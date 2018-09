FC Bayern: Thiago fehlt angeschlagen beim Abschlusstraining vor der Champions League

Der FC Bayern bangt vor dem Auftakt der Champions-League-Saison bei Benfica Lissabon am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) um den Einsatz von Thiago. Der spanische Nationalspieler fehlte am Dienstagabend beim Abschlusstraining im Estadio da Luz wegen Problemen am großen Zeh.

Dafür waren Leon Goretzka und Franck Ribery wieder dabei. Goretzka hatte am Montag das Training abbrechen müssen und war mit bandagiertem rechten Fuß vom Platz gehumpelt. Das 3:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag hatte er wegen einer Hüftblessur verpasst. Ribery saß gegen Bayer nur auf der Bank, die Einheit am Montag verpasste er wegen einer Magenverstimmung.

Trainer Niko Kovac stehen nach den Verletzungen von Kingsley Coman (Syndesmoseriss), Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) und Rafinha (Innenbandteilriss im Sprunggelenk) inklusive Thiago nur noch 16 Feldspieler zur Verfügung. Zur Sicherheit flogen deshalb Paul Will (zentrales Mittelfeld) und Woo-Yeong Jeong (offensive Außenbahn) von der zweiten Mannschaft der Bayern mit nach Lissabon.

