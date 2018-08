FC Bayern - News und Gerüchte: Robben hofft auf Rückkehr von Schweinsteiger

Nach dem Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger loben die Akteure des FC Bayern München die Klub-Legende in den höchsten Tönen. Arjen Robben hofft sogar auf eine Rückkehr des 34-Jährigen. Der angeschlagene Leon Goretzka gibt Entwarnung, während es neue Gerüchte um Renato Sanches gibt.

Bayern-Spieler schwärmen von Schweinsteiger

Mit 4:0 gewannen die Bayern gegen Chicago Fire, nach dem Spiel war aber natürlich Bastian Schweinsteiger das vorherrschende Thema. "Er hat ein großes Herz und er ist mit der Zeit ein guter Freund geworden", lobte David Alaba. "Ich bin ihm dankbar, er war immer für mich da, hat mir immer geholfen. Wenn man sich das heute so anschaut, dann ist das unglaublich. Die Leute lieben ihn."

Auch Arjen Robben sprach von "Gänsehaut", als er nach dem Abend gefragt wurde." Es zeigt einfach, wie groß er ist. Diesen Abend hat er sich selber erarbeitet. Das Stadion war voll und das nur für ihn", erklärte der Niederländer.

So verwunderte es nicht, dass Robben sich wünschen würde, wenn Schweinsteiger dem Verein nach seiner aktiven Laufbahn in irgendeiner Form erhalten bleiben würde. "Ich weiß nicht, was er plant. Aber so jemanden kann man im Verein natürlich immer gebrauchen."

Bastian Schweinsteiger: "Von solchen Erinnerungen lebt man"

Doch auch für Schweinsteiger selbst war dies alles andere als ein gewöhnliches Fußballspiel. "Das war ein unglaublicher Abend für mich. Daran werde ich mich noch lange erinnern", versicherte die Bayern-Legende auf der anschließenden Pressekonferenz. "Von solchen Erinnerungen lebt man. Ich schätze mich glücklich, dass ich diesen Moment erleben durfte."

In der zweiten Halbzeit gelang dem Fußball-Gott, wie ihn die Bayern-Fans nennen, dann sogar das ersehnte Tor, letztmals im Trikot der Roten. In Minute 83 besorgte der Mittelfeldspieler den 4:0-Endstand. "Es hat etwas gedauert, aber es war wunderbar. Ich war überrascht, dass alle zu mir hergestürmt sind und gesagt haben, ich soll nach vorne gehen. Es war ein tolles Gefühl, mit den Spielern zusammen zu spielen, mit denen ich meine größten Erfolge hatte."

Leon Goretzka verletzt: Brazzo gibt Entwarnung

Einen kleinen Wehrmutstropfen gab es in der Partie aber für die Bayern. Nationalspieler Leon Goretzka musste schon in der ersten Halbzeit mit einer Blessur am Knöchel ausgewechselt werden. "Ich glaube es ist nicht so schlimm", gab Sportdirektor Hasan Salihamidzic direkt nach dem Spiel Entwarnung. "Trotzdem ist es nicht gut für uns, dass er überhaupt etwas hat, ein paar Tage wird er ausfallen."

Goretzka selbst will aber schon am Wochenende wieder einsatzbereit sein. Dann reisen die Münchner zum VfB Stuttgart (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER). "Das geht schon, ich bin halt weggeknickt. Ich hoffe mal, dass ich am Samstag spielen kann", sagte Goretzka nach dem Spiel in der Mixed Zone.

Renato Sanches bei PSG angeboten?

Der Portugiese stand zum Saisonauftakt gegen Hoffenheim nicht im Kader, entsprechend gibt es weiterhin zahlreiche Gerüchte um einen Abgang des Mittelfeldmanns. Gestern wurde noch von einem Interesse von Fenerbahce berichtet, nun wirft Paris United Paris Saint-Germain in den Ring.

Laut des Online-Mediums wurde der Portugiese dem Spitzenklub aus der Ligue 1 angeboten, die Pariser haben aber noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie ein Angebot für den Youngster hinterlegen wollen.

Renato Sanches' Statistiken in den vergangenen Spielzeiten

Saison Team Wettbewerb Einsätze in der Liga Tore Vorlagen 2017/18 Swansea Premier League 12 - - 2016/17 FC Bayern Bundesliga 17 - - 2015/16 Benfica Liga NOS 24 2 1 2014/15 Benfica Ledman Liga Pro 24 - 1

