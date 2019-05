Leroy Sane zum FC Bayern München? Uli Hoeneß: "Die Chance ist eher klein"

Uli Hoeneß ist in Sachen Leroy Sane nicht besonders optimistisch. Sollte der Nationalspieler zum FC Bayern München wechseln, würde dies das Interesse an Chelseas Callum Hudson-Odoi jedoch nicht schmälern. Lothar Matthäus rät dem FCB zudem, bei der Personalie Kai Havertz schnell zu handeln.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Leroy Sane zum FC Bayern? Hoeneß: "Chance ist eher klein"

Der FC Bayern versucht, Leroy Sane von Manchester City nach München zu lotsen. Das bestätigten die Vereinsbosse in den vergangenen Tagen. Das hat Präsident Uli Hoeneß gegenüber Sky ein weiteres Mal eingeräumt: "Es ist so, wie es in der Zeitung steht. Wir haben Interesse."

Hoeneß glaubt jedoch, dass es nicht einfach wird, Sane von einem Wechsel zu überzeugen: "Aber die Chance, ihn zu kriegen, ist eher klein."

Auch Oliver Bierhoff, Manager der deutschen Nationalelf, hegt Zweifel: "Ob jetzt der unbedingte Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren, da ist, glaube ich jetzt weniger."

Head-2-Head vor dem Pokalfinale RB Leipzig vs. FC Bayern: Eine eindeutige Sache? © getty 1/23 Mit RB Leipzig trifft die beste Defensive der Bundesliga im DFB-Pokalfinale auf den FC Bayern München - die beste Offensive. Welcher Klub ist auf welchen Positionen besser besetzt? Das Head to Head. © getty 2/23 Peter Gulacsi: Leipzig stellte in dieser Saison die beste Defensive der Bundesliga – und daran hatte der Keeper einen entscheidenden Anteil. Gulacsi strahlte stets Ruhe aus und leistete sich kaum Fehler. © getty 3/23 Manuel Neuer: Der Nationalkeeper plagt sich seit Monaten immer wieder mit kleineren oder größeren Verletzungsproblemen herum und findet somit nicht in den Spielrhyhtmus. Zuletzt fehlte er wegen eines Muskelfaserrisses. 1:0 Leipzig. © getty 4/23 Lukas Klostermann: Spielt eine starke Saison, die im März sogar mit seinem Nationalmannschaftsdebüt belohnt wurde. Beachtlich ist vor allem seine Torgefahr: Klostermann traf in dieser Bundesligasaison fünf Mal. © getty 5/23 Joshua Kimmich: Er ist der stete Motor auf der rechten Defensivseite des FC Bayern. Kimmich verpasste in dieser Bundesligasaison keine einzige Sekunde – und nutzte diese Zeit für überragende 14 Assists. 1:1 Bayern © getty 6/23 Ibrahima Konate: Nach einer leichten Schwächephase im Herbst stabilisierte er sich und zeigte in den vergangenen Wochen Top-Leistungen. Ist aber auch immer für einen Schnitzer gut – wie beim letztlich nicht gegebenen 0:1 im Bundesligaspiel gegen den FCB. © getty 7/23 Niklas Süle: Rückte in der Innenverteidiger-Hierarchie des FC Bayern von Platz drei auf eins und rechtfertigte das mit guten Leistungen. Seine Zweikampf- und Passquoten sind über die Saison betrachtet besser als Konates. 1:2 Bayern. © getty 8/23 Willi Orban: Als Kapitän führt er die Mannschaft an und gibt seinem jungen Nebenmann Konate Sicherheit. Orban erzielte in dieser Bundesligasaison vier Treffer. © getty 9/23 Mats Hummels: Wurde im Laufe der Saison teils stark kritisiert – was nicht immer gerechtfertigt war. Gewann beim FC Bayern den Zweikampf mit Boateng und spielte eine starke Rückrunde. Remis, 2:3 Bayern © getty 10/23 Marcel Halstenberg: Beim 2:1-Sieg gegen Gladbach wurde er zuletzt mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Ansonsten meist im Hintergrund, aber mit stabilen Leistungen links hinten. © getty 11/23 David Alaba: Seit einigen Zeit scheint er etwas zu stagnieren - jedoch auf hohem Niveau. Rückt oft weit auf und probiert sich mit Distanzschüssen. In dieser Bundesligasaison gelangen Alaba drei Treffer. Remis, 3:4 Bayern © getty 12/23 Konrad Laimer: Spielt im defensiven Mittelgeld sehr unauffällig, ist als Löcherstopfer und Ballabfangjäger aber nicht unwichtig für Leipzig. Steigerungspotenzial hat Laimer im Passspiel. © getty 13/23 Javi Martinez: Wenn er spielt, steht der FC Bayern unumstritten stabiler. Martinez hat zwar Schnelligkeitsdefizite, macht diese aber mit gutem Stellungsspiel und seiner Präsenz wieder wett. 3:5 Bayern. © getty 14/23 Kevin Kampl: Spiel eine extrem konstante Saison mit wenigen Ausreißern nach oben oder unten. Passsicherheit und Kreativität seines Pendants beim FC Bayern Thiago gehen ihm aber ab. © getty 15/23 Thiago: Ist die unumstrittene Schaltzentrale im Spiel des FC Bayern. Thiago verteilt die Bälle mit Präzision und Ideenreichtum und setzt seine Mitspieler so immer wieder gekonnt in Szene. 3:6 Bayern. © getty 16/23 Marcel Sabitzer: Unumstrittener Stammspieler auf der rechten Seite – aber mit weniger Zug zum Tor als sein Pendant beim FC Bayern Gnabry. Liefert immer wieder gute Flanken. © getty 17/23 Serge Gnabry: Nicht nur für Präsident Uli Hoeneß die positive Überraschung der FCB-Saison. Gnabry erkämpfte sich spielend leicht einen Stammplatz. Wertvoll ist er nicht nur wegen seiner Effizienz, sondern auch wegen seiner Dynamik. 3:7 Bayern. © getty 18/23 Yussuf Poulsen: Als absolute Zweikampf- und Luftzweikampfmaschine an vorderster Front für das Leipziger Defensivspiel fast genauso wichtig wie für das Angriffsspiel. Dazu gelangen ihm in der Bundesliga 15 Saisontore. © getty 19/23 Thomas Müller: Sehr gute Leistungen wie gegen Dortmund oder Frankfurt wechseln sich bei ihm mit etlichen unglücklichen ab. Müller verzeichnete in dieser Bundesligasaison zwar erstaunliche 15 Scorerpunkte, ist aber nicht mehr unersetzlich. 4:7 Leipzig. © getty 20/23 Emil Forsberg: Ende der Hinrunde fehlte er lange wegen Leistenproblemen, dann fand er schwer zurück in die Spur. Seit knapp zwei Monaten aber in Top-Form: in den vergangenen acht Bundesligaspielen mit sieben Scorerpunkten. © getty 21/23 Kingsley Coman: Wie sehr ihn der FC Bayern braucht, merkt man immer dann, wenn er verletzt ist. Coman ist der beste Dribbler im Kader. Und gibt dem Spiel seiner Mannschaft somit einen Funken Anarchie. 4:8 Bayern. © getty 22/23 Timo Werner: Mit seinem Tempo und seiner Zielstrebigkeit ist Werner der entscheidende Faktor in Leipzigs Hochgeschwindigkeits-Philosophie. Mit seinen 16 Treffern landete er in der Torschützenliste aber nur auf dem geteilten achten Platz. © getty 23/23 Robert Lewandowski: Krönte sich in dieser Saison mit 22 Toren zum vierten Mal zum Torschützenkönig der Bundesliga und ist seit Jahren der beste in Deutschland aktive Stürmer. 4:9 Bayern.

FC Bayern weiter an Hudson-Odoi interessiert

In einer von der Bild durchgeführten Diskussion hat auch Karl-Heinz Rummenigge angekündigt, einen Transfer von Sane ausloten zu wollen.

Zudem deutete er an, dass ein Wechsel des deutschen Nationalspielers nicht das Interesse an Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea ad acta legen würde. Der 18-Jährige fehlt aktuell aufgrund eines Achillessehnenrisses.

FC Bayern: Zu- und Abgänge in der Saison 2019/20

Zugänge Abgänge Lucas Hernandez (Atletico Madrid) Arjen Robben (unbekannt) Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) Franck Ribery (unbekannt) Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) Rafinha (unbekannt)

Rummenigge über Kahn-Zukunft beim FCB

Rummenigge hat zudem noch über einige weitere Themen parliert. Zum Beispiel über die Personalie Oliver Kahn, der zum 1. Januar 2020 in den Bayern-Vorstand eintritt: "Mein Vertrag läuft noch bis Ende 2021, wir werden eine Art Übergang machen. Da er gar keine Erfahrung hat in diesem Job, muss er sich einarbeiten", so Rummenigge.

Der Vorstandsboss traut dem ehemaligen Torhüter den Posten aber voll und ganz zu: "Du musst diesen Laden finanziell unter Feuer halten, damit er sportlich da oben mithalten kann. Oliver hat eine gute Entwicklung genommen - und er ist viel entspannter als früher als Torwart. Ich bin überzeugt, dass er das schafft."

KHR spricht über Super-League-Pläne

Wie die Reform der Champions League und Europa League ab 2024 wohl aussehen könnte, ist kürzlich erstmals bekannt geworden. Über diese Pläne äußerte sich Rummenigge wie folgt: "Das ist eine Idee der UEFA. Die wird jetzt in einem offenen, demokratischen, transparenten Prozess diskutiert."

Rummenigge sei jedoch davon "überzeugt, dass Wochenendspiele kein Thema mehr sein werden". Zudem glaubt er, "dass die Diskussionen in einem Kompromiss münden, der der Bundesliga keinen Schaden zufügt."

FC Bayern: Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte des FCB © getty 1/17 Nach dem Transfer von Hernandez sollte eigentlich Schluss sein mit den ganz großen Ausgaben beim FC Bayern. Doch nun bestätigte der FCB sein Interesse an Leroy Sane. ManCity fordert 113 Millionen, die Sane mit Abstand zum Rekordtransfer machen würden. © getty 2/17 Dieser schwere Rucksack des Rekordtransfers wurde in den vergangenen Jahren immer öfter weitergereicht. SPOX zeigt euch die teuersten Neuzugänge in der Geschichte des FC Bayern. © getty 3/17 Platz 14: THIAGO (2013/14, 25 Millionen Euro vom FC Barcelona). © getty 4/17 Platz 14: ARJEN ROBBEN (2009/10, 25 Millionen Euro von Real Madrid). © getty 5/17 Platz 13: MEHDI BENATIA (2014/15, 28 Millionen Euro von AS Rom). © getty 6/17 Platz 9: FRANCK RIBERY (2007/08, 30 Millionen Euro von Olympique Marseille). © getty 7/17 Platz 9: DOUGLAS COSTA (2015/16, 30 Millionen Euro von Schachtjor Donezk). © getty 8/17 Platz 9: MANUEL NEUER (2011/12, 30 Millionen Euro von Schalke 04). © getty 9/17 Platz 9: MARIO GOMEZ (2009/10, 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart). © getty 10/17 Platz 6: RENATO SANCHES (2016/17, 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon). © getty 11/17 Platz 6: MATS HUMMELS (2016/17, 35 Millionen Euro von Borussia Dortmund). © getty 12/17 Platz 6: BENJAMIN PAVARD (2019/20, 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart). © getty 13/17 Platz 5: MARIO GÖTZE (2013/14, 37 Millionen Euro von Borussia Dortmund). © getty 14/17 Platz 4: ARTURO VIDAL (2015/16, 37,5 Millionen Euro von Juventus Turin). © getty 15/17 Platz 3: JAVI MARTINEZ (2012/13, 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao). © getty 16/17 Platz 2: CORENTIN TOLISSO (2017/18, 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon). © getty 17/17 Platz 1: LUCAS HERNANDEZ (2019/20, 80 Millionen Euro von Atletico Madrid).

Matthäus rät FC Bayern zu schnellem Havertz-Transfer

"Für mich ist Kai Havertz der Spieler der Saison", sagte Lothar Matthäus zur Sport Bild. Begründung: "Er hat die Mannschaft geführt, die entscheidenden Tore erzielt - und das konstant. Damit war er noch stärker als Dortmunds Marco Reus."

Da der Rekordnationalspieler glaubt, dass Havertz auch Optionen im Ausland haben wird, erteilt er Bayern München folgenden Rat: "Dem FC Bayern würde ich raten, Kai Havertz schon in diesem Sommer zu holen. Lieber jetzt ein paar Millionen drauflegen, bevor er ins Ausland geht."

Calmund geht von Havertz-Wechsel zum FCB aus

Auch Ex-Leverkusen-Manager Reiner Calmund hat auf einer Veranstaltung der Bild in Berlin gesprochen und ist sich sicher: "Kai Havertz wird im nächsten Jahr zum FC Bayern gehen, nicht in diesem Jahr. Da wird er nicht wechseln."

Havertz ist in Leverkusen noch bis 2022 vertraglich gebunden, seine Ablösesumme wird zwischen 80 und 100 Millionen Euro taxiert. Calmund: "Die wollen noch ein bisschen Spaß an dem Jungen haben. Aber er wird irgendwann wechseln. Und dann hoffe ich, dass er in Deutschland bleibt. Und wer das dann am Besten machen kann: Bayern München."