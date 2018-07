Robert Lewandowski wünscht wohl Aussprache mit dem FC Bayern München

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid Club Friendlies SV Werder Bremen -

Venlo

Robert Lewandowski wünscht sich anscheinend eine Aussprache mit dem FC Bayern München. Obwohl der deutsche Rekordmeister den Polen für unverkäuflich erklärte, soll Lewandowski die absolute Rückendeckung durch den Verein vermissen.

Wie die SportBild berichtet, bemängelt der Angreifer vor allem, dass ihn der Verein nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Real Madrid nicht entschieden gegen öffentliche Kritik an seiner Person verteidigte. Sowohl Im Halbfinale der Königsklasse als auch bei der Weltmeisterschaft in Russland sah sich der Angreifer einer Qualitäts-Debatte in der Öffentlichkeit ausgesetzt.

Zwar hatte die Münchner Chefetage dem kolportierten Wechselwunsch des Polen wiederholt eine Absage erteilt, Lewandowski gehe es aber vor allem darum, dass die Münchner Chefetage ein klares Bekenntnis zu seinem Wert für die Mannschaft abgebe. Ein Einstieg ins Mannschaftstraining ohne zuvor erfolgte Aussprache soll für den Polen wohl nur schwer vorstellbar sein.

Nach dem Vorrundenaus der polnischen Nationalelf bei der Weltmeisterschaft ist Lewandowskis Einstieg in die Sommervorbereitung der Münchner für den 25. Juli vorgesehen.