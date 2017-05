Allegri kündigt Zukunftsgespräche mit Juve an

Montag, 22.05.2017

"Es hängt an beiden Parteien und noch haben wir nicht miteinander gesprochen", erklärte Allegri nach dem Gewinn des Scudetto. Noch ist er bis 2018 in Turin unter Vertrag, Gespräche sollen demnach doch bald stattfinden: "Wir setzen uns zusammen und entscheiden, was wir tun müssen."

Ein Journalist hatte Allegri auf Worte von General Manager Giuseppe Marotta angesprochen. Dieser hatte angekündigt, dass eine gemeinsame Zukunft mit dem Trainer allein an Allegris Entscheidung hänge. Dieser ergänzt: "Ich bin glücklich hier."

Gleichwohl ist dem Trainer aber auch bewusst: "Juventus hat einen derart hohen Standard erreicht, dass es sehr schwierig wird, diesen Status beizubehalten. Wir müssen unsere Ideen vergleichen, wie wir das tun wollen."

Allegri ist seit Sommer 2014 Trainer von Juventus.

