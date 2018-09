FC Bayern, News und Gerüchte - Wegen Boateng: Salihamidzic attackiert PSG

Hasan Salihamidzic hat das Verhalten von Paris Saint-Germain rund um den möglichen Wechsel von Jerome Boateng geärgert. Michael Reschke äußerte sich derweil zur Zukunft von Benjamin Pavard - beim FC Bayern? Außerdem dabei: Thomas Müller und Mats Hummels wollen mit dem DFB-Team Wiedergutmachung, Arjen Robben spricht über den Konkurrenzkampf beim FCB.

Salihamidzic kritisiert PSG wegen Boateng

Hasan Salihamidzic hat Paris Saint-Germain nach dem geplatzten Wechsel von Jerome Boateng kritisiert. "Ich will keinen beleidigen, ich sage nur, dass man mit Bayern München solche Sachen nicht machen kann. Ganz besonders, wenn es um so einen Spieler geht", sagte der FCB-Sportdirektor bei Sky.

Er habe, auch im Beisein von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, mehrere Gespräche mit dem wechselwilligen Boateng geführt, doch auch der Nationalspieler habe es so empfunden, dass "die Taktik der anderen Seite komisch war", ergänzte Salihamidzic: "Wenn so ein Transfer zustandekommen soll, müssen viele Dinge passen. Wir müssen wollen, der Spieler muss wollen - und der andere Klub muss bei so einem Spieler ernsthaftes Interesse zeigen. Das haben wir in keinem Moment so gespürt."

Boatengs Abschied galt trotz Vertrags bis 2021 als wahrscheinlich, Paris mit Trainer Thomas Tuchel war aber offenbar nicht bereit, die von den Bayern geforderte Ablösesumme zu bezahlen. "Es gab Gespräche mit Paris, das ist kein Geheimnis", sagte der Weltmeister von 2014 der Welt: "Die Aufgabe dort war interessant, die Gespräche mit Thomas Tuchel waren gut."

Reschke: Pavard? "Bayern hat ganz gute Karten"

Michael Reschke hat sich einmal mehr zur Zukunft von Weltmeister Benjamin Pavard geäußert. "Benjamin Pavard wird zur Saison 2019/2020 zu einem europäischen Topklub wechseln. Und der FC Bayern hat wohl ganz gute Karten. Zwei, drei europäische Topklubs haben konkret ihr Interesse bei uns hinterlegt", sagte Stuttgarts Sportvorstand bei Wontorra - der Fußballtalk.

Gleichzeitig stellte Reschke klar, dass Pavard auch dann nicht bereits in diesem Sommer nach München gewechselt wäre, wenn der Boateng-Transfer zu PSG geklappt hätte: "Wir hätten ihn für 50 Millionen nicht abgegeben."

Noten und Einzelkritik zu VfB - FC Bayern: Der Zaubersturm rollt - aber ein Neuling überragt © getty 1/29 Erst abgetaucht, dann gezaubert: Robert Lewandowski hat gegen den VfB Stuttgart gezeigt, wie wichtig er für den FC Bayern ist. Sein Partner Thomas Müller befindet sich weiter im Formhoch. Ein Startelf-Debütant überragt aber alle. Die Noten zum Spiel. © getty 2/29 Ron-Robert Zieler: Bei den Gegentoren machtlos. Starke Paraden gegen Hummels (41. und 56.). Insgesamt solide. Note: 3. © getty 3/29 Pablo Maffeo: Fing viele Bälle ab und trieb das Spiel stark an. Defensiv sicherer als in der Vorwoche gegen Mainz. Note: 3. © getty 4/29 Timo Baumgartl: Obwohl Pavard am Mann war, ließ er sich vor dem 0:1 mitziehen und war somit nicht auf seiner Position. Beim 0:2 von Lewandowski getunnelt, beim 0:3 nicht nah genug am Mann. Note: 5. © getty 5/29 Benjamin Pavard: Gegen die Offensive der Bayern gefordert. Starker Block gegen Kimmichs Schuss (16.). Hatte die meisten Ballaktionen und spielte die meisten Pässe. Defensiv zwar mit den meisten klärenden Aktionen (10), aber nicht immer sicher. Note: 3. © getty 6/29 Dennis Aogo: Sollte gemeinsam mit Ascacibar und Castro das Spiel in der Zentrale steuern. Zwar der passstärkste Stuttgarter (93 Prozent), gegen die Bayern aber meist ohne Zugriff. Mitverantwortlich, dass so viel durch die Mitte lief. Note: 3,5. © getty 7/29 Anastasios Donis: Der aktivste Stuttgarter. Verdiente sich ein Sternchen mit einem Ballgewinn gegen Lewandowski (26.). Gab kurz danach einen Warnschuss ab (34.) und versuchte immer wieder, Tempo zu machen. Aber glücklos und früh ausgewechselt. Note: 3. © getty 8/29 Emiliano Insua: Gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe, stand mehrfach falsch und schaffte es nicht, Kimmich einzubremsen. Offensiv ohne Einschlag. Insgesamt ausbaufähig. Note: 4,5. © getty 9/29 Gonzalo Castro: Kam nie richtig ins Spiel. Beim 0:1 nur Statist, auch sonst nicht präsent in der Zentrale. Dazu mit einer enorm schwachen Passquote. Muss sich steigern, um eine echte Verstärkung zu sein. Note: 5. © getty 10/29 Santiago Ascacibar: Ackerte und spulte die meisten Kilometer ab. Schaffte es mit Castro aber nicht immer, die Mitte dicht zu machen. Im Kopfballduell mit Goretzka vor Müllers Möglichkeit chancenlos. Hatte deutlich die meisten Ballgewinne. Note: 3. © getty 11/29 Christian Gentner: Komplett defensiv gefordert. Im Zweikampf sehr robust, dafür nicht sicher im Passspiel. Unauffällige Partie, die nach 64 Minuten zu Ende war, als Korkut Didavi brachte. Note: 3,5. © getty 12/29 Mario Gomez: Gute Kopfballablage auf Insua (14.). Ansonsten aber ohne Bindung, mit wenigen Ballaktionen und keinem eigenen Abschluss. Note: 5. © getty 13/29 Erik Thommy: Ersetzte an der 57. Minute Donis. Versuchte noch einmal einiges, aber kam wie sein Team nicht mehr ins Spiel. Note: 3,5. © getty 14/29 Daniel Didavi: In der 64. Minute für Gentner eingewechselt. Hatte noch eine Offensivaktion, ansonsten unsichtbar. Der Zeitpunkt seiner Hereinnahme war aber auch undankbar. Note: 3,5. © getty 15/29 Chadrac Akolo: Kam in der 78. Minute für Castro. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Überhaupt nicht gefordert von defensiv denkenden Stuttgartern. Note: 3,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Schlug gute Flanken, u.a. vor Goretzkas erster Kopfballchance (23.) und die Ecke vor einer weiteren Goretzka-Möglichkeit (53.), bereitete auch das 3:0 indirekt vor. Dazu mit einer sehr guten Passquote. Defensiv nicht gefordert. Note: 2. © getty 18/29 Jerome Boateng: Führte sich mit einer schlecht getimeten Grätsche gegen Insua (5.) ein. Danach mit gewohnt guter Spieleröffnung, u.a. vor dem 1:0 auf Müller. Note: 2,5. © getty 19/29 Mats Hummels: Defensiv kaum gefordert, wenn dann aber nicht immer gut im Zweikampf. Scheiterte bei zwei Kopfballchancen an Zieler (41. und 56.). Überragende Passquote von fast 96 Prozent. Note: 2,5. © getty 20/29 David Alaba: Setzte kurz nach der Pause einen direkten Freistoß an den Innenpfosten (49.). Immer wieder dynamisch nach vorne, aber nicht so auffällig wie Kimmich. Note: 2,5. © getty 21/29 Thiago Alcantara: Spielte den Part als alleiniger Sechser und Ballverteiler. Dort extrem passsicher, stark im Zweikampf und mit den meisten Ballgewinnen. Die meisten Ballaktionen sind bei ihm ja ohnehin Standard. Note: 2. © getty 22/29 Leon Goretzka: Machte ein Riesenspiel auf der Acht, von der er immer wieder nach vorne schob. War an jeder gefährlichen Aktion beteiligt, gab die meisten Torschüsse ab, traf zum 1:0 und bereitete das 2:0 vor. Note: 1. © getty 23/29 Arjen Robben: Außer seinen Ecken lange Zeit wenig auffällig. Bereitete drei Torschüsse vor, hatte eine gute Passquote, war aber bei eigenen Abschlüssen nicht so gefährlich wie sonst. Note: 3,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Als hängende Spitze häufig an gefährlichen Situationen beteiligt. Legte das 1:0 auf. Kurz vor der Pause nach Goretzka-Vorarbeit mit guter Gelegenheit. Schlug die Flanke vor dem 2:0 und erzielte das dritte Tor selbst. Note: 1,5. © getty 25/29 Franck Ribery: Zwar engagiert, traf aber häufig die falschen Entscheidungen und war ungenau bei Pässen und Flanken. Schwache Passquote, die deutlich meisten Ballverluste (23) und keine Torbeteiligung. In der 77. ausgewechselt. Note: 4. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Lange abgemeldet. Dann an der Entstehung des 1:0 beteiligt. Mit seiner ersten vernünftigen Aktion erzielte er ansatzlos das 2:0. Kurz danach bereitete er Müller 3:0 sehenswert vor. Note: 1,5. © getty 27/29 Serge Gnabry: Kam in der 77. Minute für Ribery. Ohne Bewertung. © getty 28/29 James Rodriguez: In der 78. Minute für Robben eingewechselt. Ohne Bewertung. © getty 29/29 Corentin Tolisso: Durfte ab der 80. Minute für Müller ran. Ohne Bewertung.

Robben spricht über den Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Nach dem 3:0-Sieg der Bayern beim VfB hat sich Arjen Robben zum Konkurrenzkampf beim FC Bayern geäußert. Der Niederländer ließ dabei erneut durchblicken, dass er auch im Alter von 34 Jahren nie mit einem Platz auf der Bank einverstanden ist.

"Als Spieler denkst du an dich. Fußball ist eine egoistische Welt. Alle 18 Spieler meinen, dass sie spielen müssen und diese Einstellung ist super", sagte Robben: "Am Ende gibt es immer Enttäuschungen. Die Entscheidung des Trainers muss man nicht akzeptieren, aber respektieren. Das wird für uns eine schwierige Aufgabe, aber da müssen wir zusammenhalten." Hier geht's zur ausführlichen News.

Bayern-Stars wollen Wiedergutmachung

Die gefallenen Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels haben vor dem Neuanfang mit der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster die Bedeutung des anstehenden Länderspiel-Doppelpacks hervorgehoben. "Wir wollen Wiedergutmachung", sagte Müller. Hummels ergänzte: "Alle, die da sind, wollen sehr viel zeigen."

Die DFB-Auswahl müsse "dafür sorgen, dass die Leistung passt und dann das Ergebnis zu dieser hoffentlich guten Leistung. Dann können wir wieder gegenhalten gegen die ganzen Fragen. Im Moment sind wir ohne Waffen", sagte Müller über die Kritik nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland.

Ein Teil der Wiedergutmachung soll bereits im ersten Länderspiel seit der WM-Pleite gegen Weltmeister Frankreich am Donnerstag in München erfolgen. "Wenn wir gewinnen, ist es ein Riesenschritt in die Richtung, die große Niederlage vom Sommer auszuwetzen. Wenn nicht, und das ist keine Laufkundschaft, wird es weitergehen", sagte Müller.

Hummels (29) meinte: "Wir wollen zeigen, dass das, was wir in Russland gemacht haben, so nicht hätte passieren dürfen - aber auch nicht wieder passieren wird." Von der ersten Trainingseinheit am Dienstag an werde man "sehr großes Engagement bei jedem Einzelnen sehen".

Kovac mit Auftritt gegen Stuttgart zufrieden

Niko Kovac ist mit dem Saisonstart des FC Bayern absolut einverstanden. "Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Die vier Pflichtspiele bisher waren gut. Die Mannschaft hat heute ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten 12:0 Ecken, viel Ballbesitz und haben gute Chancen herausgespielt. Da kann ich gratulieren", sagte der Trainer nach dem Sieg beim VfB.

Gleichzeitig hob er hervor, wie schwierig es ist, manchen Spieler nicht einmal in den Kader zu berufen: "Wir haben Weltklasse-Spieler, es ist jede Woche schwer, Spieler zu Hause zu lassen. Jede Entscheidung tut mir weh, aber ich kann nicht jeden spielen lassen. Als Trainer muss ich Entscheidungen treffen."