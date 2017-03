Enrique: "Werden am Weiterkommen kratzen"

Dienstag, 07.03.2017

Im Hinspiel des Duells PSG gegen FC Barcelona mussten die Katalanen eine ungewohnt hohe Niederlage hinnehmen. Mit einem 0:4 im Gepäck musste der große FC Barcelona die Heimreise aus Paris antreten. Dennoch glaubt der zum Saisonende zurückgetretene Barca-Coach Luis Enrique noch an ein Comeback: "Wenn ein Team uns vier einschenken kann, dann können wir ihnen sechs einschenken."

Der gesamte Verein sei optimistisch und werde alles versuchen, um das Blatt doch noch zu wenden.

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir trotz des Ergebnisses aus dem Hinspiel durch unser Spiel in der Lage sein werden, genug Torgelegenheiten zu erzeugen", gab sich der Coach selbstbewusst.

"Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir am Weiterkommen kratzen", so Enrique weiter.

Dabei setzt er vor allem auf die Unterstützung eines prall gefüllten Camp Nou: "Das Stadion muss kochen, um unsere Spieler bestmöglich zu unterstützen. Ich bin sicher, dass es das auch tun wird", so der 46-Jährige.

