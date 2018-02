Schalke zwischen Lob und Krisengerede: Bier hilft nicht immer

Primera División FC Sevilla -

Der FC Schalke 04 zieht sich beim FC Bayern München achtbar aus der Affäre, kassiert aber die zweite Niederlage in Folge und rutscht in der Tabelle auf Platz sechs ab. Trainer Domenico Tedesco und Sportvorstand Christian Heidel finden lobende Worte, fordern aber auch wieder mehr Punkte.

Es ist eine interessante Vorstellung, Mats Hummels in Zukunft als Trainer an der Seitenlinie zu erleben. Der Innenverteidiger des FC Bayern gehört zu den smartesten Profis im deutschen Fußball, seine Analysen sind auch wenige Minuten nach Spielende oft messerscharf.

Auf jeden Fall blickte Hummels nach der Partie gegen Schalke 04 etwas voraus. Falls er jemals Trainer werden sollte und mit einer unterlegenen Mannschaft bei einem favorisierten Team antreten müsse, werde er seiner Mannschaft nicht die Anweisung geben, sich zu verschanzen, sondern mutig zu agieren.

Der Ansatz der Schalker an diesem Samstagabend in München gefiel dem deutschen Nationalverteidiger. Und auch die Zuschauer sahen ein Spiel, das spannender und ausgeglichener war als die meisten in den letzten fünf Jahren.

Schalke ärgert sich über Punkteverlust beim FC Bayern

"Jeder beglückwünscht uns zu einem klasse Spiel, aber wir fahren ohne Punkte nach Hause", sagte Sportvorstand Christian Heidel etwas angesäuert. Mit dem Spiel sei er zwar zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht.

Ähnlich äußerte sich auch Trainer Domenico Tedesco, der meinte: "Wenn die Bayern etwas schlechter gespielt hätten, dann hätten wir einen oder sogar drei Punkte mehr, die heute sicherlich drin gewesen wären."

Die Schalker sind beileibe nicht die ersten, die gegen Bayern gut ausgesehen haben und dann die Frage gestellt bekamen, was sie denn aus diesem Spiel mitnehmen können. Schließlich sind Spiele gegen die Münchner auch immer Bonusspiele, weil keine Mannschaft der Liga etwas zu verlieren hat, wohingegen Schalke gegen Freiburg oder Mainz als Favorit antritt.

Noten und Einzelkritik zu FCb vs. Schalke: Goretzka zeigt Bayern-Qualitäten © getty 1/29 Erstmals seit der Bekanntgabe seines Wechsels traf Goretzka auf seine künftigen Teamkollegen. Das Duell ging an die Bayern. Goretzka erhielt einen ersten Vorgeschmack auf den Konkurrenzkampf, der ihn in München erwartet. Die Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/29 Ralf Fährmann: War an beiden Gegentoren entscheidend beteiligt. Muss vor dem 0:1 den Schuss von Müller über das Tor oder zur Seite abwehren. Beim 1:2 darf Müllers Ball in die Mitte nicht ins kurze Eck rollen - LigaInsider-Note: 5,0. © getty 3/29 Benjamin Stambouli: Mit gutem Stellungsspiel und starker Spieleröffnung. Hatte die meisten Schalker Ballaktionen (78) und war extrem passsicher (94,1 Prozent) und zweikampfstark (81,8 Prozent) - LigaInsider-Note: 2,0. © getty 4/29 Naldo: Im Großen und Ganzen souveräner Auftritt des Brasilianers. Hatte die meisten klärenden Aktionen (7) aller Schalker, sah sich allerdings hin und wieder ob seiner Geschwindigkeitsdefizite im Nachteil beim Zweikampf - LigaInsider-Note: 3,5. © getty 5/29 Thilo Kehrer: Nicht ganz so sicher wie seine Kollegen im Schalker Abwehrverbund. Leistete sich ein paar eklatante Fehlpässe im Spielaufbau und ließ die letzte Konsequenz im Eins-gegen-eins vermissen - LigaInsider-Note: 4,0. © getty 6/29 Alessandro Schöpf: Riss mit 12,67 Kilometern ein unglaubliches Pensum ab. Sehr engagiert, oft aber glücklos. Ließ Ribery in seinem Rücken immer wieder zu viel Raum - LigaInsider-Note: 4,5. © getty 7/29 Max Meyer: Sah früh zu Unrecht die Gelbe Karte (17.) und machte vorsorglich nach 59 Minuten Platz für Oczipka. Bis dahin ein sehr ball- und passsicherer Stabilisator im Schalker Mittelfeld. Im Spiel nach vorne ohne Einfluss - LigaInsider-Note: 4,5. © getty 8/29 Leon Goretzka: Blieb in der für ihn besonderen Situation cool, war defensiv stark und setzte kreative Akzente in der Schalker Offensive. Glänzte mit Pässen in die Tiefe und bekam vor dem 1:1 einen Assist gutschrieben - LigaInsider-Note: 2,5. © getty 9/29 Daniel Caligiuri: Durchwachsene Leistung des Italieners. Im Spiel nach vorne zwar fleißig (6 Flanken, 3 Torschussvorlagen), aber sehr ineffektiv - LigaInsider-Note: 3,5. © getty 10/29 Franco Di Santo: Zahlte Tedescos Vertrauen in ihn mit dem Tor zum 1:1 zurück. Versuchte sich als verkappter Spielmacher, wich jedoch immer wieder auf die Außenbahn aus und blieb relativ blass - LigaInsider-Note: 3,0. © getty 11/29 Breel Embolo: Der Aktivposten im Knappen-Angriff. Gab die meisten Torschüsse ab (3) und führte die meisten Zweikämpfe aller Königsblauen (35). Versprühte dennoch nicht die erwünschte Gefahr - LigaInsider-Note: 3,0. © getty 12/29 Guido Burgstaller: Fiel bis auf seine Schwalbe in der 50. Minute nicht sonderlich auf. 16 Ballaktionen, kein gewonnener Zweikampf: Burgstaller blieb gegen Hummels und Boateng weitgehend blass - LigaInsider-Note: 5,0. © getty 13/29 Bastian Oczipka: Kam in der 59. Minute für Meyer. Fügte sich gut ins Mittelfeld ein, bewirkte aber nichts - LigaInsider-Note: 3,5. © getty 14/29 Amine Harit: Kam in der 65. Minute für Burgstaller. Sammelte in knapp 30 Minuten beinahe genauso viele Ballaktionen (14) wie Burgstaller in 65 Minuten (17), bliebt aber ähnlich blass - LigaInsider-Note: 4,0. © getty 15/29 Yevhen Konoplyanka: Kam in der 77. Minute für Di Santo. Keine Bewertung. © getty 16/29 Sven Ulreich: War direkt nach zwei Minuten voll da, als er gegen Embolo stark parierte. Ein gewohnt sicherer Rückhalt der Bayern - LigaInsider-Note: 3,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Sammelte die meisten Ballaktionen aller Akteure auf dem Platz (97) und gewann jeden seiner sieben Zweikämpfe. Vor Embolos Großchance in der 2. Minute mit einem dicken Bock, ansonsten souverän - LigaInsider-Note: 3,5. © getty 18/29 Jerome Boateng: Klärte fünf Mal und war neben Hummels ein wichtiger Stabilisator. Seine Spieleröffnung kam gegen Schalke nicht sehr häufig zum Tragen. Musste nach 71 Minuten leicht angeschlagen runter - LigaInsider-Note: 4,5. © getty 19/29 Mats Hummels: Solide im Eins-gegen-eins, mit genialen Momenten im Spielaufbau. Streute jedoch hier und da einen für ihn ungewohnt unkontrollierten Pass ein - LigaInsider-Note: 3,5. © getty 20/29 David Alaba: Offensiv im Zusammenspiel mit Ribery sehr aktiv und schwer vom Ball zu trennen. Schoss sogar selbst drei Mal auf den gegnerischen Kasten. Im Spiel gegen den Ball ohne große Probleme - LigaInsider-Note: 3,0. © getty 21/29 Arturo Vidal: Gewann enorm wichtige Zweikämpfe. Warf sich gefühlt in jedes Eins-gegen-eins, das er finden konnte (32 Zweikämpfe, 14 Tackles). Löste seine Aufgabe als alleiniger Sechser mit Bravour - LigaInsider-Note: 2,5. © getty 22/29 Arjen Robben: Gewohnt agil und temporeich unterwegs. Dazu ballsicher und mit dem richtigen Timing im Abspiel. Bereitete Müllers Siegtreffer vor - LigaInsider-Note: 3,0. © getty 23/29 Thomas Müller: Sehr präsent, spulte 11,87 Kilometer ab (Top-Wert beim FCB). Arbeitete gut mit nach hinten und war dennoch offensiv effektiv. Sein Schuss leitete das 1:0 ein, sein 2:1 war ein klassischer Müller - LigaInsider-Note: 2,5. © getty 24/29 James Rodriguez: Fand offensichtlich großen Gefallen am Defensivspiel. Eroberte sich zwölf Mal den Ball - Bestwert bei den Münchnern. Offensiv weniger eingebunden mit Hang zum Horizontalspiel - LigaInsider-Note: 4,0. © getty 25/29 Franck Ribery: Stahl sich hin und wieder im Rücken von Schöpf davon und nutzte seine Freiräume, um das Spiel schnell zu machen. Traf beim finalen Pass oft die falsche Entscheidung oder verpasste den richtigen Moment des Abspiels - LigaInsider-Note: 4,0. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Ließ vor dem 1:0 zuerst den Ball clever zu Müller durch und setzte dann entscheidend nach. Blieb auch im Anschluss stets gefährlich und gab insgesamt sechs Torschüsse ab - LigaInsider-Note: 2,5. © getty 27/29 Niklas Süle: Kam in der 71. Minute für Boateng in die Partie und bekam im Anschluss nicht mehr allzu viel zu tun - LigaInsider-Note: 4,0. © getty 28/29 Kingsley Coman: Kam in der 77. Minute für Ribery. Keine Bewertung. © getty 29/29 Javi Martinez: Kam in der 81. Minute für James. Erzielte fünf Minuten später um ein Haar das 3:1, sein Schuss wurde jedoch neben den linken Pfosten abgefälscht. Keine Bewertung.

Tedesco lobt mutiges Spiel und vertikale Denke

Also, was kann sich Schalke dafür kaufen, "dass die Mannschaft einen guten Plan hatte und dass wir über 90 Minuten ein ebenbürtiger Gegner waren, total auf Augenhöhe", wie Heidel meinte? "Dass wir genau so spielen", antwortete Tedesco. "Dass wir mutig spielen und vertikal denken."

Seine Mannschaft habe mehr Körperlichkeit eingebracht als in den letzten Partien und auch beim Kampf um die zweiten Bälle besser agiert. "Wenn wir nach einem gewonnenen zweiten Ball die richtige Entscheidung treffen und direkt tief spielen, vereinfacht das unseren Fußball", sagte Tedesco.

Man habe gesehen, dass sich seine Spieler wohler und freier gefühlt hätten. "Wir hatten gute Ballzirkulationen und gute Verlagerungen drin. Aber wir müssen natürlich die Tore machen. Das nehmen wir uns Tag für Tag vor."

Schalke rutscht auf Platz sechs ab

Es ist ja auch so, dass die Schalker in den letzten Wochen eher zu wenige Tore geschossen haben. Die nackten Zahlen weisen nur zwei Siege aus den letzten zehn Spielen aus - böse Zungen könnten auch von einer kleinen Krise sprechen. In der Tabelle sind die Königsblauen nach der Winterpause von Platz zwei auf Platz sechs abgerutscht, vier Punkte fehlen aktuell auf RB Leipzig.

"Wenn einer sagt, dass die Bundesliga langweilig sei, muss er sich die Situation von Platz zwei bis acht oder neun anschauen", sagte Heidel, der die Frage, ob die anstehenden Spiele gegen Hoffenheim und Leverkusen wegweisend seien, nicht beantworten wollte.

"Wichtig" seien die Aufeinandertreffen mit den direkten Konkurrenten. "Obwohl wir nicht gut gepunktet haben, haben wir keinen großen Rückstand. Wir sind mittendrin und müssen einfach dreifach punkten, am besten gegen Hoffenheim."

Insgesamt herrscht großer Realismus auf Schalke, sowohl in der Bewertung der Tabellensituation als auch bei der Einschätzung der eigenen Leistung. "Wir wollen wieder eine Serie starten, man hat gesehen, dass die Mannschaft das Zeug dazu hat", sagte Heidel, "aber das müssen wir jetzt im Heimspiel unter Beweis stellen."

Fährmann patzt erneut

Etwas mehr Hilfe dürfte Schalke dann auch wieder von Ralf Fährmann bekommen, der sich nach seinem Fehlgriff am vorherigen Spieltag gegen Werder Bremen auch beide Gegentore in München ankreiden musste.

"Den ersten wollte ich über das Tor abwehren. Beim zweiten Gegentor dachte ich, dass er quer spielt - hätte ich bei Thomas Müller nicht machen dürfen. Das waren zwei bittere Gegentore", sagte Fährmann. "Ich bin keine Maschine. Ich hätte das gerne anders verteidigt."

Nach den Patzern gegen Bremen sagte der Torhüter, er brauche erstmal "ein paar Bierchen", um einschlafen zu können. Dass dies auch nicht immer hilft, um dann am nächsten Spieltag wieder die beste Leistung abzurufen, zeigte sich am Samstag in München.