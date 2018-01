Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Premier League Di 30.01. Wagner vs. Klopp: Das "Freundschaftsspiel" Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Cup Besiktas – Genclerbirligi Coppa Italia Atalanta -

Tayfun Korkut steht am 21. Spieltag der Bundesliga vor seinem Debüt als Trainer des VfB Stuttgart. Die Schwaben sind beim VfL Wolfsburg zu Gast, Mario Gomez trifft auf seine alten Kollegen. Bereits am Freitag empfängt der formstarke Tabellenletzte 1. FC Köln die Borussia aus Dortmund. Tabellenführer Bayern München muss in Mainz ran und die Werkself ist zu Gast in Freiburg.

Alle Spiele des 21. Spieltags

Anstoßzeit Partie LIVETICKER Fr., 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund SPOX Sa., 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München SPOX Sa., 15:30 Uhr FC Schalke 04 - SV Werder Bremen SPOX Sa., 15:30 Uhr Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim SPOX Sa., 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg - Bayer 04 Leverkusen SPOX Sa., 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart SPOX Sa., 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig SPOX So., 15:30 Uhr FC Augsburg - Eintracht Frankfurt SPOX So., 18:00 Uhr Hamburger SV - Hannover 96 SPOX

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Spiele Tor-Diff. Punkte 1 FC Bayern München 20 33 50 2 Bayer Leverkusen 20 14 34 3 FC Schalke 04 20 7 34 4 Eintracht Frankfurt 20 6 33 5 RB Leipzig 20 3 32 6 Borussia Dortmund 20 15 31 7 Borussia Mönchengladbach 20 -2 31 8 FC Augsburg 20 3 28 9 TSG 1899 Hoffenheim 20 -1 27 10 Hannover 96 20 -2 27 11 Hertha BSC 20 0 26 12 SC Freiburg 20 -13 24 13 VfL Wolfsburg 20 -1 23 14 VfB Stuttgart 20 -10 20 15 FSV Mainz 05 20 -11 20 16 Werder Bremen 20 -9 17 17 Hamburger SV 20 -13 16 18 1. FC Köln 20 -19 13

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags