Hummels-Abschied beim FC Bayern: Gespräch mit FCB-Verantwortlichen als Auslöser?

Mats Hummels kehrt vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund zurück. Ein spektakulärer Transfer, der offenbar vom 30 Jahre alten Innenverteidiger ausging. Die Ursache dafür soll angeblich ein Gespräch zwischen Hummels und Bayern-Offiziellen gewesen sein.

Gemäß BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe Hummels Wechselbereitschaft signalisiert, daraufhin sei man bei den Schwarz-Gelben tätig geworden.

Wie der Bayrische Rundfunk berichtet, habe es vor zweieinhalb Wochen ein Treffen zwischen dem Abwehrspieler und den Bayern-Offiziellen gegeben. Dabei sei Hummels mitgeteilt worden, dass es in der kommenden Saison beim FCB keinen Konkurrenzkampf unter den Innenverteidigern geben werde, sondern die beiden Positionen an Niklas Süle und Rekordeinkauf Lucas Hernandez bereits vergeben seien.

Wörtlich heißt es in dem Bericht: "Hummels wurde signalisiert: Egal, wie gut er in der Vorbereitung spielt - er hat zu Beginn (der Saison) wahrscheinlich keine Chance, Stammspieler zu werden."

Netzreaktionen zum Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zum BVB © getty 1/13 Es ist fix! Mats Hummels wechselt vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund. Das bestätigten beide Klubs. Wir haben die Netzreaktionen zum Hammer-Transfer... © getty 2/13 In welcher Bettwäsche Hummels als Kind nun tatsächlich geschlafen hat? Wir wissen es auch nicht! © getty 3/13 Die Forderung der Bayern-Fans ist klar: Jetzt muss Ajax-Innenverteidiger Matthijs de Ligt her. © getty 4/13 Bayern hat also Rares angeboten, der BVB Bares auf den Tisch gelegt. Dabei sind Innenverteidiger so rar nun auch wieder nicht. © getty 5/13 Dieser Kader kann sich sehen lassen. © getty 6/13 Beruht der Hummels-Transfer etwa auf einem Missverständnis zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Präsident Uli Hoeneß? © getty 7/13 Die BVB-Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc ernten von vielen Anhängern Lob. © getty 8/13 Die Auferstehung des Mats Hummels... © getty 9/13 Manch einer traut den Bayern offenbar nicht zu, das eingenommene Geld für wirklich starke Spieler auszugeben. © getty 10/13 Ob Hummels' Frau Cathy wegen dem Umzug nach Dortmund an Scheidung denkt? Vorsichtige Prognose: eher nicht! © getty 11/13 Hoppla! Zorc bekommt sogar Lob vom ungeliebten Nachbarn aus Schalke. © getty 12/13 Wirklich gut kommt der Hummels-Abschied bei vielen FCB-Fans nicht an. © getty 13/13 Toni da Silva spielt gar nicht mehr und lebt in Rio de Janeiro. Aber wer weiß, wer sonst noch kommt.

BVB: Mats Hummels als Stabilisator und Führungsfigur

Süle war beim Double-Sieger bereits in der vergangenen Saison Stammkraft, Weltmeister Hernandez kommt für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid. Die beiden 23-Jährigen werden in München als das Innenverteidigerduo der Zukunft angesehen. Außerdem kommt in Benjamin Pavard ein weiterer junger Defensivspieler für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart.

Während die Perspektive für Hummels in der Bayern-Defensive immer kleiner wurde, war der BVB hingegen bestrebt, eine erfahrene und stabilisierende Kraft als Führungsfigur für die talentierten, aber noch jungen und zuweilen unsicher wirkenden Innenverteidiger Abdou Diallo (23), Dan-Axel Zagadou (20) und Manuel Akanjizu suchen. Diese haben die Schwarz-Gelben nun in Hummels gefunden. Und Hummels? Der ist beim BVB nun Führungsfigur, statt Bankdrücker beim FC Bayern.