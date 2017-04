Der letzte Auftritt in Europa

Mittwoch, 19.04.2017

Auf Philipp Lahm ist nach Spielen des FC Bayern München in der Mixed Zone Verlass. Er ist Kapitän. Er stellt sich. Ob es nun gut oder weniger gut gelaufen ist. Er äußert sich meist meinungsstark, legt den Finger in die Wunde.

Am Dienstagabend im Estadio Santiago Bernabeu gehörte er zu den gefragtesten Gesprächspartnern. Schließlich hatte er soeben sein letztes Spiel auf der Bühne Champions League absolviert.

Doch Lahm kam nicht. Der Grund: Dopingprobe. Bis das Prozedere der UEFA vorbei war, musste der Bayern-Tross auch schon los zum obligatorischen Bankett.

Also keine Worte von Lahm. Womöglich hätte er sich ähnlich geäußert wie sein "Leidensgenosse". Denn auch für Xabi Alonso ging die internationale Karriere an diesem Abend zu Ende.

Alonso nimmt sich Zeit

Der ehemalige Real-Star nahm sich viel Zeit in den Katakomben. Er sprach ausführlich mit den anwesenden spanischen Journalisten. Auch bei ihm wurde es zeitlich knapp, doch ganz Gentleman stand er auch den deutschen Reportern noch zur Verfügung.

"Es war eine große Champions-League-Nacht", sagte er über seinen letzten Auftritt. Um dann etwas sentimental zu werden: "Wir hatten eine großartige Zeit in der Champions League. Philipp und ich haben in diesem Wettbewerb so viele Spiele gemacht und wir haben es bis zum letzten Tag genossen. Es ist schade, dass es heute vorbei ist, aber es muss weitergehen. Das ist der Bayern-Spirit, auch bei Rückschlägen weiterzumachen. Wir sind enttäuscht, aber auch stolz auf unsere Leistung."

Philipp Lahm und Xabi Alonso spielten in Madrid letztmals europäisch © getty

Worte, die so in etwa wohl auch Philipp Lahm gewählt hätte.

Hypothek aus dem Hinspiel zu hoch

Auch Mats Hummels stimmte mit ein, dass sich die Ikonen mit einem "großen, spektakulären Spiel" von der internationalen Bühne verabschiedet hatten. Aufholjagd, Verlängerung, strittige Szenen, zwei Mannschaften auf hohem Niveau, die wohl beiden größten Titelfavoriten in der Königsklasse.

Doch letztlich war, so Alonso, die Hypothek aus dem Hinspiel zu hoch: "Nach dem schwachen Ergebnis, das wir aus München mitgebracht haben, brauchten wir eine großartige Leistung. Die haben wir gezeigt, aber es hat nicht gereicht."

Es ist keine allzu gewagte These zu behaupten, die Bayern seien eher in der zweiten Halbzeit von München ausgeschieden als am Dienstagabend im Bernabeu.

Alonso fügte hinzu: "Wir sind zufrieden mit uns, denn wir hatten eine echte Chance. Aber nach dem Platzverweis wurde es richtig schwierig. Wer weiß, wenn wir bis zum Schluss vollzählig gewesen wären, wären wir vielleicht im Halbfinale."

Kritik an der Schiedsrichterleistung

Eine diplomatische Andeutung dessen, was Alonsos Teamkollegen deutlicher aussprachen: Die Münchner kritisierten großflächig die Schiedsrichterleistung. Wegen der Abseitsstellungen vor dem 2:2 und dem 2:3. Dabei gingen sie nicht darauf ein, dass auch vor dem eigenen zweiten Tor eine Abseitsstellung vorlag und der Elfmeterpfiff nach Casemiros Kontakt gegen Robben nicht unbedingt aus jeder Pfeife gekommen wäre.

Einzelkritik zum FC Bayern: Zwei Helden mit leeren Händen © getty 1/14 Manuel Neuer: Machte nach 25 Minuten da weiter, wo er in der Allianz Arena aufgehört hatte – mit Weltklasse-Paraden. Seinen einzigen groben Schnitzer bügelte Boateng aus, bei den vier Gegentoren abermals machtlos – Note: 2 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels.html © getty 2/14 David Alaba: Vor allem in Halbzeit eins mit viel Freiheiten ausgestattet, die der Österreicher aber zu keiner Zeit nutzen konnte. Zu Ineffektiv nach vorne und mit erschreckend schwachen Flanken. Steigerte sich aber – Note: 4 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=2.html © getty 3/14 Mats Hummels: Der Wackelkandidat zeigte eine sensationelle Leistung in allen Bereichen. Wenige Wackler im Spielaufbau, kein Fehler im Defensivspiel. Spektakulär die Grätsche in Minute 73 gegen Carvajal, bei den späten Gegentoren ohne Chance – Note: 1,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=3.html © getty 4/14 Jerome Boateng: Ebenso überraschend in der Startelf hielt er die Münchner in Minute 28 mit einer Rettungstat auf der Linie im Spiel. Physisch deutlich angeschlagen, nach einer schwachen Anfangsphase aber 120 Minuten mit heldenhaftem Einsatz – Note: 2 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=4.html © getty 5/14 Philipp Lahm: Fiel früh mit gutem Timing in Zweikämpfen und Stellungsspiel auf, lieferte unter dem Strich aber ein unauffälliges Spiel ab. Beim 1:1 zu spät, aber auch nicht Ronaldos primärer Gegenspieler – Note: 3 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=5.html © getty 6/14 Xabi Alonso: Leistete sich früh einen schlimmen Ballverlust, der Real eine Konterchance ermöglichte. Insgesamt wenig lichte Momente bei einer schwachen Vorstellung, durchzogen von untypisch vielen haarsträubenden Fehlpässen – Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=6.html © getty 7/14 Arturo Vidal: Holte sich fünf Minuten nach Anpfiff mit einer sensationell sinnlosen Grätsche Gelb und hätte zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit Gelb-Rot fliegen müssen. Vergab frei das 2:0 und flog kurz vor Schluss unberechtigt vom Platz – Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=7.html © getty 8/14 Arjen Robben: Mahnte vor dem Spiel, die erste Chance müsse sitzen – vergab dann die beiden ersten Großchancen der Bayern persönlich. Wollte vor dem 1:0 den Elfmeter unbedingt und bekam ihn auch. 120 Minuten starke Körpersprache und Einsatz – Note: 2,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=8.html © getty 9/14 Thiago: Vergab in der 9. Minute die erste Großchance der Münchner. Ansonsten im klassischen Thiago-Modus: geschmeidige Vorstellung, starke Übersicht beim Bälle verteilen, aber hier und da zu viel Show und Außenrist – Note: 3,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=9.html © getty 10/14 Franck Ribery: Größter Aktivposten in der Offensive im ersten Durchschnitt der Münchner, der viele Bälle hielt und den schnellen Weg zum Tor suchte. Ließ in Abschnitt zwei allerdings nach und musste nach 71 Minuten für Douglas Costa raus – Note: 3,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=10.html © getty 11/14 Robert Lewandowski: Bis zur 53. Minute quasi nicht auf dem Platz und komplett abgemeldet, dann aber eiskalt vom Punkt. Der Elfmetertreffer sollte seine einzige nennenswerte Szene bleiben. In der 88. für Kimmich ausgewechselt – Note: 4 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=11.html © getty 12/14 Douglas Costa: Für Ribery eingewechselt, bleib aber trotz konditionellem Vorsprung komplett ohne Durchschlagskraft nach vorne – Note 4,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=12.html © getty 13/14 Thomas Müller: Kam für Alonso ins Spiel und verlor umgehend den Zweikampf vor dem 1:1. Zwei Minuten danach der unfreiwillige "Assistgeber" vor dem 2:1. Stakste in bester Müller-Manier ohne weitere Szene über den Platz – Note: 4,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=13.html © getty 14/14 Joshua Kimmich: Kam in der 88. für Lewandowski und hielt sich gegen Reals Weltauswahl schadlos, ohne mit einer herausragenden Aktion im Gedächtnis zu bleiben – Note: 3,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=14.html

Und eben wegen der Gelb-Roten Karte gegen Arturo Vidal. Dass der Chilene diese bereits kurz nach dem Pausenpfiff hätte bekommen müssen, verschwiegen die Münchner. Verständlicherweise, schließlich spielte er bei der Aktion, wegen der er vom Platz gestellt wurde, tatsächlich den Ball. Minus mal Minus ergibt bei der Bewertung von Schiedsrichtern eben kein Plus, sondern zwei Fehler.

Das Thema Schiedsrichterleistung überlagerte direkt nach dem Spiel im Eindruck der Verantwortlichen und Spieler sämtliche andere Themen. Das war zu einer Zeit, als noch nicht klar war, dass sich Manuel Neuer beim dritten Real-Tor den linken Fuß gebrochen hatte und den Rest der Saison verpassen wird.

Alonso vorzeitig ausgewechselt

Dabei gab es andere Themen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Carlo Ancelotti erneut Xabi Alonso 15 Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit vom Feld nahm und mit Thomas Müller einen Offensivmann brachte. Zu einer Zeit, als Arturo Vidal schon massiv Gelb-Rot-gefährdet war.

Die Maßnahme war verständlich. Es stand noch 1:0, die Bayern mussten unbedingt noch ein Tor erzielen. Und die Tatsache, dass Müller beim zweiten Tor maßgeblich beteiligt war, gab Ancelotti Recht.

Zumal Alonso bei seinem letzten Auftritt in Europa bei Weitem nicht sein bestes Champions-League-Spiel machte. Wie schon im Hinspiel war der Baske nicht so dominant, hatte für seine Verhältnisse wenige Ballaktionen in seinen 75 Einsatzminuten (70), gewann nur 42 Prozent seiner Zweikämpfe und leistete sich mehrere bitterböse Ballverluste und Abspielfehler. Eine Tatsache, die im Laufe des Spiels dazu führte, dass sich Alonso beinahe nur noch traute, quer zu spielen.

Lahm: "Die Mannschaft hatte Mut"

Kapitän Philipp Lahm dagegen begann sein - wie sich später herausstellen sollte - letztes Europapokal-Spiel mit starkem Stellungsspiel und einigen gescheiten Pässen. Er gab im Laufe der Partie allerdings immer weniger Impulse nach vorne. Dass er beim 1:1 gegen Cristiano Ronaldo etwas zu spät kam, ist ihm kaum anzulasten, ist er doch nicht der Hauptverantwortliche für den Europameister. Schon gar nicht im Kopfballduell. Da passte die Abstimmung schlicht nicht.

Nach 120 Minuten stand das Ausscheiden der Münchner schließlich fest. Lahm selbst lobte vor den TV-Kameras die mentale Leistung, sich noch einmal so heranzuarbeiten: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft Mut hatte und unbedingt eine Runde weiterkommen wollte."

Das Wort "Stolz" ging an dem Abend weite Wege. Carlo Ancelotti nutzt es, Xabi Alonso und Arjen Robben ebenfalls. Thomas Müller packte es in seine ihm eigenen Worte: "Das Spiel hat gezeigt, dass wir Männerfußball gespielt und den FC Bayern würdig vertreten haben. Für ein Ausscheiden war es respektabel. Aber wenn Du ausscheidest, hilft Dir das auch nichts."

Mannschaft liegt "in Trümmern"

Eben das stand unter dem Strich. Stolz ja, aber die Enttäuschung war umso größer. Nicht umsonst sprach Karl-Heinz Rummenigge davon, die Mannschaft liege in der Kabine "in Trümmern".

Bilder der Viertelfinal-Rückspiele: Polizeieinsatz im Bayern-Block © getty 1/47 REAL MADRID - BAYERN MÜNCHEN: 4:2 n.V. - Ja is' denn schon wieder soweit? Dieser Fan mit Hut predigt vor dem Spiel nur eins: Auswärtssieg! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus.html © getty 2/47 Hüte waren anscheinend angesagt bei den Roten in Madrid. Hier noch ein paar besonders prachtvolle Exemplare /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=2.html © getty 3/47 Doch auch ein paar Unbedeckte waren unterwegs. Das gemeinsame Ziel der Pilger: Der Fußballtempel im Hintergrund /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=3.html © getty 4/47 Auch Real-Fans waren - sagen wir mal - "ein paar" schon bei der Ankunft der Königlichen zugegen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=4.html © getty 5/47 Diese beiden Anhängerinnen hatten auf ihrem Utensil dann noch mal alle relevanten Fakten zusammengefasst - ein Traum für jeden Buchhalter! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=5.html © getty 6/47 Die erste Überraschung gab es vor dem Spiel: Mats Hummels fit und in der Startelf. Doch nicht nur das... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=6.html © getty 7/47 ...auch der zweite Rekonvaleszent war am Start. Jerome Boateng - von Ancelotti wie Hummels trickreich doch noch aus dem Hut gezaubert! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=7.html © getty 8/47 Los ging's akrobatisch! Marcelo vollführt ein Kunststück, Arjen Robben staunt begeistert /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=8.html © getty 9/47 Auch die Edeltechniker beider Teams gönnten sich und ihren Zungen nichts /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=9.html © getty 10/47 Ronaldo flüstert dem Ball etwas zu. War es ein Geheimnis? Ein Kompliment? Eine Beleidigung? Ein Liebesschwur? Eine Gebrauchsanweisung für den neuen Smart-TV? Wir werden es nie erfahren... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=10.html © getty 11/47 In der Halbzeit kam es im Bayern-Block zu einem Polizeieinsatz. So richtig kann jedoch niemand die Prügel der spanischen Polizei nachvollziehen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=11.html © getty 12/47 Unschöne Szenen ... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=12.html © getty 13/47 Die spanischen Einsatzkräfte deuten es an. Da links am Bildrand sollen sich die Übeltäter befinden. Die Vorgehensweise wirkt dennoch sehr harsch /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=13.html © getty 14/47 Fußball gespielt wurde auch noch. Und das kann bekanntlich so schön sein /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=14.html © getty 15/47 Zwei große ihres Fachs /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=15.html © getty 16/47 Dann das: Robben fliegt... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=16.html © getty 17/47 ...und weil's so schön ist, noch mal von der anderen Seite... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=17.html © getty 18/47 Die Madrilenen wollen's nicht wahr haben. Thiago schreit Vidal an, weil er eine Karte fordert. Wenn sich das mal nicht rächt.... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=18.html © getty 19/47 Lewandowski tritt zum fälligen Strafstoß an... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=19.html © getty 20/47 ...und schickt Navas gekonnt ins falsche Eck /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=20.html © getty 21/47 BÄM! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=21.html © getty 22/47 Der Herr Ronaldo kann leider auch Fußball spielen - und bringt Real per Kopf zurück /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=22.html © getty 23/47 Die Nummer kennt man ja. Die Fans freut's trotzdem /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=23.html © getty 24/47 Ja, was macht Ramos da? Der hatte wohl Bock, noch ein bisschen länger zu spielen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=24.html © getty 25/47 Schön reingeschoben - leider ins falsche Tor... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=25.html © getty 26/47 ...und da rächt es sich tatsächlich: Vidal muss - ungerechtfertigterweise - vom Platz. Bitter... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=26.html © getty 27/47 In der Verlängerung war in Unterzahl dann nichts mehr zu holen. Einmal Ronaldo.... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=27.html © getty 28/47 ...noch einmal Ronaldo... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=28.html © getty 29/47 ...und dieser Herr... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=29.html © getty 30/47 ...Asensio sein Name - und Bayern war versenkt /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=30.html © getty 31/47 Der königliche Jubel kannte natürlich kaum Grenzen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=31.html © getty 32/47 ...bei Bayern dagegen, soweit man blickte, nur lange Gesichter /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=32.html © getty 33/47 Mats Hummels kam nach eigener Aussage zum FCB, um die Champions League zu gewinnen. Dieses Jahr wird nichts daraus /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=33.html © getty 34/47 Der Meister muss dem Schüler gratulieren /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=34.html © getty 35/47 Einer der stärksten Madrilenen war klar Marcelo /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=35.html © getty 36/47 Man of the Match mit drei Toren und nun 100 Champions-League-Treffern: Cristiano Ronaldo /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=36.html © getty 37/47 Für diese zwei Legenden war es das letzte Spiel auf der großen Bühne Champions League: Philipp Lahm und Xabi Alonso /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=37.html © getty 38/47 LEICESTER CITY - ATLETICO MADRID 1:1 - In Leicester war man trotz Hinspiel-Niederlage zuversichtlich. Das Märchen sollte weitergehen. "Forever Fearless" titelten leicht pathetisch die Banner der Choreo. Dazwischen wohlgemerkt: ein Fuchs /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=38.html © getty 39/47 Diese furchtlosen Füchse sollten es richten... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=39.html © getty 40/47 ...diese Herren hatten etwas dagegen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=40.html © getty 41/47 Im Spiel ging's sofort zur Sache. Antoine Griezmann zeigt, warum ihn halb Europa haben will: Wegen seiner Defensivqualitäten /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=41.html © getty 42/47 Wie schnell die Hoffnung dahin sein kann, zeigte den Foxes Saul Niguez. Es braucht nur eins... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=42.html © getty 43/47 ...zwei... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=43.html © getty 44/47 ...drei kurze Augenblicke und schon muss man drei Tore schießen, um noch weiterzukommen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=44.html © getty 45/47 Jamie Vardy brachte die Hoffnung noch einmal zurück /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=45.html © getty 46/47 Der ball schlug ordentlich ein. kann man so machen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=46.html © getty 47/47 Am Ende half es nichts - die furchtlosen Füchse am Boden. Aus der Traum /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=47.html

Der FC Bayern verabschiedete sich für diese Saison aus Europa. Philipp Lahm und Xabi Alonso für immer. Zumindest als aktive Spieler.

Ohne Happyend verlassen zwei Ikonen die Champions League. Mats Hummels stimmte zu, dass mit dem Karriereende "schon eine Ära endet. Die beiden haben den Weltfußball geprägt, vor allem die Champions League. Sie waren beide nahezu jedes Jahr mit dabei."

Legenden des Wettbewerbs

Tatsächlich gehören die beiden zu den ganz großen Legenden in der Geschichte des Wettbewerbs. Alonso gewann den Henkelpott zweimal (2005 mit Liverpool und 2014 mit Real Madrid) und ist mit 119 Einsätzen in der Liste der Rekordspieler auf Rang 12.

Lahm stand dreimal im Finale, mit der Krönung des Titelgewinns 2013 in Wembley. Mit 112 Spielen steht er vier Plätze hinter Alonso.

Bange wird Thomas Müller wegen des Karriereendes der beiden wichtigen Stützen nicht: "Das ist Käse. Natürlich gehen jetzt zwei große Spieler, aber der FC Bayern ist ein starker Verein und wird auch die nächsten Jahre stark sein. Aber wir sind jetzt hier im Moment. Ich kann keine großen Zukunftsanalysen abgeben."

Nun heißt es für die Münchner also erst einmal Wundenlecken. Allzu lange Zeit ist dafür nicht. Das Ligaspiel gegen Mainz 05 am Samstag ist zwar nur von überschaubarer Relevanz, doch bereits am kommenden Mittwoch steht das Pokalhalbfinale gegen Borussia Dortmund an. Die Aussicht auf einen möglichen Doublegewinn wollte aber nicht jedem der Profis in der Mixed Zone die Laune erheitern.

Die Nachricht über die schwere Verletzung Manuel Neuers wird es nicht besser gemacht haben. Am Ende war es doch irgendwie ein gebrauchter Abend für die Münchner. Die letzte "große Champions-League-Nacht" der Saison. Beziehungsweise zweier Karrieren...

Real Madrid - FC Bayern: Die Statistik zum Spiel