Lampard: "Luiz ist der beste Innenverteidiger"

Dienstag, 07.03.2017

"Ich finde, David Luiz ist reifer geworden. Er war zuvor schon ein guter Spieler, schließlich haben wir mit ihm und Gary Cahill in der Innenverteidigung die Champions League gewonnen. Aber damals wurde er häufig dafür kritisiert, dass er ab und zu Fehler gemacht und überdreht hat", so der 38-Jährige gegenüber SkySports.

Im 3-4-3-System von Antonio Conte hat sich der Rückkehrer jedoch sehr gut zurechtgefunden. Auch Lampard ist dies nicht verborgen geblieben: "Seit seiner Rückkehr zeigt er sich in seiner Rolle in der Dreierkette sehr diszipliniert und stark mit dem Ball am Fuß. Für mich ist er wohl der beste Innenverteidiger der Liga in dieser Saison."

David Luiz im Steckbrief