Die BVB-Wahrheit aus anderem Blickwinkel

Bundesliga Sa Jetzt Alle Samstags-Highlights: BVB-RB, Bayern, HSV & S04 J2 League Live FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Live Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby County -

Nottingham Premier League Brighton -

Everton Super Liga Radnik -

Partizan Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Verona Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Bromwich Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham

Borussia Dortmund steht nach acht Spieltagen weiterhin an der Tabellenspitze. Der BVB erweckt jedoch den Anschein, in den Topspielen nicht gewinnen zu können. Die 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig wirft daher die Frage auf: Wie stark ist der BVB unter Peter Bosz wirklich?

Nun ist es also passiert. Zum dritten Mal. In der laufenden Spielzeit kassierte der BVB erst drei Niederlagen: gegen Tottenham Hotspur, Real Madrid und nun RB Leipzig. In allen drei Spielen kassierte Dortmund drei Gegentore. Erneut waren die Experten entzückt vom Offensivspektakel, das der BVB immer wieder einmal über weite Strecken bot. Zu Recht.

Die Kehrseite dieser Medaille zeigte sich am Samstagabend gegen RB Leipzig jedoch erneut - wie bereits gegen die Spurs und Real: die bröckelnde Defensive. Bröckelnd? Nun ja. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Der BVB kassierte mit fünf Gegentoren die wenigsten aller Bundesliga-Teams.

Zwar war die Truppe von Peter Bosz gegen Köln, Hamburg, Freiburg und Co. nicht derart gefordert, zwei Gegentreffer nach sieben Spielen sind jedoch dennoch aller Ehren wert und sprechen für sich. Was aber läuft dann in den großen Spielen schief?

BVB - RB Leipzig: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Das Match zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig entwickelte sich zu einem Spektakel. Großen Anteil hatten die BVB-Verteidiger, denen einige Schnitzer unterliefen. SPOX und LigaInsider verteilen die Einzelzeugnisse © getty 2/29 Roman Bürki: Machte bei zwei Gegentoren eine schlechte Figur. Erst kam er beim Ausgleich zu spät, dann ließ er sich vor dem 1:2 tunneln. LigaInsider-Note: 5 © getty 3/29 Jeremy Toljan: Ließ sich beim zweiten Gegentor von Bruma deklassieren und gewann weniger als die Hälfte seiner Zweikämpfe. Beim ersten Gegentor verlor er das wichtige Kopfballduell gegen Halstenberg. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 4/29 Sokratis: Ließ in entscheidenden Szenen die nötige Spritzigkeit vermissen. Kam beim 1:2 gegen Poulsen zu spät und verursachte durch sein ungestümes Verhalten gegen Augustin den Elfmeter zum 1:3. Flog folgerichtig mit Rot. LigaInsider-Note: 5 © getty 5/29 Ömer Toprak: Auch wenn sich Toprak keinen eklatanten Schnitzer leistete, schlichen sich beim 28-Jährigen Fehler ein. So konnte auch er den Laden nicht dicht halten. LigaInsider-Note: 4 © getty 6/29 Dan-Axel Zagadou: Wie seine Kollegen erwischte auch der Außenverteidiger keinen guten Tag. Gewann beinahe nur jeden fünften Zweikampf und verlor 15 Mal den Ball. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 7/29 Mario Götze: Engagierte Leistung von Götze. Der Mittelfeldspieler führte die meisten Zweikämpfe beim BVB, von denen er auch knapp mehr als die Hälfte gewann. Nach vorne aber mit zu wenigen Aktionen. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 8/29 Nuri Sahin: Fiel gegenüber Nebenmann Castro deutlich ab. Setzte in der Offensive keine Akzente (1 Torschuss, 0 Torschussvorlagen). Verlor fast zwei Drittel seiner Zweikämpfe, die Auswechslung zur Halbzeit war die logische Folge. LigaInsider-Note: 5 © getty 9/29 Gonzalo Castro: Der Mittelfeldspieler lieferte eine ordentliche Partie ab. Sammelte die meisten Ballaktionen im BVB-Mittelfeld und kam auf fünf Torschussvorlagen. Allerdings war auch er schwach in der Zweikampfsführung (26,7 Prozent). LigaInsider-Note: 3 © getty 10/29 Maximilian Philipp: War viel unterwegs, allerdings über weite Strecken glücklos. Wurde bei seiner gefährlichsten Aktion (41.) geblockt. LigaInsider-Note: 4 © getty 11/29 Pierre-Emerick Aubameyang: Der auffälligste Dortmunder. Brachte den BVB früh in Führung und war stets anspielbar. Einzig die vergebene Chance in der 13. Minute verhindert eine bessere Bewertung. LigaInsider-Note: 2 © getty 12/29 Andrej Yarmolenko: Seine beste Aktion war der Zuckerpass auf Aubameyang vor dessen großer Chance, allerdings tauchte er sonst zu viel unter. Mit seinen eigenen Abschlüssen (3) blieb der Ukrainer ungefährlich. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 13/29 Christian Pulisic: Lieferte nach seiner Einwechslung (46.) eine unauffällige Leistung ab. Musste nach Sokratis' Platzverweis jedoch auch mehr als üblich für die Defensive arbeiten. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 14/29 Julian Weigl: Hatte nach seiner Einwechslung mit dem Fehlpass einen katastrophalen Start in die Partie. Fing sich in der Folge aber und beruhigte das Spiel des BVB immer wieder. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 15/29 Marc Batra: Sorgte ab seiner Einwechslung in der 51. Minute für Stabilität in der Defensive, ohne dabei selbst fehlerfrei zu bleiben. LigaInsider-Note: 3 © getty 16/29 Peter Gulacsi: Bei den Gegentoren machtlos, in der Strafraumbeherrschung hier und da wackelig. Stoppte Aubameyang aber einmal stark im Eins-gegen-Eins und reagierte auf der Linie mehrfach gut. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 17/29 Bernardo: Stark im Zweikampf (78 Prozent), allerdings mit Schwächen im Passspiel (nur 60 Prozent angekommen). Offensiv wirkungslos, ohne eine einzige Torschussbeteiligung. LigaInsider-Note: 4 © getty 18/29 Stefan Ilsanker: In den ersten Minuten mit zwei fatalen Schnitzern, von denen einer zum frühen Gegentor führte. Hatte eine schwache Passquote von 61 Prozent und brachte den BVB mit seiner unnötigen Gelb-Roten Karte zurück ins Spiel. LigaInsider-Note: 5,5 © getty 19/29 Dayot Upamecano: Sah im Stellungsspiel einige Male unglücklich aus - genau wie bei seinem Kontakt gegen Aubameyang, der zum Elfmeter führte. LigaInsider-Note: 5 © getty 20/29 Marcel Halstenberg: Offensiv deutlich aktiver als Bernardo, bereitete so den Ausgleichstreffer vor. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Hatte jedoch kurz vor Schluss einen beinahe folgenschweren Patzer im Spiel. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 21/29 Marcel Sabitzer: Der Ersatzkapitän hatte die beste Zweikampfquote bei RB (83 Prozent) und köpfte den Ausgleich. Brachte jedoch keine Flanke zum Mitspieler und tauchte kurz vor einer Auswechslung unter. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 22/29 Kevin Kampl: Die spielbestimmende Person: laufstark, passsicher (88 Prozent), forderte den Ball (mit 60 die meisten Ballaktionen). Allerdings auch immer wieder mit Stellungsfehlern. LigaInsider-Note: 3 © getty 23/29 Naby Keita: Fing mit seiner Antizipation viele Bälle ab, präsentierte sich zweikampfstark und war dominant. Allerdings auch früh Gelb-Rot-gefährdet, weshalb er zur Pause raus musste. LigaInsider-Note: 3 © getty 24/29 Bruma: Überragender Sololauf vor dem 2:1 gegen Toljan. Auch sonst häufig mit Geschwindigkeitsvorteilen und der besten Passquote (93 Prozent). Tauchte in der zweiten Hälfte ab. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 25/29 Yussuf Poulsen: Riss wahnsinnige 12,57 km ab und erzielte den Treffer zum 2:1. Darüber hinaus jedoch auch mit 22 (!) Ballverlusten und einer verheerenden Passquote (51 Prozent). LigaInsider-Note: 3 © getty 26/29 Jean-Kevin Augustin: Gab die meisten Torschüsse der Leipziger ab und verwandelte den Strafstoß eiskalt. Im Zweikampf häufig aber noch naiv (38 Prozent) und mit Luft nach oben im Passspiel (60 Prozent). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 27/29 Diego Demme: Kam zur Halbzeit für Keita, zeigte wenig von den Qualitäten, die ihn zum Nationalspieler machten. Zwar fleißig wie eh und je, gewann jedoch nur einen von fünf Zweikämpfen und brachte nur 53 Prozent seiner Pässe zum Mann. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 28/29 Konrad Laimer: Kam in der 65. für Augustin. Half noch bei der Absicherung, gewann sechs von acht Zweikämpfen und zeigte sich passsicher. Wenig spektakulär. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 29/29 Willi Orban: Kam in der 86. Minute für Sabitzer - keine Benotung

BVB kassiert einfache, frühe Tore

In den Duellen gegen die Spurs, Real und Leipzig war besonders das schwache Umschaltspiel nach Ballverlust auffällig. Auch den Leipzigern gewährte Dortmunds Hintermannschaft viel zu große Freiräume. "Wir hatten viel Mühe mit dem Pressing von Leipzig", räumte Bosz ein. Der BVB lief seinem Gegner zum dritten Mal ins offene Messer.

"Wir haben in der ersten Halbzeit zwei sehr einfache Tore bekommen. Das darf uns nicht passieren", analysierte Gonzalo Castro. Schon bei den zwei Champions-League-Auftritten geriet der BVB relativ früh in Rückstand und wirkte instabil.

Kritiker könnten überspitzt behaupten, der BVB könne nur gegen schwächere Gegner gewinnen. Die Bosz-Zweifler bekommen Wasser auf ihre Mühlen. Klar, die Tabelle führt der BVB noch immer an, aber eben nur noch mit zwei Punkten Vorsprung. In der Königsklasse steht man schon nach zwei Spieltagen unter Druck. Ist der starke Saisonstart nur eine Erfolgsblase, die nun zu platzen droht?

Ein Teil der BVB-Wahrheit

Nein. Das ist nur ein Teil der BVB-Wahrheit. Die Wahrheit aus einem anderen Blickwinkel. Dortmund erweckte nie ein Gefühl der Hilflosigkeit. Im Gegenteil: Mit etwas Glück hätte der BVB den einen oder anderen Punkt gegen die Big Player holen können - auch gegen Leipzig.

In den letzten 20 Minuten der Partie verbuchten die Hausherren im Signal Iduna Park ein Torschussverhältnis von 5:0. Ein Remis wäre trotz verpatzter erster Halbzeit durchaus verdient gewesen. "Wenn man ehrlich ist, dann haben wir heute Pech gehabt", sagte Mario Götze im Anschluss an seine ansprechende Leistung. Und seine Analyse war nicht gänzlich aus der Luft gegriffen.

Die Gegentore seien "nicht optimal" gewesen, so Götze. Nicht optimal ist auch Dortmunds Personaldecke in der Defensive. Neben Raphael Guerreiro, Erik Durm und Marcel Schmelzer verletzte sich während der Länderspielpause auch noch Lukasz Piszczek - vier Außenverteidiger.

BVB-Pleite: Ein nächster Entwicklungsschritt

Dass der erst kurz vor dem Ende der Transferperiode geholte Jeremy Toljan (23 Jahre) oder der gelernte Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (18) den anspruchsvollen Balance-Akt zwischen Offensive und Defensive, den Boszs Philosophie fordert, nicht auf Anhieb auf die Kette bekommen, ist menschlich.

Drei Gegentore vor heimischem Publikum dürfen natürlich dennoch nicht passieren, wie es von allen Seiten aus dem BVB-Lager hallt, bei einer bärenstarken Kollektivleistung einer Pressing-Maschine wie RB Leipzig, kann es das aber nun mal.

Eine gnadenlose Selbstkritik ist trotzdem unumgänglich. Eine detaillierte Analyse muss und wird folgen. Es gibt noch viele Stellschrauben in Sachen Teamchemie, an denen Bosz und sein Trainerstab in den kommenden Wochen drehen müssen. "Wir müssen viel analysieren, dürfen den Kopf jetzt aber auch nicht komplett in den Sand stecken. Am Dienstag geht es schon weiter", betonte Julian Weigl.

wird geladen

BVB: Wächst die Erfolgsblase weiter?

Die nächste Wasserstandsmeldung, die nächste richtige Prüfung gibt es in drei Wochen beim Duell gegen den FC Bayern. Bis dahin stehen dem BVB fünf potentielle Pflichtsiege bevor. Die beiden CL-Spiele gegen APOEL muss Dortmund schon alleine mit Blick auf das Achtelfinale gewinnen. In der Liga warten Eintracht Frankfurt und Hannover 96 - beides ist machbar, kann aber durchaus auch eklig werden. Und im Pokal geht es gegen den 1. FC Magdeburg.

Die kommenden fünf Spiele sind prädestiniert für den Bosz-Hype. Holt Schwarz-Gelb hier die nötigen Punkte, steht man noch immer sehr gut da: Tabellenführer in der Bundesliga, Achtelfinale im Pokal und realistische Chancen auf ein Weiterkommen in der CL. Die Erfolgsblase könnte weiter wachsen. Dann kommt der eigentliche Gradmesser. Entweder heißt es dann wieder, der BVB könne nicht gegen die Großen gewinnen oder der Blickwinkel auf die BVB-Wahrheit verschiebt sich einmal mehr.