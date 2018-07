FC Bayern München: Wer war die beste Nummer 14 aller Zeiten beim FCB?

International Champions Cup Man United -

In der Geschichte des FC Bayern München trugen viele Vereinsgrößen das Trikot mit der Nummer 14. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem FCB-Trikot gewesen ist.

Der einstige "Bayern-Schreck": Olaf Thon

Die erste Bekanntschaft machten die Bayern schon 1984 mit Olaf Thon, als er ihnen im Alter von 18 Jahren drei Tore im DFB-Pokal-Halbfinale einschenkte und, unter anderem durch ein Freistoßtor in letzter Minute, das ein Wiederholungsspiel erzwang. Vier Jahre später wechselte er dann von Schalke 04 an die Säbener Straße und wurde auch dort schnell zum Leistungsträger. Nach sechs Jahren und drei Meisterschaften beim FCB zog es ihn jedoch zurück an seine alte Wirkungsstätte. Mit den Knappen holte er unter anderem 1997 den UEFA-Pokal.

Weltmeister 1990

Vize-Weltmeister 1986

UEFA-Pokal-Sieger 1997

3x Deutscher Meister

2x DFB-Pokal-Sieger

Olaf Thon FC Bayern München Spiele 177 Tore 42 Assists 28

1997 bis 2000: Mario Basler

Mario Basler gilt bis heute als einer der impulsivsten Typen der Bundesliga. Doch trotz zahlreicher Eskapaden neben dem Platz stimmten seine Leistungen. Mit solchen überzeugte er auch bei Werder Bremen und empfahl sich im Sommer 1996 für einen Wechsel zum FC Bayern. Nach drei Jahren in München wurde Basler allerdings im November 1999 nach einer nächtlichen Rangelei in einem Wirtshaus suspendiert und in der Winterpause an den 1. FC Kaiserslautern verkauft.

Europameister 1996

1x Deutscher Meister

2x DFB-Pokal-Sieger

Bundesliga-Torschützenkönig 1995

Mario Basler FC Bayern München Spiele 110 Tore 28 Assists 28

2001 bis 2007 und 2012 bis 2015: Claudio Pizarro

Insgesamt zehn Saisons trug Claudio Pizarro das Trikot des FC Bayern - immer hatte er dabei die Nummer 14 auf dem Rücken. Unterbrochen wurde diese Phase nur zwischen 2007 und 2012, als er für den FC Chelsea und Werder Bremen auf Torejagd ging. Pizarro ist ohne Zweifel einer der besten Bundesliga-Stürmer aller Zeiten, steht mit 192 erzielten Toren auf Platz fünf der ewigen Torschützenliste, wobei der sogar der beste Ausländer ist. Bis zum Ende der vergangenen Saison stand der Peruaner noch beim 1. FC Köln unter Vertrag, ist aktuell aber vereinslos.

Champions-League-Sieger 2013

6x Deutscher Meister

6x DFB-Pokal-Sieger

Weltpokal-Sieger 2001

Klub-Weltmeister 2013

Dritter der Copa America 2015

Claudio Pizarro FC Bayern München Spiele 327 Tore 125 Assists 53

2015 bis 2017: Xabi Alonso

Xabi Alonso hat in seiner Karriere so gut wie alles gewonnen. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er zwei Mal Europameister und ein Mal Weltmeister, mit dem FC Liverpool und Real Madrid holte er jeweils die Champions League. Auch mit den Bayern war er überaus erfolgreich, in all seinen drei Saisons beim deutschen Rekordmeister holte er die Meisterschaft. Auf der Position des Sechsers lenkte er das Spiel aus dem Zentrum heraus und war bei jedem seiner Teams unangefochtener Chef im Mittelfeld.

Weltmeister 2010

Europameister 2008 und 2012

Champions-League-Sieger 2005 und 2014

1x Englischer Pokalsieger

1x Spanischer Meister

2x Spanischer Pokalsieger

3x Deutscher Meister

1x DFB-Pokal-Sieger

Spaniens Fußballer des Jahres 2003

Xabi Alonso FC Bayern München Spiele 117 Tore 9 Assists 12

Die Spieler des FC Bayern München mit der Nummer 14 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.