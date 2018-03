Bundesliga: Belfodil beschert Werder Bremen beim FC Augsburg den nächsten Sieg

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Live Bengaluru -

Chennai Championship Live Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Live Valencia -

Alaves Ligue 1 Live Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland

Werder Bremen hat sich am 27. Spieltag der Bundesliga einen 3:1 (2:0)-Sieg beim FC Augsburg gesichert. Dank des Doppelpacks von Ishak Belfodil machte Werder einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, während der FCA die dritte Heimpartie in Folge verlor.

Die Bremer, bei denen Langkamp sein Startelfdebüt feierte und Rashica sowie Junuzovic zunächst nur auf der Bank saßen, legten im 4-3-3-System von Anpfiff weg den Vorwärtsgang ein. Augsburg verschlief die Anfangsphase völlig, gewährte Bremen im Mittelfeld zu viel Platz und musste so nach fünf Minuten bereits den Rückstand durch Belfodil hinnehmen.

Die Schwaben liefen die Werderaner in der Folgezeit erst hinter der Mittellinie an, bekamen bei Balleroberungen aber nur selten Tempo und Breite in ihr Aufbauspiel. Bis zur Halbzeit fand Augsburg keine spielerischen Lösungen, der oftmals lang geschlagene Ball auf die rechte Seite stellte Bremen vor keine Herausforderungen. Erneut Belfodil belohnte die offensiv äußerst variabel agierenden Bremer kurz vor der Halbzeit mit seinem zweiten Treffer.

Mit der Einwechslung von Moravek für Kacar rückte Khedira zurück ins Abwehrzentrum, der Tscheche brachte direkt bis dahin vermisste Struktur ins Augsburger Aufbauspiel. Der FCA reihte die vorderste Pressing-Linie nun bereits am Bremer Strafraum auf, Max schwang sich auf seiner linken Seite zum Aktivposten auf und bereitete so den Anschlusstreffer durch Khedira vor.

Bremen agierte weiterhin deutlich zurückhaltender als noch in der ersten Häfte, blieb aber über schnelle Gegenstöße stets gefährlich. Mit zunehmender Spieldauer drückte Augsburg immer mehr auf den Ausgleichstreffer, wodurch sich in der Abwehr aber auch eklatante Lücken auftaten. Bremen verpasste zunächst noch mehrmals aus aussichtsreicher Position die Vorentscheidung, ehe Kruse mit seinem Treffer alles klar machte.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Belfodil (5.), 0:2 Belfodil (40.), 1:2 Khedira (63.), 1:3 Kruse (82.)

Maximilian Eggestein absolvierte sein 50. Bundesliga-Spiel, alle im Trikot von Werder Bremen.

Keines der 14 Duelle zwischen beiden Teams endete je torlos.

Beim FCA erzielte Werder in allen 7 Bundesliga-Spielen mindestens einen Treffer.

Ishak Belfodil erzielte seinen ersten Doppelpack für Werder Bremen.

In seinem 42. Bundesliga-Spiel war Rani Khedira erstmals an einem Tor beteiligt.

Philipp Max glückte seine 12. Torvorlage in dieser Saison, keinem Verteidiger gelangen so viele Assists seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05.

In den letzten 9 Pflichtspielen war Max Kruse an 6 Toren direkt beteiligt (3 Tore, 3 Assists).

Noch nie in ihrer Bundesliga-Historie verloren die Augsburger innerhalb einer Saison 3 Heimspiele in Folge

Der Star des Spiels: Ishak Belfodil

Zusammen mit Max Kruse Bremer Sieggarant, dem sein erster Doppelpack in der Bundesliga gelang. Gab die meisten Torschüsse aller Spieler ab (6), bereitete den Endstand vor und wusste vor allem in der ersten Halbzeit mit Übersicht und Durchsetzungsvermögen zu überzeugen.

Der Flop des Spiels: Gojko Kacar

Ließ sich immer wieder leicht aus dem Abwehrzentrum herauslocken, wodurch er beim zweiten Bremer Treffer zu spät kam. Gewann zudem nur ein Drittel seiner Zweikämpfe und fand nur selten Lösungen im Aufbauspiel. Musste folgerichtig zur Halbzeitpause für Moravek raus.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

War in der fair geführten Partie nur selten gefordert und lag bei der Zweikampfbewertung zumeist richtig. Auch die Gelben Karten waren allesamt vertretbar.