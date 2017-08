Alle Infos zu Liverpool gegen Hoffenheim

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Super Cup Live Real Madrid -

In der Qualifikation zur Champions League hat der FC Liverpool das Hinspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewonnen. Im Rückspiel geht es nun darum, den letzten Schritt Richtung Königsklasse zu machen. Hier findet ihr alle Infos zur Playoff-Partie - inklusive TV-Übertraung, Liveticker (Mi., 20.45 Uhr), Livestream und verletzte Spieler.

Wann und wo findet Liverpool gegen Hoffenheim statt?

Das Rückspiel der Champions-League-Qualifikation steigt Mittwoch, den 23. August an der Anfield Road, dem Heimstadion des FC Liverpool. Anpfiff ist um 20.45 Uhr deutscher Zeit.

Wo kann ich Liverpool gegen Hoffenheim im TV verfolgen?

Wie bereits im Hinspiel zeigt das ZDF die Partie zwischen Liverpool und Hoffenheim live im Free-TV. Im Pay-TV ist die Begegnung auf Sky zu sehen.

Wo kann ich Liverpool gegen Hoffenheim im Livestream verfolgen?

Das ZDF bietet auf seiner Website ein kostenloses Live-TV an. Sky überträgt die Partie in seinem Livestream-Ableger Sky Go.

Wo kann ich Liverpool gegen Hoffenheim im Liveticker verfolgen?

Viele Online-Portale haben einen Liveticker im Angebot. Wollt Ihr nichts von der Partie verpassen, empfehlen wir den LIVETICKER von SPOX.

Wie lief das Hinspiel zwischen Hoffenheim und Liverpool?

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase bekam Hoffenheim nach einem Foul an Serge Gnabry einen Elfmeter zugesprochen. Andrej Kramaric scheiterte jedoch mit einem unplatzierten Schuss an Liverpools Schlussmann Mignolet. Wenig später ging Liverpool dann schließlich durch Alexander-Arnold mit 1:0 in Führung, der Youngster schlenzte einen Freistoß aus rund 25 Metern in die rechte untere Ecke.

In der zweiten Halbzeit rannte Hoffenheim vergeblich dem Rückstand hinterher und verpasste es, sich klare Torchancen herauszuarbeiten. Liverpool setzte immer wieder Nadelstiche und kam schließlich zum 2:0: James Milners Flanke vom linken Strafraumrand wurde von Havard Nordveidt unglücklich über Baumann hinweg ins eigene Tor abgefälscht.

In der Schlussphase kam Hoffenheim durch Mark Uth schließlich noch zum 1:2-Anschlusstreffer , der jedoch nichts mehr an der Niederlage änderte. Hier könnt ihr euch nochmal durchlesen.

Welche Gegner erwarten den Sieger in der Champions League?

Folgende Mannschaften sind bereits für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert:

Mannschaft Land Lostopf Real Madrid Spanien 1 Bayern München Deutschland 1 FC Chelsea England 1 Juventus Turin Italien 1 Benfica Lissabon Portugal 1 AS Monaco Frankreich 1 Spartak Moskau Russland 1 Shakhtar Donetsk Ukraine 1 FC Barcelona Spanien 2 Atletico Madrid Spanien 2 Paris Saint-Germain Frankreich 2 Borussia Dortmund Deutschland 2 Manchester City England 2 FC Porto Portugal 2 Manchester United England 2 Tottenham Hotspur England 2 oder 3 FC Basel Schweiz 3 RSC Anderlecht Belgien 3 AS Roma Italien 3 Besiktas Istanbul Türkei 3 Feyernoord Rotterdam Niederlande 3 oder 4 RB Leipzig Deutschland 4

Welche Spieler fehlen verletzt?

Jürgen Klopp hat beim FC Liverpool mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen. Folgende Spieler sind für das Playoff-Duell fraglich:

Mamadou Sakho (Bänderverletzung)

Adam Lallana (Oberschenkel)

Danny Ings (Knie)

Nathaniel Clyne (Rücken)

Philippe Coutinho (Rücken)

Daniel Sturridge (Oberschenkel)





Welche Neuzugänge stehen im Hoffenheimer Kader für die Playoffs?