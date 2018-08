FC Bayern München: Wer war die beste Nummer 9 aller Zeiten beim FCB?

Beim FC Bayern München trugen bereits viele herausragende Spieler die Nummer 9. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem FCB-Trikot gewesen ist.

1964 bis 79: Gerd Müller

Der Bomber der Nation. "Kleines, dickes Müller" war irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort - der personifizierte Torriecher. 365 Tore in der Liga sind bis heute einsamer Rekord, außerdem traf er auch auf europäischer Bühne. Und schoss Deutschland zum WM-Titel.

4x Deutscher Meister

4x Pokalsieger

3x Europapokal der Landesmeister

1x Weltmeister

2x Fußballer des Jahres

1x Europas Fußballer des Jahres

Gerd Müller FC Bayern München Spiele 565 Tore 508 Assists 106

1979 bis 87: Dieter Hoeneß

Spitzname "Schwaben-Pfeil", dabei war der jüngere Bruder von Uli Hoeneß vor allem für seinen Kampfgeist und seine Kopfballstärke bekannt. Unvergessen sein Auftritt im Pokalfinale 1982, als er nach Platzwunde mit Turban weiterstürmte und per Kopf das 4:2 machte.

5x Deutscher Meister

3x Pokalsieger

Dieter Hoeneß FC Bayern München Spiele 302 Tore 145 Assists 13

1984 bis 93: Roland Wohlfarth

Der Leisetreter unter den Angreifern. Wohlfarth machte sich nichts aus Schlagzeilen. Obwohl ihm die Bayern fast jedes Jahr einen Neuzugang vor die Nase setzten, holte er sich seinen Stammplatz schnell wieder. Auch heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber in der Liga immer noch der drittbeste Bayern-Torschütze überhaupt.

5x Deutscher Meister

1x Pokalsieger

2x Torschützenkönig

Roland Wohlfarth FC Bayern München Spiele 322 Tore 155 Assists 36

1997 bis 2003: Giovane Elber

Der Mann für die schönen Tore und die unbekümmerten Scherze. Elber kam aus Stuttgart und wurde schnell Publikumsliebling. Eine echte Frohnatur vom Zuckerhut, aber auch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Unvergessen, wie er 1999 gegen Rostock von der Eckfahne traf.

4x Deutscher Meister

4x Pokalsieger

1x Champions-League-Sieger

1x Torschützenkönig

Giovane Elber FC Bayern München Spiele 266 Tore 140 Assists 57

seit 2014: Robert Lewandowski

In Sachen Quote ist keiner so nah dran am Bomber wie Lewandowski. In den letzten drei Jahren immer mindestens 29 Tore, es gibt nichts, was er nicht kann. Nicht immer ganz pflegeleicht - aber die Quote spricht für sich. Der Rekord mit fünf Toren in neun Minuten (September 2015 gegen Wolfsburg) ist einer für die Ewigkeit.

4x Deutscher Meister

1x Pokalsieger

2x Torschützenkönig

Robert Lewandowski FC Bayern München Spiele 195 Tore 151 Assists 35

Alle Spieler des FC Bayern München mit der Nummer 9 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.