Ein Weg zur Remontada?

Bayern München - Juventus Turin (CL-Achtelfinale 2016) 4:2 n.V. - Bayern lief früh einem 0:2-Rückstand hinterher, doch in der Nachspielzeit gelang Thomas Müller der Ausgleich. Die Verlängerung brachte die FCB-Tore drei und vier zum spektakulären Sieg

FC Barcelona - FC Chelsea (CL-Viertelfinale): 5:1 n.V. (Hinspiel: 1:3) - Die Blues vor der Ära Abramovich brachten den großen FCB ins Wanken. Die Katalanen retteten sich im Rückspiel in die Verlängerung, wo Rivaldo und Figo den Sack zumachten

Manchester United - Olympiakos Piräus (CL-Achtelfinale 2014): 3:0 (Hinspiel: 0:2) - ROBIN VAN PERSIE! Der Niederländer sorgte mit seinem Hattrick im Old Trafford für den Einzug ins Viertelfinale

Borussia Dortmund - FC Malaga (CL-Viertelfinale 2013): 3:2 (0:0) Mit dem 1:2, das nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel prangte, war der BVB draußen. Doch Marco Reus und Felipe Santana trafen in einer wahnsinnig kuriosen Verlängerung zum 3:2-Endstand

FC Chelsea - Paris Saint-Germain (Viertelfinale 2014): 2:0 (Hinspiel: 1:3) - Ein von David Luiz (damals noch bei Chelsea) und Pastore in der 93.! Das Duell schien entschieden. Sechs Tage später drehten Schürrle und Ba (86.!) den Spieß um

Bayer 05 Uerdingen - Dynamo Dresden (Viertelfinale, Europapokal der Pokalsieger 1986): 7:3 (Hinspiel: 0:2) - Ein 1:3-Rückstand zur Pause - eigentlich war die Messe längst gelesen. Doch 6 Tore in 29 Minuten sorgten für das berühmte "Wunder von Grotenburg"

AS Monaco - Real Madrid (CL-Viertelfinale): 3:1 (Hinspiel: 2:4) - Pierluigi Collina pfiff das Rückspiel im Fürstentum ... und sah die Legenden um Zidane und Ronaldo untergehen. Dabei hatte Raul die Königlichen bereits in Führung geschossen

Deportivo La Coruna - AC Milan (CL-Viertelfinale 2004): 4:0 (Hinspiel: 1:4) - Freud und Leid liegen so eng beieinander. Valeron bejubelte seinen Treffer, während Milan kollektiv in die Röhre guckte. Depor kegelte Carlo Ancelotti aus der CL

Bayern München - FC Porto (CL-Viertelfinale 2015): 6:1 (Hinspiel 1:3) - Nach zehn Minuten im Estado do Dragao liefen die Münchner bereits einem 0:2-Rückstand hinterher. Im Rückspiel war nach 40 Minuten (5:0 durch Lewandowski) aber alles klar

Feyenoord Rotterdam - VfB Stuttgart (1. Runde, UEFA Cup 1998) 0:3 (Hinspiel: 3:1) -"Wir wussten vorher, dass die Zeit der Deutschen vorbei ist", so Feyenoord-Coach Beenhakker nach dem Hinspiel. Balakow, Djordjevic und Bobic belehrten ihn eines Besseren

Werder Bremen - RSC Anderlecht (CL-Vorrunde 1993) 5:3 - Das dritte Wunder von der Weser feierte Werder in der Gruppe gegen Anderlecht. Lange lag Bremen mit 0:3 hinten, dann schossen sich die Bremer mit fünf Toren in 23 Minuten in die Geschichtsbücher

