Hummels-Kommentar: Der FC Bayern macht einen großen Fehler

Mats Hummels wechselt für bis zu 38 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Damit macht der FCB einen großen Fehler. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Nino Duit.

"Geht's eigentlich noch?", fragte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, irgendwann bei der legendären Pressebeschimpfungskonferenz im vergangenen Herbst. Es ging darum, dass die beiden vereinseigenen Innenverteidiger Jerome Boateng und Mats Hummels in der deutschen Öffentlichkeit laut Rummenigge als "Altherrenfußballer" dargestellt worden wären.

Damals war der FC Bayern gerade in eine sportliche Krise geschlittert und sowohl Boateng als auch Hummels - die sich in der Innenverteidigung an der Seite des jüngeren Niklas Süle abwechselten - kriselten nach der desaströsen Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft etwas. An der Tabellenspitze zog unterdessen Borussia Dortmund davon.

Daran, dass der FC Bayern in der Rückrunde aber eine beeindruckende Aufholjagd startete und sich doch noch zum Meister krönte, hatte Hummels einen großen Anteil. Nach der Winterpause erkämpfte er sich den Stammplatz neben Süle und machte ausgerechnet beim wichtigsten auch sein bestes Spiel: beim 5:0-Sieg gegen den damaligen Tabellenführer Dortmund. Er köpfelte das 1:0 und glänzte ansonsten mit Übersicht, Spielintelligenz und nicht zuletzt mit Siegeswillen. Wie so oft in der Rückrunde.

Netzreaktionen zum Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zum BVB © getty 1/13 Es ist fix! Mats Hummels wechselt vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund. Das bestätigten beide Klubs. Wir haben die Netzreaktionen zum Hammer-Transfer... © getty 2/13 In welcher Bettwäsche Hummels als Kind nun tatsächlich geschlafen hat? Wir wissen es auch nicht! © getty 3/13 Die Forderung der Bayern-Fans ist klar: Jetzt muss Ajax-Innenverteidiger Matthijs de Ligt her. © getty 4/13 Bayern hat also Rares angeboten, der BVB Bares auf den Tisch gelegt. Dabei sind Innenverteidiger so rar nun auch wieder nicht. © getty 5/13 Dieser Kader kann sich sehen lassen. © getty 6/13 Beruht der Hummels-Transfer etwa auf einem Missverständnis zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Präsident Uli Hoeneß? © getty 7/13 Die BVB-Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc ernten von vielen Anhängern Lob. © getty 8/13 Die Auferstehung des Mats Hummels... © getty 9/13 Manch einer traut den Bayern offenbar nicht zu, das eingenommene Geld für wirklich starke Spieler auszugeben. © getty 10/13 Ob Hummels' Frau Cathy wegen dem Umzug nach Dortmund an Scheidung denkt? Vorsichtige Prognose: eher nicht! © getty 11/13 Hoppla! Zorc bekommt sogar Lob vom ungeliebten Nachbarn aus Schalke. © getty 12/13 Wirklich gut kommt der Hummels-Abschied bei vielen FCB-Fans nicht an. © getty 13/13 Toni da Silva spielt gar nicht mehr und lebt in Rio de Janeiro. Aber wer weiß, wer sonst noch kommt.

Hummels-Wechsel: Sportlich unerklärlich, strategisch falsch

Und nun verkauft der FC Bayern Hummels trotz laufenden Vertrags bis 2021, also völlig ohne Not? Noch dazu an den größten Rivalen? Für eine Summe von angeblich maximal 38 Millionen Euro, die auf dem aktuellen Transfermarkt fast schon mickrig erscheint? Da stellt sich schon die Frage: Geht's eigentlich noch?

Klar, das Verhältnis zwischen Hummels und Trainer Niko Kovac ist bekanntlich nicht das beste und ihre Sicht auf den Fußball womöglich bis ziemlich sicher unterschiedlich. Doch gerade bei einem erfolgsgetriebenen Verein wie dem FC Bayern ist eine rege Diskussionskultur, sind meinungsstarke Spieler, eigentlich erforderlich. Gerade nach den Abschieden der erfahrenen Franck Ribery und Arjen Robben.

Klar, der Verein will sich erneuern und einen Umbruch vollziehen. Dass Hummels diesem zum jetzigen Zeitpunkt zum Opfer fällt, ist sportlich gesehen jedoch völlig unerklärlich und strategisch gesehen falsch. Trotz seiner 30 Jahre hätte Hummels den Verein zumindest bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit weiterbringen können.

Ein Boateng-Abschied wäre sinnvoller (gewesen)

Anders als Boateng, sein langjähriger Partner in der Innenverteidigung, liegen Hummels' Stärken seit jeher eher im Bereich Spielverständnis als körperliche Dynamik. Sein Spiel leidet unter dem natürlichen Alterungsprozess weniger als Boatengs.

Strategisch gesehen viel sinnvoller wäre es also (gewesen), Boateng zu verkaufen. Anders als Hummels konnte er seinen sportlichen Abwärtstrend in Folge der WM nicht stoppen. Gegen Ende der Saison wirkte er außerdem nicht mehr wie ein Teil der Mannschaft, woraufhin ihm Präsident Uli Hoeneß mehr als deutlich empfahl, den FC Bayern zu verlassen.

Die teuersten BVB-Transfers aller Zeiten: Wo landet Hummels? © getty 1/21 Der BVB rüstet auf - und zwar gewaltig! Nach Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz kommt nun auch Mats Hummels vom FC Bayern München. Alle vier haben eine hübsche Stange Geld gekostet - doch wer ist der teuerste BVB-Transfer? SPOX blickt zurück. © getty 2/21 Platz 20: Evanilson - 2003/04 vom AC Parma - 15 Millionen Euro. © getty 3/21 Platz 19: Ousmane Dembele - 2016/17 von Stade Rennes - 15 Millionen Euro. © getty 4/21 Platz 18: Leonardo Balerdi - 2018/19 von Boca Juniors - 15,5 Millionen Euro. © getty 5/21 Platz 17: Marco Reus 2012/13 von Borussia Mönchengladbach - 17,1 Millionen Euro. © getty 6/21 Platz 16: Ciro Immobile - 2014/15 vom FC Turin - 18,5 Millionen Euro. © getty 7/21 Platz 13: Thomas Delaney - Saison 2018/19 von Werder Bremen - 20 Millionen Euro. © getty 8/21 Platz 13: Maximilian Philipp - 2017/18 vom SC Freiburg - 20 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13: Axel Witsel - Saison 2018/19 von TJ Tianhai - 20 Millionen Euro. © getty 10/21 Platz 12: Paco Alcacer - Saison 2019/20 vom FC Barcelona - 21 Millionen Euro. © getty 11/21 Platz 11: Manuel Akanji - 2017/18 vom FC Basel - 21,5 Millionen Euro. © getty 12/21 Platz 10: Mario Götze - 2016/17 von Bayern München - 22 Millionen Euro. © getty 13/21 Platz 8: Andriy Yarmolenko - 2017/18 von Dynamo Kiew - 25 Millionen Euro. © getty 14/21 Platz 8: Thorgan Hazard - Saison 2019/20 von Borussia Mönchengladbach - 25 Millionen Euro. © twitter.com/BVB 15/21 Platz 7: Julian Brandt - Saison 2019/20 von Bayer Leverkusen - etwas mehr als 25 Millionen Euro. © getty 16/21 Platz 5: Marcio Amoroso - 2001/02 vom AC Parma - 25,5 Millionen Euro. © twitter.com/BVB 17/21 Platz 5: Nico Schulz - Saison 2019/20 von TSG 1899 Hoffenheim - 25,5 Millionen Euro. © getty 18/21 Platz 4: Henrikh Mkhitaryan - 2013/14 von Donezk - 27,5 Millionen Euro. © getty 19/21 Platz 3: Abdou Diallo - 2018/19 vom 1. FSV Mainz 05 - 28 Millionen Euro. © getty 20/21 Platz 2: Andre Schürrle - 2016/17 vom VfL Wolfsburg - 30 Millionen Euro. © getty 21/21 Platz 1: Mats Hummels - 2019/20 vom FC Bayern München - bis zu 38 Millionen Euro.

Hummels hätte den Druck auf die Neuzugänge verringert

Sollte Boateng trotz des Hummels-Transfers ebenfalls gehen, würde der Verein Stand jetzt mit drei 23-jährigen, eher unerfahrenen Innenverteidigern in die neue Saison starten: neben Niklas Süle mit Benjamin Pavard und Lucas Hernandez, die eigentlich auch als Außenverteidiger-Backups eingeplant waren.

Die beiden französischen Weltmeister haben darüber hinaus jeweils eine schwierige Saison hinter sich. Pavard enttäuschte über weite Strecken, Hernandez fehlte lange verletzt. Beide sind zweifelsohne talentiert, wie schnell sie sich aber an das neue Umfeld in München gewöhnen, ist völlig unklar. Selbiges gilt natürlich auch für jeden weiteren potenziellen Neuzugang, wie den zuletzt gehandelten 19-jährige Ozan Kabak vom VfB Stuttgart.

Mit Hummels im Kader wäre der Druck auf die neuen (oder demnächst neuen) Verteidiger deutlich geringer gewesen, ihnen wäre mehr Anpassungs- und Entwicklungszeit geblieben. Rein sportlich gesehen hätte Hummels darüber hinaus weiterhin das Potenzial zum Stammspieler gehabt - was er fortan beim größten Rivalen abrufen wird.