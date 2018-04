BVB schießt Leverkusen ab: Die Rückkehr des Power-Fußballs

Fed Cup Women National Team So 22.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Copa del Rey Live FC Sevilla -

Borussia Dortmund feiert nach enttäuschenden Wochen mit Niederlagen gegen den FC Bayern und Schalke 04 einen wichtigen Dreier im Kampf um die Champions League. Gegen Bayer Leverkusen überzeugte der BVB auch spielerisch. Der Auftritt glich einer Explosion - und kam aus dem Nichts. Die Frage: Ist diese Leistungssteigerung auch von Dauer?

Die Ansage der Fans war klar. "Niemand verkörpert Borussia Dortmund so wenig wie ihr" stand auf einem Plakat auf der Südtribüne kurz vor Anpfiff des wegweisenden Spiels des BVB im Kampf um die Champions League gegen Bayer Leverkusen.

"Kein Wille, keine Leidenschaft, kein Mut, keine Mannschaft." Harte Worte als Reaktion auf die Derby-Niederlage vor einer Woche gegen Schalke 04, als die Dortmunder einen seltsam emotionslosen Auftritt hinlegten.

Ob die harten Worte von Teilen der Fans wirklich den entscheidenden Impuls lieferten oder die etwas längere interne Aufarbeitung der Pleite in Gelsenkirchen, sei dahingestellt. Auf jeden Fall zeigte die Mannschaft am Samstagabend eine Reaktion. Mit Wille, mit Leidenschaft, mit Mut, als Mannschaft.

BVB-Trainer Stöger lobt die Körperlichkeit seiner Mannschaft

Von der ersten Minute an gingen die Dortmunder hohes Tempo, offensiv wie defensiv waren die Schwarz-Gelben den Leverkusenern überlegen. Während die Bayer-Profis den "Zweikämpfen aus dem Weg gingen", wie Kevin Volland hinterher monierte, drohten die Dortmunder ständig mit Intensität und Geschwindigkeit.

Es war die Rückkehr des Power-Fußballs. An der Stelle, an der vor einigen Jahren Jürgen Klopp den Vollgas-Fußball etabliert hatte. Dortmund war läuferisch präsent, Dortmund arbeitete gut gegen den Ball, Dortmund kämpfte um die zweiten Bälle.

Trainer Peter Stöger stellte die "Körperlichkeit" heraus, die seine Mannschaft ins Spiel gebracht habe. "Es gibt ganz wenige Mannschaft, die spielerisch glänzen können, ohne körperlich zu arbeiten", sagte der Österreicher.

Stöger streicht Schmelzer aus BVB-Kader

Wie es mit ihm nach der Saison weitergeht, ist nach wie vor unklar. Die Zeichen der letzten Wochen stehen auf Abschied. Mit der Aufstellung gegen Leverkusen zeigte Stöger deutlich, dass er in der Endphase der Saison keine Rücksicht auf Befindlichkeiten Einzelner nehmen wird, um seinen Auftrag zu erfüllen.

Mit Marcel Schmelzer fand sich der Kapitän nach schwachen Leistungen plötzlich auf der Tribüne wieder. Für ihn verteidigte der als Innenverteidiger verpflichtete Manuel Akanji links hinten und machte seine Sache sehr gut.

"Wenn eine Mannschaft so spielt wie heute, dann wird es nächste Woche nicht unbedingt leicht für ihn sein", sagte Stöger über den degardierten Schmelzer. "Es gibt den Schmelle jetzt aber nicht als Verlierer, wir haben eine sportliche Entscheidung getroffen, die heute richtig gut funktioniert hat."

Jadon Sancho mit einer Galavorstellung

Eine weitere beachtliche Personalie war der Startelfeinsatz von Jadon Sancho, der noch vor drei Wochen bei Sportdirektor Michael Zorc zum Rapport antreten musste, weil er bei der englischen U19-Nationalmannschaft suspendiert worden war.

Der 18-jährige Engländer war mit Marco Reus der überragende Mann auf dem Platz. Beim 1:0 bewies er schnelle Lernfähigkeit, weil er kurz zuvor aus ähnlicher Position noch scheiterte. Seine Ballmitnahme vor dem 3:0 mit der Außenseite im vollen Lauf ohne Tempo zu verlieren war allerhöchstes Niveau.

Auch Stöger lobte den außergewöhnlichen Auftritt des Talents, stimmte aber nicht komplett in die Lobeshymnen ein. "Er muss Klarheit in seine Arbeit bringen", sagte der Österreicher, "dann wird er hier Erfolg haben."

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Der BVB schlägt Bayer mit 4:0 und ist auf Kurs Champions League. Die Einzelkritik und die Liga-Insider-Noten. © getty 2/29 Roman Bürki: Wurde von den Leverkusenern kaum gefordert, war aber eine Viertelstunde vor Schluss mit einer starken Parade zur Stelle, als er den Anschlusstreffer verhinderte. Liga-Insider-Note: 3 © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Hatte seine Seite, egal welcher Leverkusener (Brandt, Volland oder Bailey) gerade kam, weitgehend im Griff. Liga-Insider-Note: 3 © getty 4/29 Sokratis: Brachte die gewohnte Aggressivität ins Spiel und gab somit von hinten schon die Marschrichtung vor. Liga-Insider-Note: 2,5 © getty 5/29 Ömer Toprak: Sehr souveräner und abgeklärter Auftritt in der Innenverteidigung, gewann 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Liga-Insider-Note: 3 © getty 6/29 Manuel Akanji: Spielte überraschend Linksverteidiger für Schmelzer, der aus dem Kader flog. Zeigte defensiv und offensiv eine starke Leistung. Spieleröffnung im Boateng-Style vor dem 3:0. Liga-Insider-Note: 2 © getty 7/29 Julian Weigl: Bei der offensiven Aufstellung als defensive Absicherung gefordert. Gegen Leverkusens Konter nicht immer Herr der Lage, aber insgesamt ein solider Auftritt. Liga-Insider-Note: 3,5 © getty 8/29 Mario Götze: Löste die Situation vor dem 1:0 mit einem Beinschuss gegen Aranguiz geschickt auf. Bereitete das 2:0 mit einem feinen Touch vor. Dazwischen immer wieder mit Pausen. Liga-Insider-Note: 2,5 © getty 9/29 Marco Reus: Der Kapitän war auch der Anführer des BVB. Der erste Treffer wurde ihm aberkannt, dann verschoss er den Elfmeter, trotzdem blieb er immer scharf. Starker Laufweg und cooler Abschluss beim 2:0. Legte noch das 4:0 drauf. Liga-Insider-Note: 1 © getty 10/29 Christian Pulisic: Vor allem zu Beginn mit seinen starken Tempodribblings die gefährlichste Dortmunder Waffe. Bereitete so auch das 1:0 vor. Liga-Insider-Note: 2,5 © getty 11/29 Jadon Sancho: Vergab zunächst die Führung allein vor Özcan kläglich, machte es aber nur zwei Minuten aus ähnlicher Position besser und traf zum 1:0. Herausragend seine Ballmitnahme vor dem 3:0. Liga-Insider-Note: 1 © getty 12/29 Maximilian Philipp: In Abwesenheit des verletzten Batshuayi als zentraler Stürmer aufgeboten. Machte das 3:0 auch im Stile eines Mittelstürmers. Liga-Insider-Note: 2,5 © getty 13/29 Mahmoud Dahoud: Kam für Pulisic, als die Partie entschieden war. Fand schwer ins Spiel und brachte nur 62, 5 Prozent seiner Pässe zum Mann. Liga-Insider-Note: 4 © getty 14/29 Jeremy Toljan: Wurde in der 81. Minute für Philipp eingewechselt. Keine Bewertung. © imago 15/29 Sergio Gomez: Für ihn ging Reus vom Platz und durfte sich den Sonderapplaus abholen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Ramazan Özcan: Solide Vorstellung des Leno-Vertreters. Hielt gut gegen Sancho und beim Reus-Elfmeter auf dem Posten. Bei den Gegentoren chancenlos. LigaInsider-Note: 2,5. © getty 17/29 Benjamin Henrichs: Schlimmer Patzer vor dem 1:0, als er wegrutschte und Sancho so freie Bahn ließ. Auch sonst brannte es über seine Abwehrseite oft lichterloh, gewann nur 41 Prozent seiner Zweikämpfe. LigaInsider-Note: 5. © getty 18/29 Jonathan Tah: Konnte die Viererkette nicht organisieren, hinten aber noch einer der besten Leverkusener. Beim Abseitstor von Reus nicht auf dem Posten. Musste noch vor der Pause verletzt runter. LigaInsider-Note: 4. © getty 19/29 Sven Bender: Meiste Ballaktionen und beste Passquote bei Bayer, gewann über 73 Prozent seiner Zweikämpfe. Trotzdem mit Probleme gegen die schnellen, wendigen Dortmunder. Verlor Reus beim 0:4 aus den Augen. LigaInsider-Note: 4. © getty 20/29 Panagiotis Retsos: Verursachte mit einem dreisten Trikotzieher gegen Pulisic den Elfmeter. Nach anfänglich großen Problemen dann in Halbzeit etwas besser. LigaInsider-Note: 4,5. © getty 21/29 Dominik Kohr: Im defensiven Mittelfeld ohne Zugriff, sah kein Land gegen seine Gegenspieler. Gewann nur jeden vierten Zweikampf. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 22/29 Charles Aranguiz: Einen Hauch besser als Kohr, aber ebenfalls keine gute Leistung. Offensiv ohne jeden Akzent. LigaInsider-Note: 4,5. © getty 23/29 Leon Bailey: Von Akanji offensiv aus dem Spiel genommen, defensiv musste er Sancho hinterherlaufen. Seine Flanken kamen nicht an, blieb ohne Torschuss und zur Pause in der Kabine. LigaInsider-Note: 5. © getty 24/29 Kevin Volland: Auf der Zehn lief viel an ihm vorbei. Nach seinem Dreierpack vor Wochenfrist diesmal ohne einen einzigen Abschluss. LigaInsider-Note: 4,5. © getty 25/29 Julian Brandt: Schwacher Beginn, sorgte dann im Spielverlauf zumindest mit seinen Standards für Gefahr. Warf sich in die meisten Zweikämpfe (28), gewann knapp 43 Prozent. LigaInsider-Note: 3. © getty 26/29 Lucas Alario: Kaum Ballaktionen, nur ein Torschuss, gewann jeden dritten Zweikampf. Nicht sein Spiel. LigaInsider-Note: 4. © getty 27/29 Tin Jedvaj: Kam für den verletzten Tah, konnte den Dortmunder Sturmlauf aber zu keinem Zeitpunkt bremsen. LigaInsider-Note: 5. © getty 28/29 Kai Havertz: Sollte eigentlich eine Pause bekommen, musste dann nach der Pause doch ran. Die meisten Torschüsse, starke Zweikampfquote (61 Prozent). Seinen Schuss hielt Bürki stark (74.). LigaInsider-Note: 3,5. © getty 29/29 Karim Bellarabi: Kam beim Stand von 0:3 ins Spiel und konnte sich nicht mehr auszeichnen. LigaInsider-Note: 3,5.

Stoppt der BVB seine Auswärtsschwäche?

Es passte ins Gesamtbild von Stöger, der sich zwar zufrieden, aber keinesfalls euphorisch zeigte. Das würde auch gar nicht zu seinem Naturell passen. Außerdem hat er seine Mannschaft in den letzten Wochen ja auch spielen und mit sich selbst kämpfen sehen. Und so wägte er die lobenden Worte genau ab.

Der BVB habe auch in den vergangenen Spielen in Phasen immer wieder "ganz okay" gespielt, "aber wir sind nicht stabil". Wer weiß schon, was nächste Woche in Bremen passiert. Gerade auswärts hat der BVB zuletzt wenig auf die Reihe bekommen, der letzte Sieg gelang vor über zwei Monaten am 18. Februar in Gladbach (1:0).

Deshalb traf der junge Akanji mit seiner Analyse den Nagel auf den Kopf: "Ein Spiel reicht nicht, um alles wiedergutzumachen. Wir müssen das jetzt bis zum Ende durchziehen."

Das Restprogramm des BVB