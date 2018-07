BVB: Pressekonferenz zur Vorstellung von Trainer Lucien Favre

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Am Samstag startet Borussia Dortmund in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Tags zuvor stellt der BVB seinen neuen Trainer Lucien Favre offiziell im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

SPOX ist ab 13.30 Uhr live dabei, wenn beim BVB die Mission "sportlicher Neustart" beginnt.

BVB-Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre im Liveticker

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor der PK:

Vor der PK: Beim BVB werden die Uhren heute ab 13.30 Uhr offiziell auf null gestellt. Dann beginnt mit Trainer Lucien Favre eine neue Ära bei den Schwarz-Gelben, die vorläufig bis 2020 datiert ist. "Borussia Dortmund zu trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme", sagte Favre, kurz nachdem sein Abgang vom OGC Nizza und sein Wechsel zum BVB bekanntgegeben wurde. Der BVB zähle für Favre zu den "interessantesten Klubs in ganz Europa".

BVB: Die Situation auf dem Transfermarkt

Das "neue Team" des BVB nahm in den vergangenen Wochen schon deutlich Gestalt an: Während Sokratis (FC Arsenal) und Gonzalo Castro (VfB Stuttgart) den Verein bereits verlassen haben, hat der BVB im Gegenzug in Thomas Delaney (Werder Bremen), Abdou Diallo (FSV Mainz 05), Marius Wolf (Eintracht Frankfurt) und Marwin Hitz (FC Augsburg) schon vier namhafte Neuzugänge vorgestellt. Außerdem soll in den nächsten Tagen die Leihe von Real-Außenverteidiger Achraf Hakimi bestätigt werden.

BVB-Neuzugänge des Sommers

Spieler Alter Von Ablöse Abdou Diallo 22 1. FSV Mainz 05 28 Mio. Euro Thomas Delaney 26 Werder Bremen 20 Mio. Euro Marius Wolf 23 Eintracht Frankfurt 5 Mio. Euro Eric Oelschlägel 22 Werder Bremen II ablösefrei Marwin Hitz 30 FC Augsburg ablösefrei Dzenis Burnic 20 VfB Stuttgart Rückkehr von Leihe Jacob Bruun Larsen 19 VfB Stuttgart Rückkehr von Leihe

BVB: Vorstellung von Lucien Favre im TV und Livestream

Der BVB bietet auf den vereinseigenen Social-Media-Kanälen (YouTube und Facebook) jeweils Livestreams zur Pressekonferenz mit Lucien Favre an. Außerdem überträgt der TV-Sender Sky Sport News HD die Vorsstellungs-PK des neuen BVB-Trainers live im Fernsehen, sowie im Livestream.

Borussia Dortmund: Sebastian Kehl nimmt BVB-Spieler in die Pflicht

Bereits am Dienstag wurde Sebastian Kehl als neuer Leiter der Lizenzspielerabteilung vorgestellt. Dabei rief der ehemalige BVB-Kapitän einen "Neustart" aus und richtete klare Worte an die Spieler: "Es gab ein paar Dinge, die nicht zu Dortmund gepasst haben. Werte wie Disziplin und Regeln gehören dazu, um erfolgreich in einer Mannschaft zu arbeiten. Wir erwarten von den Spielern, dass sie den Neustart wahrnehmen und sich an die eigene Nase fassen."

Kehl soll in der kommenden Saison als Bindeglied zwischen Mannschaft und der Führungsriege des Klubs um Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc agieren. Zudem holte der BVB Matthias Sammer als externen Berater.

© getty

BVB-Fahrplan in der Vorbereitung auf die neue Saison