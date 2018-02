Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Fed Cup Sa 10.02. DTB gastiert in Minsk - alle übrigen Spiele im Superfeed Coupe de France Bourg-Peronnas -

Am 22. Spieltag heißt es für Schalke 04, gegen den Rekordmeister Bayern München den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren. Nach der Pleite am vergangenen Spieltag gegen Bremen brauchen die Königsblauen dringend Punkte im Kampf um Europa. Bereits am Freitag könnte RB Leipzig gegen den FC Augsburg vorübergehend an Platz zwei der Tabelle springen, während Bayer Leverkusen zuhause gegen Hertha BSC ran muss und der BVB es mit dem abstiegsbedrohten Hamburger SV zu tun bekommt.

Alle Spiele des 22. Spieltags

Anstoßzeit Partie LIVETICKER Fr., 20:30 Uhr RB Leipzig - FC Augsburg SPOX Sa., 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC SPOX Sa., 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Hamburger SV SPOX Sa., 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln SPOX Sa., 15:30 Uhr Hannover 96 - Sport-Club Freiburg SPOX Sa., 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 SPOX Sa., 18:30 Uhr FC Bayern München - FC Schalke 04 SPOX So., 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach SPOX So., 18:00 Uhr SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg SPOX

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Spiele Tor-Diff. Punkte 1 FC Bayern München 21 +35 53 2 Bayer Leverkusen 21 +14 35 3 RB Leipzig 21 +4 35 4 Borussia Dortmund 21 +16 34 5 FC Schalke 04 21 +6 34 6 Eintracht Frankfurt 21 +3 33 7 FC Augsburg 21 +6 31 8 Borussia Mönchengladbach 21 -3 31 9 TSG 1899 Hoffenheim 21 -1 28 10 Hannover 96 21 -2 28 11 Hertha BSC 21 0 27 12 SC Freiburg 21 -13 25 13 VfL Wolfsburg 21 -1 24 14 VfB Stuttgart 21 -10 21 15 Werder Bremen 21 -8 20 16 FSV Mainz 05 21 -13 20 17 Hamburger SV 21 -13 17 18 1. FC Köln 21 -20 13

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags