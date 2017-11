Sieg in Bremen: Leipzig klettert auf Rang zwei

Championship Live Norwich -

RB Leipzig hat sich den zweiten Platz in der Tabelle geschnappt. Die Bullen siegten am 13. Spieltag mit 2:0 (1:0) bei Werder Bremen.

Die Bremer Gastgeber versuchten aus einem 3-5-2 heraus den Bullen zu Beginn schnell und aggressiv die Bälle schon im Mittelfeld streitig zu machen und früh zu stören. Denn sobald es die Bullen schafften, Bremen am eigenen Sechzehner zu stellen, zeigte sich die fußballerische Überlegenheit der Sachsen deutlich.

Werder präsentierte sich zwar als unangenehmer Gegner in der Defensive, zeigte sich offensiv aber furchtbar limitiert. Die vielversprechenden Angriffe, die es durchaus gab, spielten die Norddeutschen fahrig und ungenau aus. In Halbzeit eins brachten die Bremer nicht einen einzigen Schuss auf den Kasten von Peter Gulacsi.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Bremer sogar das Kommando über die Partie, gewannen mehr Zweikämpfe und hatten über 60 Prozent Ballbesitz. Großchancen blieben gegen jetzt ebenfalls unstrukturierte und müde wirkende Bullen aber weiterhin Mangelware. Am Ende geht der Sieg für die offensiv abgeklärteren Leipziger in Ordnung.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Keita (34.), 2:0 Bernardo (87.)

In den sieben Auswärtsspielen 2017/18 erzielte Bremen nur drei Tore, nur in der Saison 1974/75 waren es nach sieben Gastspielen weniger (zwei).

Saisonübergreifend warten die Hanseaten in der Liga seit neun Gastspielen auf einen Sieg (vier Remis, fünf Niederlagen), eine längere Serie gab es für Werder zuletzt mit zehn Spielen von März und November 2016.

Bremen stellt mit nur acht Punkten nach 13 Bundesligaspielen den Vereins-Negativrekord aus der Saison 1974/75 ein. Damals rettete sich Werder am Saisonende auf Rang 15 knapp vor dem Abstieg.

RB gewann die letzten 4 Ligaspiele nach einem Einsatz in der Königsklasse. Nur nach dem ersten CL-Spiel musste Leipzig sich mit einem Remis im Oberhaus begnügen (2:2 gegen Gladbach).

RB Leipzig ist in dieser Bundesligasaison zu Hause ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis) - die letzte Heimniederlage in der Liga gab es im letzten Heimspiel der Vorsaison mit 4:5 gegen Bayern München.

Der Star des Spiels: Naby Keita

Zusammen mit dem ebenfalls bockstarken Diego Demme mit einer super Vorstellung auf der Doppelsechs - und das nicht nur wegen seines Tores zum 1:0. Lieferte sich mit seinem Nebenmann ein permanentes Duell um die meisten Ballaktionen und Pässe der Gäste aus Leipzig. Dazu gut in der Balleroberung, mit vielen wichtigen Dribblings und sicher am Ball.

Der Flop des Spiels: Timo Werner

Unglückliche Partie des Angreifers, der bis zu seiner Auswechslung in der 75. Minute nur einen Torschuss abgab und sonst keine Bindung zum Spiel fand. Brachte in der Werderaner Hälfte nur knapp über 50 Prozent der Anspiele an den Mann und gewann nur einen einzigen Zweikampf.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Hatte keine kniffligen Situationen zu lösen und hatte das Spiel zu jeder Zeit im Griff.