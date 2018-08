FC Bayern: Renato Sanches bei Paris Saint-Germain auf dem Zettel?

Paris Saint-Germain ist offenbar nicht nur an Linksverteidiger Juan Bernat vom FC Bayern interessiert, sondern hat auch ein Auge auf Renato Sanches geworfen. Das berichtete der kicker am Mittwoch.

Dem Fußball-Fachmagazin zufolge soll der französische Meister bereits sein Interesse an einer Verpflichtung des 21 Jahre alten Portugiesen hinterlegt haben. Der Wechsel von Bernat in die französische Hauptstadt soll hingegen nach Sky-Informationen schon kurz vor dem Abschluss stehen.

Sanches war im Sommer nach einem enttäuschend verlaufenen Leihgeschäft mit Swansea City zum FC Bayern zurückgekehrt und hatte in den ersten Wochen unter dem neuen Trainer Niko Kovac einen guten Eindruck hinterlassen. Noch im Juni prognostizierte Kovac, dass Sanches "diese Saison mit Sicherheit viele gute Spiele für den FC Bayern machen" werde.

Zuletzt hemmte den portugiesischen Nationalspieler allerdings eine Blockade im Lendenwirbelbereich in der Vorbereitung. Kovac berief Sanches in der Folge für keines der ersten drei Pflichtspiele in den Kader. Beim deutschen Rekordmeister hat der 21-Jährige noch einen Vertrag bis 2021.

