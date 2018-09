VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Zum Auftakt des vierten Spieltages in der Bundesliga bekommt es der VfB Stuttgart mit der Fortuna aus Düsseldorf zu tun. Hier gibt's alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Während der Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag den ersten Sieg (2:1 gegen Hoffenheim) einfahren konnte und mit vier Punkten auf Tabellenplatz neun steht, liegt der VfB Stuttgart mit nur einem Punkt auf Rang 16. Das Aufeinandertreffen beider Mannschaften verspricht viele Tore, denn in den 42 Bundesliga-Begegnungen fielen 162 Tore - im Schnitt also fast vier Tore pro Spiel.

Wann und wo spielt VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf?

Spiel VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf Datum Freitag, 21. September 2018 Uhrzeit 20:30 Uhr Stadion Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz EUROSPORT Player EUROSPORT Player

VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen und Kader-News

VfB Stuttgart : Zieler - Beck, Baumgartl, Pavard, Insua - Ascacibar, Aogo - Akolo, Gentner - Gonzalez - Gomez

: Zieler - Beck, Baumgartl, Pavard, Insua - Ascacibar, Aogo - Akolo, Gentner - Gonzalez - Gomez Düsseldorf: Rensing - Ayhan, Bodzek, Kaminski - Zimmer, Gießelmann - Zimmermann, Sobottka, Morales - Duksch, Hennings

wird geladen

Vorschau aufs Spiel VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf