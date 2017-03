Pique: "Dann ist das 6:1 nichts wert"

Freitag, 17.03.2017

"Wir haben keine Angst vor irgendeiner Mannschaft", sagte Pique vor der Auslosung des Viertelfinals am Freitag. Das Team freue sich auf jeden möglichen Gegner: "Dort sind alle Spiele kompliziert und ich wünsche mir, dass es ein großes Spektakel wird."

Trotz aller Gelassenheit schickt Pique doch eine Botschaft: "Wir hoffen, dass die Remontada (das 6:1 über PSG, Anm. d. Red.) nicht alleine als Nacht der Träume stehen bleibt. Sie soll uns dienen, weiterzukommen und den Wettbewerb zu gewinnen."

Sollte Barca nun ausscheiden, wäre das "6:1 nichts wert", gewesen so Pique. Er ordnet ein: "Das war historisch. Etwas, was sich von Papa zu Sohn überträgt und genau dafür sind wir hier." Der Titel in der Königsklasse ist "einmal mehr" sein erklärtes Ziel.

Gerard Pique im Steckbrief