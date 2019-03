FC Bayern - James-Gala gegen Mainz: Drei Tore und ein Fragezeichen

James glänzt beim 6:0 des FC Bayern gegen Mainz 05 mit drei Toren. Im Anschluss brennt eine Frage mehr denn je unter den Nägeln: Wo liegt seine Zukunft?

James Rodriguez ist kein Lautsprecher, nicht der Typ, der gerne nach dem Spiel im Scheinwerferlicht badet und mit merklicher Genugtuung die Lobpreisungen der Medien oder Teamkollegen delektiert.

Am Sonntag musste er sich aber zwangsläufig in der Mixed Zone stellen, nahm diesmal keine Sprachnachricht auf, telefonierte nicht, um geschäftstüchtig zu wirken - und damit den drohenden Reporterfragen aus dem Weg zu gehen, wie er es in der Vergangenheit nicht selten handhabte.

Der Kolumbianer war gegen Mainz 05 zum viel umjubelten Mann des Spiels avanciert, hatte erstmals seit er im Sommer 2017 auf Leihbasis von Real Madrid zum FC Bayern gewechselt war, drei Tore in einem Spiel beigesteuert.

Sehenswerte, technisch hochwertige Treffer, die zum Zungeschnalzen animierten und ihm zunächst Standing Ovations bei seiner Auswechslung und später den Spielball mit allen Unterschriften seiner Mannschaftskameraden einbrachte - so, wie es bei einem Hattrick Usus ist.

James Rodriguez hält sich zu Zukunft weiter bedeckt

"Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich drei Tore geschossen habe", sagte James im Gespräch mit den anwesenden Journalisten, wirkte ob seiner herausragenden Darbietung und dem damit verbundenen Rummel um seine Person aber eher peinlich berührt. Deshalb hob er auch schnell die Mannschaftsleistung hervor und bedankte sich brav bei den restlichen Bayern-Jungs, die ihm den Weg für seine Gala ebneten.

Damit war der rein sportliche Teil auch schon abgearbeitet. Zu erschreckend, zu sehr in Kaninchen-vor-der-Schlange-Manier hatte sich der Gegner aus Rheinhessen an diesem ungemütlichen Abend präsentiert. Allerdings resultierten aus James' Leistung selbstverständlich die immer wiederkehrenden Fragen zu seiner Zukunft. Fragen, um die sich im Bauch der Allianz Arena abermals alle Beteiligten metaphorisch wunden wie die bereits angesprochene Schlange.

"Das ist noch Zukunftsmusik. Dazu kann ich noch nichts sagen. Es gibt noch einige wichtige Spiele, danach müssen wir uns zusammensetzen. Ich fühle mich aber wohl hier und bin glücklich", erklärte der Mittelfeldmann.

James: Zidane "wird meine Zukunft nicht beeinflussen"

Zuletzt war er immer wieder mit einer Rückkehr zu den Königlichen in Verbindung gebracht worden, nährte dahingehende Gerüchte teilweise selbst mit einigen Aussagen. Allerdings noch bevor Zinedine Zidane, der während seines ersten Engagements als Trainer nicht unbedingt als James-Fürsprecher galt, nur neun Monate nach seinem Rücktritt erneut bei den Blancos angeheuert hatte.

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung habe er "nie" Probleme mit Zidane gehabt, sagte der 27-Jährige und versicherte mit Hinblick auf die Zizou-Rückkehr: "Er wird meine Zukunft nicht beeinflussen."

Doch nicht nur James blieb bezüglich seiner Zukunft unkonkret. Auch den Protagonisten Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic waren keine wirklichen Prognosen zu entlocken.

Anders als FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der sich jüngst in einem Interview mit der AZ als James-Fan geoutet und recht deutlich für einen Verbleib des Edeltechnikers ausgesprochen hatte.

Hoeneß beispielsweise hatte zwar ein "sehr gutes" Spiel von James gesehen, merkte aber an: "Wir müssen das in einer Gesamtbetrachtung am Ende entscheiden, ob wir ihn verpflichten oder nicht."

Einzelkritiken und Noten zu FC Bayern gegen FSV Mainz 05 © getty 1/29 Der FC Bayern schoss sich gegen Mainz 05 beim 6:0 den Champions-League-Frust von der Seele. Während James überragte, gab besonders ein Mainzer Innenverteidiger eine bemitleidenswerte Figur ab. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel... © getty 2/29 Manuel Neuer: Bekam kaum etwas auf seinen Kasten. Neuer brachte sich in der ersten Halbzeit einmal selbst in die Bredouille, als sein missglückter Befreiungsschlag zu einer der wenigen Mainzer Torannäherungen führte. Note: 3,5 © getty 3/29 Joshua Kimmich: In der Defensive kaum gefordert, durfte sich der Rechtsverteidiger an zahlreichen Bayern-Angriffen beteiligen. Das Resultat: Seine schöne Hereingabe vor dem 2:0 auf Goretzka, der dann per Brust auf James ablegte. Note: 2,5. © getty 4/29 Niklas Süle: Avancierte zu Matetas Albtraum. Der Innenverteidiger gewann alle seine Zweikämpfe und hätte beinahe noch selbst einen Treffer erzielt. Sein Fernschuss kurz nach der Pause segelte aber knapp am langen Pfosten vorbei. Note: 2. © getty 5/29 Jerome Boateng: Ersetzte Hummels in der Innenverteidigung und verlebte insgesamt einen recht ruhigen Abend. Einmal klärte er in höchster Not gegen Mateta, der in Begriff war, alleine auf Neuer zuzustürmen. Note: 3. © getty 6/29 David Alaba: Glänzte nur wenige Augenblicke nach Anpfiff, als seine maßgeschneiderte Flanke Lewandowski in der Mitte fand. Ansonsten umtriebig und offensivfreudig. In der Defensive mit einer Zweikampfquote von ordentlichen 67 Prozent. Note: 2,5. © getty 7/29 Leon Goretzka: Der Unauffälligste im Münchner Mittelfeld, aber trotzdem mit einem sehr hellen Moment, als er den freistehenden James sehenswert mit der Brust in Szene setzte. Ordentlicher Auftritt des ehemaligen Schalkers. Note: 2,5. © getty 8/29 Thiago: Bekam kaum einmal Druck vom Gegner, durfte dementsprechend schalten und walten wie er wollte. Vor dem 3:0 durch Coman verlor er zunächst die Kugel, eroberte sie dann zurück und spielte einen sehenswerten Pass auf den Franzosen. Note: 2,5. © getty 9/29 Thomas Müller: Arbeitete viel. Jagte vor dem 5:0 Hack das Leder ab und bereitete so – etwas unfreiwillig – James' dritten Treffer vor. Die große Show gehörte an diesem Sonntagabend seinen Nebenmännern. Note: 3,5. © getty 10/29 James: Der Mann des Spiels: Immer anspielbar, technisch herausragend und dreifacher Torschütze. James führte die Mainzer Abwehr zeitweise vor und wurde folgerichtig mit Standing Ovations bei seiner Auswechslung verabschiedet. Note: 1. © getty 11/29 Kingsley Coman: Gutes Spiel des pfeilschnellen Linksaußen. Sein persönliches Highlight: Der Treffer zum 3:0, bei dem er der gesamten Mainzer Hintermannschaft davongeeilt war und überlegt eingeschoben hatte. Note: 2. © getty 12/29 Robert Lewandowski: Eröffnete den Torreigen nach wenigen Minuten und beschäftigte seine Gegenspieler über die volle Distanz. Note: 2,5. © getty 13/29 Alphonso Davies: Kam in der 59. Minute für Alaba ins Spiel und durfte nur elf Minuten später seinen ersten Bundesligatreffer bejubeln. Gelungener Arbeitstag für den jungen Kanadier. Note: 2. © getty 14/29 Franck Ribery: Kam für Landsmann Coman, blieb in seinen verbleibenden 24 Minuten aber -anders als gegen Wolfsburg, als er drei Tore vorbereitete – diesmal unauffällig. Note: 3,5. © getty 15/29 Rafinha: Kam für den überragenden James und mischte noch ein paar Minuten bei den Münchner Festspielen mit. Note: Ohne Bewertung. © getty 16/29 Florian Müller: Konnte einem leidtun. Machte beim frühen Bayern-Tor durch Lewandowski keinen guten Eindruck, da er den kurzen Pfosten preisgab. Verhinderte mit zwei starken Paraden aber eine noch höhere Niederlage. Note: 4,5. © getty 17/29 Daniel Brosinski: Stark in der Luft, schwach am Boden. Fand offensiv bis auf eine Torschussvorlage nicht statt und bekam Coman in keiner Phase der Partie in den Griff. Note: 5. © getty 18/29 Stefan Bell: Der Kapitän zog sich mit einer guten Zweikampfquote noch halbwegs aus der Affäre, schaffte es allerdings nicht, die als Hühnerhaufen daherkommende Mainzer Defensive zu stabilisieren. Note: 4,5. © getty 19/29 Moussa Niakhate: Schlug mit vier Flanken die meisten der Gäste. Das war es aber auch schon mit den positiven Erkenntnissen. Niakhate wirkte wie die gesamte Mainz-Defensive heillos überfordert. Note: 4. © getty 20/29 Alexander Hack: Katastrophale Vorstellung des Innenverteidigers. Leistete sich mehrere fatale Ballverluste vor dem eigenen Tor – so auch kurz nach Wiederanpfiff, als Müller ihm die Kugel abluchste und James gefühlvoll vollstreckte. Note: 6. © getty 21/29 Jean-Philippe Gbamin: Ließ in Halbzeit eins hie und da seine technische Klasse aufblitzen, wirkte in seinen Aktionen aber viel zu behäbig und verschleppte den Ball zu oft. Nach dem Seitenwechsel nahezu unsichtbar. Note: 4,5. © getty 22/29 Danny Latza: Körperloser, kraftloser Vortrag des Mittelfeldspielers. Bestritt in 90 Minuten gerade einmal fünf Zweikämpfe – und verlor alle. Note: 5,5. © getty 23/29 Levin Öztunali (bis 75.): Der einzige Mainzer, der sich halbwegs bundesligatauglich präsentierte. Gewann zwar nur knapp die Hälfte seiner Zweikämpfe, kam aber immerhin zu zwei ordentlichen Abschlüssen. Note: 3,5. © getty 24/29 Jean-Paul Boetius (bis 45.): Zeigte sich immerhin zweikampffreudig. Brachte mit dem Ball am Fuß aber überhaupt nichts zustande. Logische Folge: Schwarz wechselte ihn zur Pause aus. Note: 5 © getty 25/29 Karim Onisiwo: Fand nicht statt. Und wenn er einmal den Ball hatte, traf er in der Regel die falsche Entscheidung. Brachte nur 40 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Note: 4,5. © getty 26/29 Jean-Philippe Mateta (bis 63.): Sah gegen Süle und Boateng kein Land, machte selbst einfache Bälle nicht gut fest. Verstolperte die einzige aussichtsreiche Chance, die sich ihm bot. Note: 5. © getty 27/29 Pierre Kunde (ab 45.): Kam direkt nach der Pause für den blassen Boetius. Beendete die Partie mit einer guten Zweikampfquote (75 Prozent) und starker Passquote (93 Prozent). Verlieh dem schwachen Mainzer kollektiv damit trotzdem keine Stabilität. Note: 4. © getty 28/29 Aaron Martin (ab 63.): Ersetzte den schwachen Mateta, um ein noch höheres Debakel zu verhindern. Leistete sich keine Fehler. Nach seiner Einwechslung traf der FCB nur noch einmal. Note: 4. © getty 29/29 Giulio Donati (ab 75.): Kam für den bemühten Öztunali. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung.

Salihamidzic: "Werden darüber reden, wenn die Zeit gekommen ist"

Salihamidzic reagierte auf die Frage von Goal und SPOX, ob James gegen Mainz die perfekte Bewerbung für einen fixen Transfer im Sommer geliefert habe: "Das war heute großartig, ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm."

Brazzo verwies aber gleichzeitig auch - gebetsmühlenartig, beinahe schon bewundernswert gelassen, immer wieder auf die gleichen Fragen eingehen zu müssen - erneut auf die lange Zeit, die noch bliebe, um eine Verpflichtung auszuloten. "Wir werden darüber reden, wenn die Zeit gekommen ist. Dann werden wir unsere Schlüsse ziehen."

Dürften vornehmlich James' Mitspieler über das weitere Vorgehen im zähen Poker entscheiden, würden sie wohl für eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Südamerikaner votieren, schwärmten sie nach der Begegnung mit den Nullfünfern doch in den höchsten Tönen.

Niklas Süle lobte: "Sein linker Fuß ist einmalig. Er ist aber auch ein wahnsinnig guter Typ", ehe Thomas Müller, der mittlerweile nicht statt James aufgeboten wird, sondern Seite an Seite mit dem 68-maligen Nationalspieler spielt: "Ich habe schon oft gesagt, dass ich am liebsten mit ihm zusammenspiele, weil er jemand ist, der dem Ball entgegengeht. Er verteilt den Ball sehr gut und ich gehe gerne in den Raum, in den er die Bälle hereinspielen will."

Kurz zuvor hatte er James noch in der Kabine via Social Media zu dessen "sehr besonderen Leistung" gratuliert.

FC Bayern: Das Fragezeichen aus dem Weg räumen

Sehr viel analoges und virtuelles Scheinwerferlicht für einen Spieler, der sich lieber zurückhält, präferiert, seine Arbeit so gut wie möglich zu verrichten und im Anschluss ungestört wahlweise ins Auto oder in den Mannschaftsbus einsteigen zu dürfen.

Fest steht allerdings: Spätestens kurz nach der Saison werden die Strahler wieder auf ihn gerichtet sein. Um endlich dieses große, unsichtbare Fragzeichen, das seit Monaten über der Säbener Straße und der Allianz Arena schwebt, aus dem Weg zu räumen, Licht ins Dunkle zu bringen.