Fußbruch! Saisonaus für Neuer?

Mittwoch, 19.04.2017

Die Verletzung erlitt der deutsche Nationaltorhüter nach Angaben des Vereins unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 durch Cristiano Ronaldo in der Verlängerung.

Nach der Rückkehr nach München sollen weitere Untersuchungen stattfinden und anschließend über die weitere Behandlung entschieden werden.

Für Neuer ist die Saison damit aller Voraussicht nach gelaufen. Sicher ist, dass er das Pokalhalbfinale gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena verpassen wird. Auch ein Einsatz in einem möglichen Finale am 27. Mai ist unwahrscheinlich.

Manuel Neuer im Steckbrief