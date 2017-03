Fans des FC Barcelona verursachen Erdbeben

Donnerstag, 16.03.2017

Durch Sergi Robertos 6:1 in der Nachspielzeit, welches gleichbedeutend mit dem Weiterkommen Barcas trotz der 0:4-Klatsche aus dem Hinspiel war, wurden die Fans im Camp Nou in völlige Ekstase versetzt. Die Begeisterung bei den Leuten fiel so deutlich aus, dass ein Seismograph, der 500 Meter vom Stadion entfernt steht, ein Erdbeben der geringsten Stärke registrierte.

Dieses Mini-Erdbeben wurde zwar im Jaume Almera Institute of Earth Sciences gemessen, war aber zu schwach, um von Menschen auch als Erdbeben wahrgenommen zu werden.

