"inSane" - Wahnsinnsnacht in Manchester

Mittwoch, 22.02.2017

Manchester City lieferte beim 5:3 (1:2) im Achtelfinal-Hinspiel gegen den AS Monaco eine denkwürdige Aufholjagd - es war eines der beeindruckenderen Spiele der Champions-League-Geschichte.

"Großes Kompliment an die Spieler, dass sie das geschafft haben. Niemals aufgeben - deshalb sind wir noch am Leben", sagte ein stolzer Guardiola nach dem Offensiv-Spektakel, in dem beide Mannschaften auch Mut zu Fehlern hatten. Ein "unglaubliches Spiel", schwärmte die Daily Mail, und die Times meinte: "Endlose Unterhaltung."

Guardiolas Elf hatte im Etihad Stadion zweimal zurückgelegen, das Aus schien spätestens nach dem zweiten Rückstand zum 2:3 (61.) durch Falcao besiegelt. Doch die Citizens kämpften sich wieder ran, sie drehten die Partie. Sanés Tor (82.) in der Schlussphase verschaffte den Engländern sogar noch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 15. März. Für den 21-Jährigen war es das dritte Tor in den vergangenen vier Pflichtspielen.

"Wahnsinnige Nacht" für Sane

Beste Bilder der Achtelfinal-Hinspiele © getty 1/30 BAYER LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID: Jose Maria Gimenez bleibt lediglich der bange Blick. Bernd Leno schnappt den Ball und denkt sich nur "MEINS!" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele.html © getty 2/30 Brachte nur leider nichts: Die Gäste gingen dennoch in Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=2.html © getty 3/30 Das 1:0 kam so: Niguez schießt und der Ball geht ins Tor - Fußball kann manchmal so einfach sein. Aleksandar Dragovic' Abwehraktion brachte da leider auch nichts mehr /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=3.html © getty 4/30 Ja wo geht er denn hin? Na, dank Karim Bellarabis feinem Füßchen direkt ins Tor /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=4.html © getty 5/30 Doch das Tor brachte nichts. Die Jungs von der Werkself stehen schon für einen zweiten Versuch bereit. Immerhin gibt's noch ein Rückspiel /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=5.html © getty 6/30 MANCHESTER CITY - AS MONACO: "Wat' wills du denn?!" Schiedsrichter Antonio Miguel Mateu Lahoz lässt sich von Kamil Glik keineswegs beirren. Er hat schließlich den längeren...Namen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=6.html © getty 7/30 Doch Kamil Glik tauchte auch vor dem Tor der Citizens gefährlich auf. Diese Chance ging leider in die Buchse. Fritz von Thurn und Taxis hätte die Situation sicherlich mit einem energischen "HUIIIII!" kommentiert /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=7.html © getty 8/30 Falcao digitiert und wird zu Aircao /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=8.html © getty 9/30 Es darf vermutet werden, dass Sergio Agüero lieber einen Elfmeter für sich als eine Gelbe Karte gegen sich bekommen hätte /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=9.html © getty 10/30 Nicht nur die Ergebnisse waren Vogelwild, auch die Luftduelle. "Ey, nimm gefälligst deinen Kopf da weg!" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=10.html © getty 11/30 FC BAYERN - FC ARSENAL 5:1: Brust raus, junge! Was für ne Rakete, die Arjen Robben da raushaut - ein originaler Robben halt /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=11.html © getty 12/30 JA! JA! NEEEEEIN! Zweimal scheitert Sanchez - einmal an Neuer, einmal an sich selbst - und trifft im zweiten Nachschuss doch zum Ausgleich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=12.html © getty 13/30 Meanwhile... geht's Thomas Müller auf der Ersatzbank richtig gut /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=13.html © getty 14/30 Kurze Frage: Sieht überhaupt irgendwer, wo gerade der Ball ist? /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=14.html © getty 15/30 Ja komm! Lewandowski aka Dosenöffner bringt die Bayern wieder in Ballerlaune. Arsenal sieht keine Schnitte mehr /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=15.html © getty 16/30 Well, that escalated quickly... Thiago darf sich gleich doppelt in die Gunners-Zerstörungsliste eintragen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=16.html © getty 17/30 REAL MADRID - SSC NEAPEL 3:1: Kleiner Mann ganz groß! Lorenzo Insigne überlistet die komplette Real-Defensive und bringt Napoli im Bernabeu in Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=17.html © getty 18/30 Jaja, reiz keinen Löwen wie's so schön heißt... Monsieur Benzema bringt Neapel erst mal down to earth /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=18.html © getty 19/30 ÖÖÖÖÖÖÖYYYY! Cool bleiben, Cristiano. Nicht alle sind gegen dich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=19.html © getty 20/30 Toni Kroos scheint bei Insigne gelernt zu haben - sonst nicht zu erklären, warum er auf einmal so gut fliegen kann. Getroffen hat er übrigens auch, auf Vorlage von CR7!!! /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=20.html © getty 21/30 Vielleicht schaut Real-Edel-Fan Rafael Nadal gerade so, weil er nochmal an das Finale der Australian Open denkt!? /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=21.html © getty 22/30 BENFICA - DORTMUND 1:0: In einer grandiosen Choreografie schnappt sich Benficas Adler vor dem Spiel schon mal den Henkelpott /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=22.html © getty 23/30 Pierre-Emerick Aubameyang vergab mehrere Hundertprozentige und einen Elfmeter /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=23.html © getty 24/30 Konstantinos Mitroglu bejubelt seinen Treffer zur schmeichelhaften Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=24.html © getty 25/30 Am Einsatz lag es diesmal nicht: Schmelzer schmeißt sich in den Zweikampf /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=25.html © getty 26/30 Am Ende jubelten die Portugiesen trotz Dortmunder Überlegenheit /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=26.html © getty 27/30 PSG - BARCA 4:0: Die Pariser Fans zeigten vorher was Sache ist: Paris "unbesiegbar" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=27.html © getty 28/30 Die Torschützen unter sich: Julian Draxler und Angel di Maria /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=28.html © getty 29/30 Deckel drauf: Edinson Cavani schenkt Marc-Andre ter Stegen das Vierte ein /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=29.html © getty 30/30 Kevin Trapp und Julian Draxler in der Pariser Jubeltraube /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=30.html

"Was für eine wahnsinnige Nacht", twitterte der deutsche Nationalspieler und machte in seinem Tweet aus "insane" ("wahnsinnig") kurzerhand "inSané". Schon sein brillantes Dribbling vor dem 1:0 durch Raheem Sterling (26.) hatte die Briten verzaubert. "Sterling, Agüero, Sané: das neue SAS", schrieb die Times.

Monaco sah an diesem Abend lange wie der Triumphator aus. Falcao vergab in der 50. Minute sogar noch einen Foulelfmeter. Doch ab der 70. Minute brachen die Gäste ein, Agüero (71.), John Stones (77.) und Sané machten Trainer Guardiola am Ende mit ihren Toren glücklich. "Er will immer, dass wir noch ein bisschen mehr geben. Er sagt immer zu mir: mehr, mehr, mehr", sagte Agüero.

Guardiola schien an diesem Abend alle Kritiker überzeugt zu haben. Das Spiel allein "war seine teure Verpflichtung wert", schrieb der Daily Mirror. Acht Treffer in einem Achtelfinale der Königsklasse - das hatte es zuletzt im März 2012 gegeben. Auch damals war Guardiola beteiligt. Mit dem FC Barcelona schoss er Bayer Leverkusen mit 7:1 ab.

Guardiola mit Respekt

Der frühere Bayern-Coach hatte vor dem Spiel gehörigen Respekt vor dem Gegner. "Monaco hat viel mehr Geschichte in der Champions League als wir", sagte der Katalane und sah seine Mannschaft noch in der Entwicklung: "Wir müssen noch schwierige Situationen erleben und überwinden, dann können wir als Mannschaft und als Verein den nächsten Schritt machen."

Mit dem viermaligen englischen Meister hat er nun gute Chancen, seine stolze Serie in der Königsklasse fortzusetzen. Bei seinen bisherigen sieben Teilnahmen mit dem FC Barcelona und Bayern München hat der Spanier immer mindestens das Halbfinale erreicht.

Trotz aller Euphorie um Guardiola und Sané - einen deutschen Wetter konnte das City-Ergebnis an diesem Abend nicht glücklich machen. Der Mann hatte zwei Euro auf die Ergebnis-Kombination Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid 2:4 und Manchester City gegen AS Monaco 4:3 gesetzt. Laut Tipico hätte er 34.200 Euro gewonnen, doch Sanés später Treffer machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

