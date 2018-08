SPOX sucht den Stadion-Meister: Bewerte die Spielstätten der Bundesligisten

Die Bundesliga startet am 24. August in die 56. Saison, zuvor sucht SPOX das schönste Stadion der Liga, um bereits vor dem 1. Spieltag den Meister in dieser Disziplin zu krönen. Du kannst dabei abstimmen, welche Spielstätte diesen Titel verdient hat.

Du entscheidest dabei, was ein schönes Stadion ausmacht. Es kann ein besonders großes wie der Signal Iduna Park sein oder ebenso ein kleines, gemütliches wie das Schwarzwald-Stadion.

Auch architektonische Besonderheiten wie die leuchtende Fassade der Allianz Arena können ein Kriterium sein.

Verein Stadion Kapazität Borussia Dortmund Signal Iduna Park 81.359 FC Bayern München Allianz Arena 75.000 Hertha BSC Olympiastadion Berlin 74.400 FC Schalke 04 Veltins-Arena 62.271 VfB Stuttgart Mercedes-Benz Arena 60.449 Fortuna Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 54.600 Borussia Mönchengladbach Stadion im Borussia-Park 54.067 Eintracht Frankfurt Commerzbank-Arena 51.500 1. FC Nürnberg Max-Morlock-Stadion 50.000 Hannover 96 HDI-Arena 49.000 RB Leipzig Red Bull Arena 42.558 Werder Bremen Weserstadion 42.100 1. FSV Mainz 05 Opel Arena 34.000 FC Augsburg WWK-Arena 30.660 Bayer 04 Leverkusen BayArena 30.210 TSG 1899 Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 30.150 VfL Wolfsburg Volkswagen Arena 30.000 SC Freiburg Schwarzwald-Stadion 24.000

Jetzt hast Du die Wahl: Bewerte die Stadien auf einer Skala von 1 (hässlich) bis 5 (wunderschön) und bestimme den Stadion-Meister der Bundesliga!

SPOX sucht den Stadion-Meister: Jetzt abstimmen!