Buffon: Alter spielt keine Rolle

Mittwoch, 03.05.2017

"Monaco ist im Halbfinale, weil sie verdienen so weit gekommen zu sein", sagte Buffon. Und weiter: "Ich denke, es wird eine ausgeglichene Partei. Die Erfahrung ist zwar auf unserer Seite, aber sie haben ein junges, aufgeladenes Team. Sie sind unbekümmert und enthusiastisch."

"Das Alter auf deinem Ausweis spielt jedoch keine Rolle", fügte der 39-Jährige an. "Man fühlt sich allerdings unzerstörbar, wenn man jung ist. Ich kann mich an die Anfänge meiner Karriere erinnern. Sie haben einige Top-Teams geschlagen, um hier her zu kommen."

