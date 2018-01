Leon Bailey überzeugt bei Bayer Leverkusen: "Ich habe keine Ahnung, was 'Vizekusen' heißt"

A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United -

Huddersfield Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Brom -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed)

Bayer Leverkusen hält dank des Sieges bei 1899 Hoffenheim (4:1) Kurs Richtung Champions League. Jungstar Leon Bailey hat großen Anteil daran.

Seinen hartnäckigen Husten bekam Leon Bailey auch im warmen Kabinengang nicht los. Der Sinsheimer Schneeregen hatte seine Spuren beim Jamaikaner von Bayer Leverkusen hinterlassen. Doch weder dieser Gegner noch die Verteidiger von 1899 Hoffenheim konnten den Shootingstar stoppen.

"Es war instinktiv. Es war meine einzige Chance", kommentierte der 20-Jährige sein überragendes Hackentor, mit dem er den Grundstein zum 4:1 (1:0) gelegt hatte: "Ich wusste, dass ich vor dem Tor stand - und das Tor bewegt sich nicht."

Um so mehr und vor allem um so schneller bewegt sich Bailey. "Wir laufen ja alle so schnell, wie wir können - aber er läuft doch noch ein bisschen fixer. Er explodiert in dieser Saison", sagte Leverkusens Kapitän Lars Bender über den Flügelstürmer aus Jamaika, der zum wiederholten Mal eine überragende Leistung gezeigt hatte.

Herrlich: "Leon gelingt derzeit einfach alles"

Das wusste Bailey, der in der 43. Minute erfolgreich war, auch selbst. "Für mich persönlich war es mit einem Tor und einer Vorlage ein tolles Spiel. Es ist verrückt, was ich einem Jahr in Leverkusen schon erreicht habe", sagte der Außenstürmer, der neben seinem Treffer auch das dritte Bayer-Tor von Lucas Alario (70.) vorbereitet hatte und auch am 2:0 beteiligt war: "Wir haben als Team ein tolles Spiel gemacht. Wir haben jede Menge Qualität und können noch jede Menge Spiele gewinnen."

Das hat die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich ("Leon gelingt derzeit einfach alles") bisher schon getan. Die Werkself (31 Punkte) hat in den zurückliegenden 14 Punktspielen nur eine Niederlage (gegen Bayern München) kassiert und hält Kurs in Richtung Champions League. "Wir müssen konstant bleiben und in jedem Spiel abliefern", sagte Bailey: "Ich habe keine Ahnung, was 'Vizekusen' heißt - aber der zweite Platz ist in diesem Jahr möglich."

Bailey: Hackentor nicht mein schönster Treffer

Auch für Bailey selbst scheint zukünftig viel möglich zu sein. Schon jetzt sollen zahlreiche Topklubs an dem Jungstar Interesse haben. Die Verpflichtung für zwölf Millionen Euro vom KRC Genk aus Belgien gilt bereits als Glücksgriff für Bayer. Mittlerweile schießt der Marktwert Baileys, der bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag steht, immer weiter in die Höhe.

Dabei war das siebte Saisontor Baileys nicht ein einmal das schönste in seiner bisherigen Karriere - jedenfalls nach eigener Aussage: "Es war mein zweitschönstes Tor. Mein Tor für Genk in der Europa League wurde ja zum schönsten Treffer der Saison 2016/17 gewählt."