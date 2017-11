Baustellenverein Borussia

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Primera División Live Getafe -

Borussia Dortmund kassiert unter Peter Bosz einen Rückschlag nach dem anderen. Bei der Pleite beim VfB Stuttgart gab es zwar auch gute Ansätze, aber die negativen Erkenntnisse überwiegen. Der BVB ist im Moment nur die Karikatur einer Spitzenmannschaft. Ein Kommentar von Andreas Lehner.

Krise! Zu Beginn der sportlichen Talfahrt haben die Verantwortlichen mit drastischer Wortwahl gegen diese Bezeichnung der Niederlagenserie gekämpft. Mittlerweile wäre jedes andere Wort eine fürchterliche Untertreibung. Der BVB befindet sich in der schwersten Phase, seit der Verein unter Jürgen Klopp auf den letzten Tabellenplatz abgesackt ist.

Ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Durch den starken Saisonstart ist das Punktekonto noch ordentlich gefüllt, auch wenn 20 Punkte nach zwölf Spielen zu wenig sind für die Ansprüche der Dortmunder. Viel schlimmer ist aber, dass der BVB nicht nur die Statistiken einer Mannschaft aus dem Tabellenkeller aufweist, sondern in Teilen auch so spielt.

Die Partie in Hannover war ein Tiefpunkt der bisher kurzen Ära Bosz. Ein Champions-League-Teilnehmer ohne Einstellung kassierte bei einem Aufsteiger vier Gegentore und hätte sogar noch höher verlieren können. Gegen den FC Bayern stimmte die Mentalität, aber der BVB war nie wirklich dran, das Spiel zu gewinnen.

Nach der Länderspielpause sollte alles besser werden und die erste Hälfte in Stuttgart kann man durchaus als ordentlich durchgehen lassen. Aber in der zweiten Hälfte kollabierte das Team. Den Nackenschlag des zweiten Gegentreffers verkraftete die Mannschaft nicht.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Borussia Dortmund hat auswärts beim VfB Stuttgart die dritte Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Wer hat beim BVB enttäuscht? Wer waren die Schlüssel zum Sieg der Schwaben? Die Einzelkritik und die Noten © getty 2/29 Ron-Robert Zieler: Topleistung! Mehrfach stark gegen Yarmolenko (8.) und Götze (28.,35.). Hielt gegen Schürrle einen ersten Bundesligaelfer, war dann bei Philipps Nachschuss chancenlos. In der zweiten Halbzeit Garant für den Sieg. LigaInsider-Note: 2 © getty 3/29 Benjamin Pavard: Stand mehrfach falsch, gewann in der ersten Halbzeit keinen einzigen Zweikampf und verschuldete den Handelfmeter, der zum 1:1 führte. Steigerte sich nach der Pause. LigaInsider-Note: 4 © getty 4/29 Holger Badstuber: Stark im Zweikampf, ruhig in der Spieleröffnung, jedoch auch mehrfach mit Geschwindigkeitsnachteilen und Stellungsfehlern. LigaInsider-Note: 4 © getty 5/29 Timo Baumgartl: Weitgehend solide und abgeklärt. Gewann 62 Prozent seiner Zweikämpfe - und vor allem die wichtigen in der Schlussphase. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 6/29 Andreas Beck: In der ersten Hälfte offensiv sehr auffällig, war sehr engagiert und führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe (20). Gewann davon aber nur 40 Prozent und brachte nur 60 Prozent der Pässe zum Mann. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 7/29 Santiago Ascacibar: Schlug den langen Ball vor dem Führungstreffer. Rettete in der 31. stark vor dem einschussbereiten Kagawa. Lief viele Räume zu und gewann 73 Prozent seiner Zweikämpfe. LigaInsider-Note: 3 © getty 8/29 Christian Gentner: Bei seinem Comeback von Anfang an sehr präsent in den Zweikämpfen, als Persönlichkeit wichtig, aber mit wenig Tempo. Stark im Zweikampf (62 Prozent), ausbaufähig im Passspiel. LigaInsider-Note: 4 © getty 9/29 Emiliano Insua: Im ersten Durchgang überfordert mit den schnellen Dortmunder Kombinationen. Positionierte sich nach der Pause höher und machte richtig Dampf. LigaInsider-Note: 3 © getty 10/29 Chadrac Akolo: Nutznießer der Dortmunder Abstimmungsprobleme und damit Torschütze zum 1:0. Umtriebig, aber bis zur Pause gab es kaum mehr Offensivaktionen der Schwaben. Dann verletzt raus. LigaInsider-Note: 3 © getty 11/29 Daniel Ginczek: Haute sich voll rein, gewann aber nur zwei von neun Zweikämpfen und war an keinem Torschuss direkt beteiligt. Musste nach 45 Minuten verletzungsbedingt raus. LigaInsider-Note: 4 © getty 12/29 Berkay Özcan: In der ersten Halbzeit unauffällig, dann kurz nach der Pause mit dem überragenden langen Ball auf Brekalo. Dazu ein genialer Pass auf Asano (64.) und einige gute Abschlüsse. LigaInsider-Note: 3 © getty 13/29 Takuma Asano: Kam in der 45. Minute für den verletzten Ginczek. Einige Male offensiv auffällig, z.B. als ihm Bartra den Ball vom Fuß grätschte (64.). Allerdings auch mit leichten Ballverlusten. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 14/29 Josip Brekalo: Kam in der Pause für Akolo und drehte richtig auf. Erzielte wenig später nach einem starken Solo die erneute Führung und war auch sonst sehr auffällig. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 15/29 Dennis Aogo: Ersetzte in der 85. Minute den starken Özcan. Führte sich nach wenigen Minuten mit einem harten Foul gegen Toljan ein und sah Gelb. Ohne Bewertung © getty 16/29 Roman Bürki: Wacklige Anfangsphase - wenngleich seine missglückte Ballannahme beim 0:1 größtenteils auf den schwachen Bartra-Pass zurückzuführen ist. Beim 1:2 getunnelt und zumindest unglücklich. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 17/29 Jeremy Toljan: Hatte die meisten Ballaktionen aller Dortmunder (99), brachte 85 Prozent seiner 60 Pässe an und presste früh. Brachte jedoch keine Flanke an und war an keinem Torschuss beteiligt. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 18/29 Sokratis: Gewann all seine Zweikämpfe, war jedoch im Spielaufbau nicht immer klar (73 Prozent angekommene Pässe). Zur Pause angeschlagen raus. LigaInsider-Note: 3 © getty 19/29 Marc Bartra: Schoss vor dem frühen 0:1 einen dicken Bock. Anschließend konzentrierter, kämpferisch und stabil - bis zu seinem Ballverlust vor dem 1:2. Korrigierte einen Stellungsfehler mit einem Weltklasse-Tackling gegen Asano (64.). LigaInsider-Note: 2,5 © getty 20/29 Marcel Schmelzer: Nach wackliger Anfangsphase defensiv deutlich stabiler, offensiv allerdings komplett ohne Akzente (keine Torschussbeteiligung, nur 71 Prozent Passquote, keine Flanke zum Mann). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 21/29 Mario Götze: Enorm präsent im Mittelfeld, hatte einen hohen Aktionsradius, stieß immer wieder vorne mit rein. Zwei Torschüsse, drei Vorlagen, holte den Elfmeter heraus. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 22/29 Julian Weigl: Nicht so dominant wie zu seinen besten Zeiten, auch weil die Stuttgarter ihn gut aus dem Spiel nahmen. LigaInsider-Note: 4 © getty 23/29 Shinji Kagawa: Ebenfalls beinahe in Manndeckung genommen. Brachte überragende 95,8 Prozent der Pässe zum Mann, aber spielte sehr ineffizient. Musste nach einer Stunde raus. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 24/29 Andrej Yarmolenko: Sein Zauber ist mittlerweile verflogen. Offensiv zwar auffällig, aber mit wenig Ertrag. Sein vermeintliches 2:2 wurde wegen Handspiels zu Recht zurückgepfiffen. LigaInsider-Note: 3 © getty 25/29 Andre Schürrle: Als Aubameyang-Ersatz sehr präsent und mit vielen Abschlüssen (fünf), jedoch häufig überhastet und ungenau. Verschoss seinen Handelfmeter. LigaInsider-Note: 3 © getty 26/29 Maximilian Philipp: Spekulierte bei Schürrles verschossenem Strafstoß und versenkte den nicht ganz einfachen Ball aus kurzer Distanz. Ansonsten unauffällig. LigaInsider-Note: 3 © getty 27/29 Dan-Axel Zagadou: Kam in der Halbzeit für Sokratis. Ließ sich nur wenige Minuten später vor dem 1:2 von Brekalo vernaschen. Danach nicht immer sicher, aber solide. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 28/29 Mo Dahoud: Kam in der 63. Minute positionsgetreu für Kagawa. In der gegnerischen Hälfte zwar passsicher (93 Prozent, Bestwert), aber schwach im Zweikampf. LigaInsider-Note: 4 © getty 29/29 Raphael Guerreiro: Kam in der 84. Minute für Andre Schürrle. Setzte keine Akzente mehr. Ohne Bewertung

Druck auf Bosz, Watzke und Zorc wächst

Borussia Dortmund erfüllt in der aktuellen Phase kein Kriterium einer Spitzenmannschaft. In allen Mannschaftsteilen fehlt es an individueller Qualität, eine funktionierende Hierarchie ist nicht erkennbar, der Trainer bleibt taktisch, personell und verbal Lösungen schuldig und auch die vor der Saison als Kernziel ausgegebene gute Atmosphäre ist gestört.

Dass Pierre-Emerick Aubameyang für die Partie in Stuttgart suspendiert wurde, ist sicher mehr als eine Randnotiz. Die Maßnahme zeigt, dass es in Dortmund deutlich mehr Baustellen gibt als die Debatte über ein schnell entschlüsseltes Bosz-System. Gegen die Tottenham Hotspur und Schalke 04 soll er in den Kader zurückkehren. Damit werden aber die grundlegenden Probleme dieser Tage nicht gelöst. Der BVB braucht mehr als einen egozentrischen Stürmer, der noch dazu seiner Form hinterherläuft.

Im Fußball ist es nun mal so, dass mit Negativserien der Druck auf den Trainer wächst, das ist auch in Dortmund nicht anders. Allerdings stehen beim BVB auch die Verantwortlichen Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc aufgrund ihrer Entscheidung im Sommer contra Tuchel und später pro Bosz ebenfalls im Fokus. Die nächste Woche wird mit den beiden Topspielen richtungsweisend.