihr über die Ausgangslage des BVB und das Spiel gegen APOEL wissen müsst, und verrät euch, wo ihr einen Livestream zum Match findet.

Die bisherigen Leistungen von Borussia Dortmund erinnern stark an die erste Champions-League-Saison des BVB nach der Meisterschaft 2011. Damals schied eine international unerfahrene Dortmunder Mannschaft sang- und klanglos in einer Gruppe mit dem FC Arsenal, Olympique Marseille und Olympiakos Piräus aus.

Vieles deutet jedoch darauf hin, dass sich die Geschichte nicht wiederholen wird. Zu stark waren die Leistungen bei den teils unglücklichen, aber verdienten Niederlagen gegen die Spurs und Real Madrid an den ersten beiden Spieltagen in der Champions-League-Gruppenphase.

Dennoch muss der BVB gegen den ebenfalls noch punktlosen APOEL Nikosia dringend drei Punkte einfahren, um den Abstand auf Real und Tottenham, die im Parallelspiel aufeinandertreffen, zu verkürzen. Andernfalls dürfte der Zug in Richtung Champions-League-Achtelfinale schon nach dem dritten Spieltag für die Dortmunder abgefahren sein.

Wann spielt der BVB gegen APOEL?

Spiel APOEL Nikosia - Borussia Dortmund Datum Dienstag, 17. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo wird das Spiel des BVB gegen APOEL übertragen?

Da sich das ZDF lediglich die Übertragungsrechte der Mittwoch-Spiele in der Champions League gesichert hat, wird das Spiel des BVB bei APOEL Nikosia nicht im Free-TV übertragen. Allerdings überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel live und in voller Länge.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go

Wo kann ich BVB gegen APOEL im Liveticker verfolgen?

Wer keinen Zugang zu einem Sky-Konto hat, dem wird bei SPOX weitergeholfen. Hier könnt ihr das Spiel des BVB gegen APOEL im LIVETICKER verfolgen.

Der Kader von APOEL Nikosia gegen den BVB

Die wohl bekanntesten Namen im Team von Trainer Georgios Donis finden sich in der Offensive der Zyprioten wieder. Den Fans der Bundesliga, und dort insbesondere den Anhängern des VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach, dürfte der Name Igor de Camargo noch geläufig sein.

Position Spieler APOEL Torhüter Boy Waterman, Raul Gaudino Abwehrspieler Roberto Lago, Carlao, Jesus Rueda, Paxitelis Vouros, Giorgos Merkis, Nektarios Alexandrou Mittelfeldspieler Nuno Morais, Vinicius, Efstathios Aloneftis, Roland Sallai, Ghayas Zahid, Augustin Farias, Lucas Souza, Lorenzo Ebecilio Stürmer Igor de Camargo, Mickael Pote, Andreas Makris, Minas Antoniou

Der Ex-Gladbacher erzielte im Relegations-Hinspiel mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer für die Borussia und hatte somit großen Anteil am Bundesliga-Verbleib von BMG. Mittlerweile spielt de Camargo für APOEL und das durchaus erfolgreich. Am vergangenen Spieltag benötigte de Camargo lediglich zehn Minuten nach seiner Einwechslung, um zu treffen.

Sein Konkurrent im Sturm von APOEL ist kein Geringerer als Mikael Pote, der vor drei Jahren noch für Dynamo Dresden in der 3. Liga kickte. Im System von Trainer Donis ist bisher nur Platz für eine echte Sturmspitze. In der Champions League schenkte Donis bei den beiden 0:3-Pleiten gegen Real und die Spurs jeweils de Camargo das Vertrauen.

Allerdings könnte Donis angesichts der chronischen Torungefährlichkeit von APOEL in der Champions League (2 Spiele, 0 Tore) gegen den BVB auch etwas Neues ausprobieren. Verzichten muss Donis allerdings auf George Efrem, Facundo Bertoglio und Zhivko Milanov.

Der Kader des BVB gegen APOEL

Der BVB geht nach wie vor am Stock. In der Länderspielpause gesellte sich zum sowieso schon üppig gefüllten Lazarett auch noch Lukasz Pisczek hinzu, der sich bei der polnischen Nationalmannschaft einen Außenbandriss im Knie zuzog. Neben "Pische" fehlen nach wie vor Kapitän Marcel Schmelzer, Erik Durm, Raphael Guerreiro, Andre Schürrle und Marco Reus.

Position Spieler BVB Torhüter Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Dominik Reimann Abwehrspieler Sokratis, Ömer Toprak, Marc Bartra, Neven Subotic, Dan-Axel Zagadou, Jeremy Toljan Mittelfeldspieler Julian Weigl, Nuri Sahin, Mahmoud Dahoud, Gonzalo Castro, Mario Götze, Shinji Kagawa Stürmer Andrey Yarmolenko, Christian Pulisic, Maximilian Philipp, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Isak

Viel Auswahl hat Peter Bosz daher speziell in der Viererkette nicht. Möglicherweise kehrt der wieder genesene Marc Bartra zurück in die Start-Elf. Angesichts der defensiv doch recht dürftigen Leistung des BVB insbesondere von Jeremy Toljan bei der Heim-Niederlage gegen RB Leipzig ein durchaus vorstellbares Szenario.

Auch in der Offensive könnte Bosz rotieren. Mahmoud Dahoud und Shinji Kagawa mussten gegen Leipzig 90 Minuten lang die Bank drücken. Beide könnten sich gegen APOEL in der Start-Elf wiederfinden, nachdem Nuri Sahin und Gonzalo Castro nicht unbedingt überzeugten.

Ebenfalls ein Kandidat für die Anfangsformation ist auch Julian Weigl, der nach seinem glücklosen Auftritt gegen Leipzig laut eigener Aussage Einiges wieder gut zu machen hat.

Die Tabelle in der Gruppe H

Mit einem Sieg über APOEL kann sich der BVB im Kampf um die Achtelfinaltickets in der Gruppe H wieder zurückmelden. Im Parallelspiel nehmen sich Real Madrid und Tottenham Hotspur die Punkte gegenseitig weg und somit kann der BVB zumindest auf einen Konkurrenten drei, oder auf beide Gruppengegner zwei Punkte gut machen. Verlieren die Dortmunder allerdings, dürfte der Traum vom Achtelfinale ausgeträumt sein.