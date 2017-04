Bayern hadern mit Fehlentscheidungen

Mittwoch, 19.04.2017

Bei der 2:4-Niederlage nach Verlängerung im Estadio Santiago Bernabeu hatte Schiedsrichter Viktor Kassai gleich mehrere Fehlentscheidungen getroffen. Unter anderem waren die Treffer zum 2:2 und zum 2:3 durch Cristiano Ronaldo Abseitstore.

Darüber hinaus spielte Arturo Vidal in dem Zweikampf, nach dem er die Gelb-Rote Karte sah, den Ball - wenngleich er früher bereits vom Platz hätte fliegen müssen.

Am Ende des Abends haderten die Münchner mit den Offiziellen: "Leider hat uns der Schiedsrichter negativ beeinflusst", sagte Karl-Heinz Rummenigge bei Sky: "Die Gelb-Rote Karte war heute ein Killer. Es war aber noch nicht einmal ein Foul von Vidal, geschweige eine Karte." Auf dem obligatorischen Bankett wurde der Vorstandsboss bei der Ansprache an Mannschaft, Trainer und Betreuer noch deutlicher: "Ich muss sagen, ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden, im wahrsten Sinne des Wortes.

Für Robben ist es "der Wahnsinn"

In der Mixed Zone hatten die Spieler zuvor ihrem Frust freien Lauf gelassen: "Du kannst verlieren, Du kannst gewinnen. Aber wenn dann ein Spiel durch Fehlentscheidungen von einem Schiedsrichter entschieden wird, ist das für mich der Wahnsinn", sagte ein sichtlich angefressener Arjen Robben.

Der Niederländer fügte hinzu: "Ich bin normalerweise keiner, der über den Schiedsrichter spricht. Ich mag das nicht. Ich schaue lieber auf uns selbst und frage, wo wir Fehler gemacht haben, was wir besser machen können. Aber wenn ich heute auf die Bilder schaue, sehe ich nicht nur eine Fehlentscheidung und dann kommt der Frust."

Thomas Müller sprach im Bauch des Bernabeu deutlich ruhiger als sonst: "Es wurde extrem ins Spiel eingegriffen. Es wurden Entscheidungen getroffen, die das Ergebnis absolut beeinflusst haben. Dementsprechend ist es schon brutal", flüsterte er beinahe.

Einzelkritik zum FC Bayern: Zwei Helden mit leeren Händen © getty 1/14 Manuel Neuer: Machte nach 25 Minuten da weiter, wo er in der Allianz Arena aufgehört hatte – mit Weltklasse-Paraden. Seinen einzigen groben Schnitzer bügelte Boateng aus, bei den vier Gegentoren abermals machtlos – Note: 2 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels.html © getty 2/14 David Alaba: Vor allem in Halbzeit eins mit viel Freiheiten ausgestattet, die der Österreicher aber zu keiner Zeit nutzen konnte. Zu Ineffektiv nach vorne und mit erschreckend schwachen Flanken. Steigerte sich aber – Note: 4 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=2.html © getty 3/14 Mats Hummels: Der Wackelkandidat zeigte eine sensationelle Leistung in allen Bereichen. Wenige Wackler im Spielaufbau, kein Fehler im Defensivspiel. Spektakulär die Grätsche in Minute 73 gegen Carvajal, bei den späten Gegentoren ohne Chance – Note: 1,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=3.html © getty 4/14 Jerome Boateng: Ebenso überraschend in der Startelf hielt er die Münchner in Minute 28 mit einer Rettungstat auf der Linie im Spiel. Physisch deutlich angeschlagen, nach einer schwachen Anfangsphase aber 120 Minuten mit heldenhaftem Einsatz – Note: 2 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=4.html © getty 5/14 Philipp Lahm: Fiel früh mit gutem Timing in Zweikämpfen und Stellungsspiel auf, lieferte unter dem Strich aber ein unauffälliges Spiel ab. Beim 1:1 zu spät, aber auch nicht Ronaldos primärer Gegenspieler – Note: 3 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=5.html © getty 6/14 Xabi Alonso: Leistete sich früh einen schlimmen Ballverlust, der Real eine Konterchance ermöglichte. Insgesamt wenig lichte Momente bei einer schwachen Vorstellung, durchzogen von untypisch vielen haarsträubenden Fehlpässen – Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=6.html © getty 7/14 Arturo Vidal: Holte sich fünf Minuten nach Anpfiff mit einer sensationell sinnlosen Grätsche Gelb und hätte zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit Gelb-Rot fliegen müssen. Vergab frei das 2:0 und flog kurz vor Schluss unberechtigt vom Platz – Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=7.html © getty 8/14 Arjen Robben: Mahnte vor dem Spiel, die erste Chance müsse sitzen – vergab dann die beiden ersten Großchancen der Bayern persönlich. Wollte vor dem 1:0 den Elfmeter unbedingt und bekam ihn auch. 120 Minuten starke Körpersprache und Einsatz – Note: 2,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=8.html © getty 9/14 Thiago: Vergab in der 9. Minute die erste Großchance der Münchner. Ansonsten im klassischen Thiago-Modus: geschmeidige Vorstellung, starke Übersicht beim Bälle verteilen, aber hier und da zu viel Show und Außenrist – Note: 3,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=9.html © getty 10/14 Franck Ribery: Größter Aktivposten in der Offensive im ersten Durchschnitt der Münchner, der viele Bälle hielt und den schnellen Weg zum Tor suchte. Ließ in Abschnitt zwei allerdings nach und musste nach 71 Minuten für Douglas Costa raus – Note: 3,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=10.html © getty 11/14 Robert Lewandowski: Bis zur 53. Minute quasi nicht auf dem Platz und komplett abgemeldet, dann aber eiskalt vom Punkt. Der Elfmetertreffer sollte seine einzige nennenswerte Szene bleiben. In der 88. für Kimmich ausgewechselt – Note: 4 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=11.html © getty 12/14 Douglas Costa: Für Ribery eingewechselt, bleib aber trotz konditionellem Vorsprung komplett ohne Durchschlagskraft nach vorne – Note 4,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=12.html © getty 13/14 Thomas Müller: Kam für Alonso ins Spiel und verlor umgehend den Zweikampf vor dem 1:1. Zwei Minuten danach der unfreiwillige "Assistgeber" vor dem 2:1. Stakste in bester Müller-Manier ohne weitere Szene über den Platz – Note: 4,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=13.html © getty 14/14 Joshua Kimmich: Kam in der 88. für Lewandowski und hielt sich gegen Reals Weltauswahl schadlos, ohne mit einer herausragenden Aktion im Gedächtnis zu bleiben – Note: 3,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/rueckspiele/real-bayern/einzelkritik-fcb/spielerkritik-bayern-madrid-boateng-hummels,seite=14.html

Auch Mats Hummels gab zu, dass es weh tue, "dass der Schiedsrichter heute einen eklatant schlechten Tag gehabt hat."

Hummels fordert Videobeweis

Der Weltmeister sprach sich deshalb einmal mehr für die Einführung des Videobeweises aus: "Das sage ich seit Jahren, weil es einfach wichtig ist, dass solche Entscheidungen richtig getroffen werden. Es wäre sehr spannend gewesen zu sehen, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn es in der 110. oder 115. Minute noch 2:1 gestanden hätte."

Eine Forderung, die zuvor bereits Carlo Ancelotti in den Raum gestellt hatte: "Es darf nicht sein, dass so entscheidende Fehler ein Spiel entscheiden. So ist aber der Fußball, da müssen wir jetzt mit klarkommen. Ich hoffe, dass dies demnächst mit dem Videobeweis nicht mehr passiert."

Angesprochen darauf, dass auch beim 2:1 der Bayern eine knappe Abseitsstellung vorgelegen habe, konnte Hummels wieder ein wenig schmunzeln: "OK, das wäre zumindest ein kleiner Trost."

Real Madrid - FC Bayern: Die Statistik zum Spiel