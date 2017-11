Der Unterschiedmacher

Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Lok Moskau -

Kasan Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man Utd Primera División Sevilla -

La Coruna Ligue 1 Lille -

Toulouse Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Primera División Bilbao -

Real Madrid Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal

Werder Bremen hat beim 4:0 gegen Hannover 96 seinen ersten Saisonsieg eingefahren - dank eines Gala-Auftritt von Max Kruse. Die Bremer hoffen darauf, dass sich die Geschichte der Vorsaison wiederholt.

Am Sonntagabend um 19.50 Uhr war es endlich so weit: Schiedsrichter Benjamin Cortus pfiff die Partie gegen Hannover 96 ab und Werder Bremen durfte endlich den ersten Saisonsieg feiern und kletterte zumindest auf den Relegationsplatz.

Zwei Personen standen dabei im Fokus der grün-weißen Freude. Auf der einen Seite Florian Kohfeldt. Der Mindestens-bis-Weihnachten-Cheftrainer hat dem bislang sieglosen Kellerkind neues Leben eingehaucht. Die Einstellung stimmte, die Lauf- und Kampfbereitschaft war da.

Im 4-3-3 pressten die Bremer den Hannoveraner Spielaufbau aggressiv an, sorgten so für Überzahlsituationen, eroberten die Bälle und schwärmten anschließend mit der gesamten Offensive nach vorne aus. Spielzüge wie bei den erzielten Toren waren bislang in dieser Saison Mangelware, es kam nicht von ungefähr, dass Werder nun in zwei Spielen unter Kohfeldt bereits fünf, davor in zehn Partien unter Alexander Nouri dagegen nur drei Tore erzielt hatte.

Werder zeigt unter Kohfeldt ein anderes Gesicht

Dass die Mannschaft von ihrem gesamten Auftreten ein anderes Gesicht zeigte und der erste Sieg hochverdient war, wollte Kohfeldt nicht überbewerten: "Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Phasen im Spiel gab, wo es anders hätte laufen können. Insgesamt war es ein verdienter Sieg, aber es täuscht nicht darüber hinweg, dass wir über 90 Minuten die Balance halten müssen." Bescheidene Worte, wie sie in Bremen gut ankommen.

Neben dem Hoffnungsträger auf der Trainerbank sorgt vor allem einer dafür, dass die Bremer wieder positiv nach vorne schauen: Max Kruse.

Der Angreifer begeisterte gegen Hannover mit Spielfreude, variablen Laufwegen, klugen Pässen, darunter ein Traum-Assist und nicht zuletzt mit drei Toren. Sie hatten mit Max Kruse einen Spieler, der heute einen Sahnetag hatte, dann ist er schwierig zu verteidigen. Wir haben ihn nicht in den Griff bekommen", analysierte auch 96-Trainer Andre Breitenreiter.

"Die Mannschaftsleistung hat gestimmt und wir haben das erste Mal wieder richtig guten Fußball gespielt. Wir haben heute endlich den ersten Sieg geholt und das gibt uns hoffentlich Selbstvertrauen", resümierte der Matchwinner hinterher. Doch auch er mahnte zur Demut: "Ich habe auch heute wieder alles in die Waagschale geworfen, aber wir müssen auf dem Teppich bleiben."

Kruse bereits in der Vorsaison mit Spätstart

Mit seiner Rolle als Unterschiedmacher beim ersten Saisonsieg weckte Kruse aber unweigerlich Erinnerungen an die letzte Saison. In dieser stand Werder nach zwölf Spieltagen ebenfalls erst mit acht Punkten da, ebenfalls auf dem Relegationsplatz. Kruses Saisontore zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison: null.

Im vergangenen Jahr war es der 13. Spieltag, an dem der Knoten bei Kruse platzte und in der Folge war er das Gesicht des Aufschwungs. Bis zum Saisonende erzielte der extrovertierte Angreifer 15 Saisontore und sorgte hauptverantwortlich dafür, dass Werder zwischenzeitlich sogar von Europa träumte.

Kruses Saisonstatistik 2016/2017

Gedanken an Europa verbieten sich, auch Unterschiedmacher Kruse selbst tritt die Euphoriebremse: "Wir haben acht Punkte und nicht mehr. Wir haben viel im taktischen Bereich gearbeitet und heute hat sich das endlich in Zählbares umgemünzt. Uns ist bewusst, dass wir einen guten Schritt gemacht haben, mehr aber auch nicht."

Zumindest Hoffnung auf eine etwas punktereichere Saisonphase machten die zwei Gesichter des Sieges am Osterdeich dennoch.