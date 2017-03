Chiellini: "Wir spielen am intelligentesten"

Dienstag, 07.03.2017

"Ich weiß nicht, ob wir den schönsten oder attraktivsten Fußball spielen, aber wir spielen mit Sicherheit am intelligentesten und akkuratesten", wird Chiellini auf der Vereins-Homepage zitiert. Und solange die Ergebnisse weiterhin stimmten, sei er mit der aktuellen Spielweise auch mehr als glücklich.

Juventus Turin liegt in der italienischen Serie A nach 27 Spieltagen mit acht Punkten Vorsprung vor dem AS Rom an der Tabellenspitze. Auf den gezeigten Leistungen will sich der Italiener aber noch nicht ausruhen.

"Wir müssen weiterhin in allen Wettbewerben an unser Limit gehen. Wir haben noch viel vor in der Liga, dem Pokal und vor allem in der Champions League", so Chiellini. "Ich habe immer gesagt, dass man uns erst im März bewerten sollte. Jetzt kann man sehen, warum. Wir haben ein System gefunden, dass perfekt zu unserem Kader passt."

Am kommenden Freitag soll in der Liga nach dem Unentschieden am Wochenende gegen Udinese Calcio (1:1) wieder ein Sieg her. Dann geht es im Heimspiel gegen den AC Mailand.

"Juve gegen Milan ist immer ein Klassiker. Die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel ist abgehakt. Wenn, dann ärgern wir uns noch über das verlorene Supercup-Finale, als wir uns eigentlich selbst geschlagen haben", merkte der Verteidiger an.

Chiellini steht seit 2005 bei Juventus Turin unter Vertrag und hat mittlerweile über 400 Pflichtspiele für den Verein absolviert.

Giorgio Chiellini im Steckbrief