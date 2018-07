FC Bayern - News und Gerüchte: Talent Fein erhält Profivertrag - Bernat-Wechsel zu WOB?

US Darts Masters Fr 06.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Der FC Bayern hat "einen der besten Spieler" aus seiner U23 mit einem Profivertrag ausgestattet. Der VfL Wolfsburg soll hingegen ein Auge auf Juan Bernat geworfen haben, der Medienberichten zufolge allerdings auch im Fokus von Atletico Madrid steht.

SPOX fasst für euch die aktuellen News und Gerüchte rund um den FC Bayern zusammen.

FC Bayern fördert Nachwuchs: Adrian Fein unterschreibt Profivertrag

In Adrian Fein hat der FC Bayern ein Eigengewächs langfristig an sich gebunden. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler erhielt beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2021 und soll nun "Schritt für Schritt" an die Profis herangeführt werden, wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte.

Fein habe große Qualitäten und sei einer der besten Spieler der Münchner U23, so Salihamidzic nach der Vertragsunterzeichnung. Für Fein sei der Profivertrag beim Rekordmeister "eine Bestätigung für die harte Arbeit der letzten Jahre. Ich weiß, dass es jetzt erst richtig losgeht. Ich kann mir hier viel von den guten Spielern abschauen."

Fein stand in der vergangenen Saison 27 Mal für die Reserve des FC Bayern in der Regionalliga Bayern auf dem Platz und bestritt darüber hinaus in der UEFA Youth League, in der Bundesliga Süd/Südwest und im DFB-Junioren-Pokal sechs Spiele für die U19.

FC Bayern: Juan Bernat vor Wechsel zum VfL Wolfsburg?

Nach Informationen des Online-Portals Sportbuzzer ist der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung von Juan Bernat interessiert. Die Zeichen zwischen dem FC Bayern und dem Linksverteidiger stehen seit geraumer Zeit auf Trennung. Bernat kam verletzungsbedingt in der vergangenen Saison nicht über zwölf Einsätze hinaus und ist hinter David Alaba auf der linken Seite besten Falls nur zweite Wahl beim Rekordmeister.

Bernat kam 2014 für rund zehn Millionen Euro vom FC Valencia an die Isar und soll unter anderem auch bei Atletico Madrid auf dem Zettel stehen. Das berichtete die Sportzeitung AS Anfang Juni.

Juan Bernats Bilanz in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen Einsätze in Minuten 1. Bundesliga 11 - 2 892 Champions League 1 - - 45 Insgesamt 2018/18 12 - 2 937

Kingsley Coman über Fitnesszustand: "Brauche noch Zeit"

Vor seinem Syndesmosebandriss im Februar gab es kaum Zweifel an der WM-Teilnahme von Kingsley Coman bei der Equipe Tricolore. Nun ist er allerdings zum Zuschauen verdammt und bereitet sich akribisch auf die neue Saison vor. Anknüpfen an die Zeit vor der Verletzung, lautet das Motto für den 22-Jährigen.

"Ich war damals gut drauf. Ich fühle mich jetzt immer besser, werde aber noch Zeit brauchen, um wieder ans Maximum zu kommen", wird Coman auf der Vereinshomepage des FC Bayern zitiert. Die Chancen seiner Nationalmannschaftskollegen auf den ganz großen Wurf in Russland schätzt Coman hingegen nicht schlecht ein: "Das Team hat bisher gut gespielt und ich denke, dass sie den Titel holen können."