Pirlo: "Pep wollte mich bei Barcelona"

Montag, 06.03.2017

"Als ich bei Milan spielte, hatten wir ein Freundschaftsspiel im Camp Nou. Danach rief mich Pep Guardiola in sein Büro im Stadion", verriet der Mittelfeldspieler. "Er fragte mich, ob ich unter ihm in Barcelona spielen wolle. Für mich war es natürlich ein schmeichelhaftes Angebot, allerdings hätte Milan mich zu dieser Zeit niemals ziehen lassen", führte er weiter aus.

Auch über die bitterste Niederlage seiner Karriere sprach der Italiener. 2005 gab der AC Mailand im Finale der Champions League gegen den FC Liverpool eine 3:0-Halbzeitführung noch aus der Hand. "Dieses Finale gegen Liverpool ist die schlimmste Erfahrung meiner Karriere. Ich habe schon auf dem Feld geweint. Dann ging ich in die Umkleidekabine, dort war es sogar noch schlimmer", erinnerte er sich.

"Die Atmosphäre dort war so surreal, ich konnte nicht einmal weinen. Ein Finale in der Champions League nach einem 3:0 zur Halbzeit zu verlieren, ist unglaublich schlimm. So etwas wünsche ich niemandem", so der zweimalige Sieger der Königsklasse.

Andrea Pirlo im Steckbrief