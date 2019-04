Niklas Süle: FC Bayern wird Robben und Ribery in neuen Rollen einbinden

Niklas Süle geht davon aus, dass Arjen Robben und Franck Ribery nach dem Ende ihrer Spielerkarrieren in neuen Rollen für den FC Bayern München arbeiten werden. Während Robbens Abschied zum Saisonende bereits feststeht, ist Riberys Zukunft weiterhin offen.

Es ist im Laufe der vergangenen Monate zu einem Ritual geworden in der Münchner Allianz Arena. Irgendwann Anfang einer jeden zweiten Halbzeit beginnt sich Franck Ribery warmzumachen, woraufhin die Fans seinen Namen skandieren: "Ribery! Ribery! Ribery!" Von Spiel zu Spiel machen sie das lauter, denn sie wissen: Jeder Einsatz könnte Riberys letzter für den Klub sein. Er wird den FC Bayern im Sommer nach zwölf Jahren wohl verlassen (müssen).

Robbens Abschied steht dagegen schon fest, womöglich hat er seinen letzten Einsatz für den FC Bayern bereits hinter sich - Ende November in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Seitdem plagt er sich mit allen möglichen Zahn- und Muskelproblemen herum. "Ich hoffe, dass er sich bald zurückkämpft und wir noch das eine oder andere Spiel mit ihm haben", sagt sein Kollege Niklas Süle gegenüber SPOX und Goal.

Süle: "Würde mich freuen, wenn sie weitermachen"

Ob Ribery und Robben, 36 und 35 Jahre alt, ihre Spielerkarrieren nach dem Abschied vom FC Bayern fortsetzen werden, ist noch offen. "Ich würde mich sehr freuen, wenn sie weitermachen", sagt Süle. "Aber wenn es nicht so kommen sollte, dann hoffe ich, dass sie beide einen gebührenden Abschied bekommen."

Es wären finale Abschiede als Spieler des FC Bayern, aber wohl keine finalen Abschiede vom Klub generell. Süle geht fest von einer Rückkehr des ewigen Flügelduos zum FC Bayern in neuen Rollen aus. "Die Bayern haben verdiente Spieler in der Vergangenheit immer in den Verein eingebunden, wenn die das wollten", sagt er. "Das werden sie bei ihnen - sobald alle Seiten dafür offen sind - bestimmt auch machen."