Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Die Länderspielpause ist vorbei, endlich wieder Bundesliga. Bis zur Winterpause stehen noch sechs Spieltage auf dem Programm. Der Freitag hat mit dem Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gleich einen Knaller zu bieten. Zum Abschluss bestreitet Werder Bremen sein erstes Heimspiel unter Florian Kohfeldt. Hier gibt's alle Infos zu allen Begegnungen des Spieltags, die Tabelle, Liveticker, die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Borussia Dortmund steckt in der Krise, seit vier Spielen wartet der BVB auf einen Sieg. In diesem Zeitraum holte das Team von Trainer Peter Bosz nur einen Punkt musste RB Leipzig und Bayern München in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Ob die Wende ausgerechnet in Stuttgart gelingt?

In den letzten Jahren war die Mercedes-Benz-Arena zwar immer ein lohnendes Ausflugsziel für den BVB, aber die Schwaben haben in diesem Kalenderjahr noch kein Heimspiel verloren. Zudem steht die Defensive ziemlich sattelfelst, in den bisherigen fünf Heimspielen dieser Saison kassierte der VfB erst ein Gegentor.

Am Samstag nimmt der 1. FC Köln den nächsten Anlauf, um endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Der FC Bayern hat mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Verfolger RB Leipzig muss bei Bayer Leverkusen ran, das seit sechs Spielen ungeschlagen ist.

Eine Woche vor dem Derby liegt Schalke punktgleich mit dem BVB auf Platz vier. Mit einem weiteren Heimsieg gegen den HSV am Sonntag, könnten sich die Königsblauen noch mehr Selbstvertrauen aneignen. Die letzte Partie bestreiten Werder Bremen und Hannover 96. Werders neuer Trainer Florian Kohlfeldt wird gegen den starken Aufsteiger bei seiner Heimpremiere gleich geprüft.

Alle Spiele des 12. Spieltags

Anstoßzeit Partie Ergebnis Fr., 20:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Sa., 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln Sa., 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig Sa., 15:30 Uhr FC Bayern München - FC Augsburg Sa., 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Sa., 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Sport-Club Freiburg Sa., 18:30 Uhr Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach So., 15:30 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV So., 18:00 Uhr SV Werder Bremen - Hannover 96

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. Bayern München 11 27:8 26 2. RB Leipzig 11 18:13 22 3. Borussia Dortmund 11 28:14 20 4. Schalke 04 11 14:10 20 5. TSG Hoffenheim 11 20:14 19 6. Hannover 96 11 15:11 18 7. Eintracht Frankfurt 11 13:11 18 8. Borussia M'gladbach 11 17:19 18 9. Bayer Leverkusen 11 23:16 16 10. FC Augsburg 11 16:11 16 11. Hertha BSC 11 14:15 14 12. VfB Stuttgart 11 10:14 13 13. 1. FSV Mainz 05 11 12:17 12 14. Wolfsburg 11 13:16 11 15. Hamburger SV 11 10:18 10 16. SC Freiburg 11 6:21 8 17. Werder Bremen 11 4:14 5 18. 1. FC Köln 11 4:22 2

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags