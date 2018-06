David Alaba gibt Treuebekenntnis: "Ich bleibe beim FC Bayern"

NBA Sa 09.06. Warriors vs. Cavs: Wer gewinnt Spiel vier? Segunda División Valladolid -

David Alaba hat versichert, auch in der kommenden Saison beim FC Bayern München zu spielen. Zuletzt gab es Gerüchte über einen angeblich bevorstehenden Wechsel zu Real Madrid.

"Ich bleibe beim FC Bayern", sagte Alaba der Bild. "Ich fühle mich in München sehr wohl. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Der Vertrag des 25-Jährigen beim FC Bayern läuft noch bis 2021. Zu den Wechselgerüchten um seine Kollegen Robert Lewandowski und Jerome Boateng könne er dagegen "nichts sagen".

Angst, dass der FC Bayern wegen fehlender Top-Transfers künftig nicht mehr zu den Favoriten in der Champions League zählen werde, hat Alaba nicht: "Mit unserem Kader haben wir absolut das Potential, auch weiterhin sehr weit zu kommen in diesem Wettbewerb."

In den vergangenen fünf Jahren scheiterte Alaba mit dem FC Bayern viermal im Halbfinale und einmal im Viertelfinale der Champions League. "Alle unsere Bosse bei Bayern haben in den vergangenen Jahren gezeigt, mit welcher immensen Erfahrung sie große Mannschaften zusammengestellt haben, die auch erfolgreich waren in der Champions League", erklärte Alaba.

David Alabas Leistungsdaten in der Saison 2017/18